 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Швейцария согласилась вернуть Узбекистану замороженные миллионы Гульнары Каримовой
00:24 09.06.2018

Вопрос о возвращении Ташкенту части 800 миллионов швейцарских франков (в эти дни равно 810 миллионам долларов США – Ред.), принадлежащих старшей дочери первого президента Узбекистана и замороженных в банках Швейцарии, практически решен в положительную сторону.

Как сообщил на анонимных условиях швейцарский чиновник, имеющий отношение к переговорам между правительствами Ташкента и Берна относительно судьбы денег, предположительно принадлежащих старшей дочери покойного президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой, власти Берна заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее передать эти деньги правительству Узбекистана.

– Переговоры длятся достаточно долго. Известно, что имеются несколько претендентов на эти деньги. Если первый претендент, это правительство Узбекистана, то второй – США, третий – это кредиторы Zeromax. Минюст США, утверждающий, что Каримова и ее пособники совершали финансовые махинации в американских долларах и пользуясь банковской системой США, может получить часть этих денег. Кредиторы Zeromax пока не смогли доказать следствию, что истинной владелицей этой компании являлась Каримова, поэтому у них практически нет шансов получить хоть какую-то часть этих денег, – говорит швейцарский чиновник.

(Более двадцати европейских компаний, подписавшие контракты с зарегистрированной в Швейцарии компанией Zeromax GmbH в ходе процесса строительства таких крупных объектов в Ташкенте, как Дворец Форумов и стадион "Бунедкор", заявили, что истинной владелицей Zeromax"а является Гульнара Каримова и подали иски о взыскании задолженности по кредитам с замороженных активов. Компания Zeromax GmbH, задолжавшая европейским компаниям в общей сложности 5 миллиардов долларов США, 28 октября 2010 года объявила себя банкротом. Бывший исполнительный директор компании Zeromax Миродил Джалолов в настоящее время отбывает наказание в узбекской тюрьме).

Как стало известно "Озодлику", спустя полгода правительство Швейцарии удостоверилось в том, что истинным владельцем замороженных денег является Узбекистан и изменения в узбекском правительстве дают как законное, так и моральное право вернуть эти деньги Узбекистану.

Пресс-служба швейцарской прокуратуры отказалась разглашать подробности данного дела, сославшись на то, что "расследование уголовного дела еще продолжается". В Федеральном департаменте (Министерстве) иностранных дел Швейцарии (ФДИД) также сослались на то, что расследование уголовного дела еще продолжается.

В последний раз информацию о судьбе Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала 28 июля 2017 года на своем официальном сайте. По данным Генпрокуратуры, в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний. Позже в Узбекистане против Гульнары Каримовой открыли новое уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528493040
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