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"Большая шестерка" объявила бой американской гегемонии, - Е.Пудовкин
04:01 09.06.2018

Западные лидеры не позволят Вашингтону определять правила игры в мировой торговле

Эмманюэль Макрон и Джастин Трюдо раскритиковали протекционистские инициативы Дональда Трампа.
Союзники США выступили единым фронтом против Вашингтона на саммите G7 в канадском Квебеке. В Белом доме, однако, призвали не сгущать краски, сравнив критику партнеров с "семейной ссорой". Протекционистская политика президента Дональда Трампа может нанести непоправимый ущерб как единству Запада, так и самому американскому бизнесу, считают эксперты.

Накануне саммита президент Франции Эмманюэль Макрон назвал действия Трампа попыткой установить американскую "гегемонию" в мире и призвал коллег по G7 дать отпор США. "Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как себя организовать", – сказал он в ходе совместной пресс-конференции с хозяином саммита – премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

И хотя Макрон выразил надежду на "продуктивный и честный" диалог с Трампом, он дал понять: союзники Вашингтона не должны впредь молча соглашаться с любыми его действиями, уходя от конфронтации. В свете этого он призвал не подписываться под общей декларацией по итогам саммита, если в США не пойдут на уступки в сферах торговли и охраны окружающей среды. "Желание семи стран подписать текст не может перевешивать наши требования к содержанию этого текста. Думаю, что мы совершим ошибку, если просто согласимся с нынешним положением вещей, не пытаясь говорить о Парижском соглашении по климату и торговле", – сказал он.

Французский лидер подчеркнул: если США не свернут с нынешнего протекционистского курса и не начнут согласовывать свою позицию с союзниками, то члены G6 готовы поддерживать "многосторонний" мировой порядок и без них. "Возможно, американскому президенту все равно, что он сегодня находится в изоляции, но мы готовы… выступать вшестером, если это нужно", – заявил Макрон, напомнив, что совокупный размер экономик G6 больше, чем размер экономики США. "Эта шестерка… больше, чем кто бы то ни было, представляет собой реальную силу на международном уровне сегодня", – добавил он.

Трюдо поддержал французского коллегу – особенно в том, что касается протекционизма. "Впереди нас ждут откровенные и порой сложные дискуссии... в частности, с президентом Трампом по поводу тарифов", – заявил он.

Напомним, что ранее Белый дом ввел заградительные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). К большинству стран эти тарифы начали применяться уже с апреля, к членам Евросоюза, Канады и Мексики – с 1 июня (см. "НГ" от 04.06.18). Введение пошлин Вашингтон объяснил требованиями национальной безопасности – якобы переизбыток импортного алюминия по заниженным ценам угрожает банкротством стратегически важным американским компаниям.

Такие шаги не остались без ответа. Канада выступила с зеркальными мерами, введя пошлины на ввоз из США стали и алюминия. Хозяева саммита также установили тарифы в пределах 15–25% на американские виски, апельсиновый сок и другие категории продовольствия. Со своей стороны, Мексика повысит тарифы на американскую сталь и продовольствие, включая свинину, сыр, яблоки, клюкву, виски и консервы.

Наконец, пошлины ЕС, главного торгового партнера США, затронут импорт из Америки стали и символических брендов – мотоциклов Harley Davidson, бурбона и джинсов Levi’s. По подсчетам аналитиков, такие шаги нанесут ущерб американской экономике в размере 6,4 млрд евро.

Особенно от ответных пошлин могут пострадать граждане, проголосовавшие за республиканских лидеров двух палат Конгресса – спикера Палаты представителей Пола Райана и лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. Дело в том, что Макконнелл был избран от штата Кентукки – традиционного производителя виски, а Райан – от Висконсина, где базируется крупный завод Harley Davidson.

Повестка дня саммита в Квебеке весьма насыщенная: его участники обсудят перспективы инклюзивного роста глобальной экономики, изменения на рынке труда в связи с технологическими инновациями и вопрос гендерного равенства. Однако мало у кого остаются сомнения, что основной темой станут именно пошлины. "Вполне ожидаемо, что в нынешнем контексте любые дискуссии об экономике быстро перейдут на тему торговли", – сказал канадский чиновник агентству AFP на условиях анонимности.

Комментируя решение Трампа, Макрон напомнил: "Наши солдаты воюют бок о бок (в Африке и на Ближнем Востоке. – "НГ"), чтобы защищать свободу и общие ценности. Нельзя в таких условиях начинать торговую войну между Европой и США". В свою очередь, министр торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань посчитал шаги Вашингтона "угрозой мировому экономическому порядку".

В Белом доме такую критику сочли неоправданной. По мнению экономического советника президента Ларри Кудлоу, цель Трампа – не уничтожить мир свободной торговли, а реформировать его. Кудлоу, кроме того, призвал не обращать внимания на резкие выпады Франции и других союзников в адрес США, назвав перепалки семейной ссорой.

Сам американский президент напомнил, что Америка имеет дефицит в торговле с ЕС на сумму в 151 млрд долл., а Канада защищает свое сельское хозяйство от "наших фермеров" нетарифными барьерами. Об этом Трамп написал в Twitter.

Отметим, что протекционистское мировоззрение сформировалось у Трампа давно – задолго до того, как тот стал президентом. В одном из своих интервью в 1987 году он выразил негодование по поводу того, что множество стран "сдирают деньги" с США, пользуясь правилами свободной торговли, а потом "смеются за нашими спинами".

После избрания президентом Трамп обещал сократить торговый дефицит США, который достиг 566 млрд долл. Для этого Белый дом обещал пересмотреть условия торговли с Канадой и Мексикой (см. "НГ" от 20.10.17), бороться с демпингом Китая и защитить отечественных производителей от товаров ЕС. Как сообщает Times, на встрече с Макроном в апреле Трамп дал понять, что не успокоится, пока автомобили марки Mercedes-Benz не перестанут ездить по Нью-Йорку.

Склонить Трампа к пересмотру своего курса не удастся, считают аналитики. "Введя тарифы, Трамп пересек Рубикон, – пишет колумнист Саймон Никсон на страницах Wall Street Journal. – Лидеры ЕС продолжат давить на господина Трампа, чтобы тот предоставил им исключение, но все понимают, что этого не случится".

В этих условиях, рассуждает Никсон, у европейцев остается только два способа воздействия на США. Первый – ожидать, что они изменят решение по пошлинам из-за ущерба от контрмер ЕС, Канады и Мексики. Второй – оспорить правомерность решения Трампа через ВТО, доказав, что введенные Трампом тарифы не служат интересам национальной безопасности.

С тем, что переубедить Трампа в одночасье будет сложно, согласен и научный руководитель экономического направления Института США и Канады РАН Виктор Супян. "Трамп исходит из того, что уже многие годы США спонсировали своих союзников – как в военной, так и в торговой сфере", – сказал он "НГ". Эксперт к тому же обратил внимание, что запас прочности в переговорах с ЕС и Канадой Трампу дает в том числе и "патриотическая ориентация избирателей, широкие массы которых поддерживают лозунг "Покупай американское!".

Между тем, отмечает Супян, с точки зрения экономики позиция Трампа не особенно перспективна. "Во-первых, от пошлин пострадают и сами американские фирмы, которые используют сталь как промежуточное звено в сборке своих товаров – как, например, это делает фирма Boeing, – пояснил аналитик. – Во-вторых, нужно понимать, что глобализация носит объективный характер – бизнесмены открывают производство там, где дешевле и выгоднее. Потому заводы как вывозят из США, так и будут вывозить".

Евгений Пудовкин
9.06.18

Источник - Независимая газета
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