 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ошибка Жээнбековых. Меры репрессии авторитета не прибавят! - Елена Авдеева
00:11 09.06.2018

Некто Сагынбай Абдрахманов заявил сегодня, что созывается внеочередной съезд СДПК. Об этом - со ссылкой на соцсети передает агентство 24.kg. "Мы не успокоимся, пока Алмазбек Атамбаев не будет не только смещен с поста председателя партии, но и исключен из СДПК" - цитирует агентство.

Кто он такой, этот Абдрахманов? Откуда он взялся? Кто его знает? Эти вопросы приходят в голову первыми. И правда, господа: Атамбаева все знают. Абдрахманова - никто. Или мало кто. Как говорится, "известный в узких кругах" чел...

Что он хочет? Ясно, что. Хочет, воспользовавшись политической ситуацией, когда власти тотально преследуют сторонников Атамбаева, отодвинуть оного и вскочить в кресло лидера партии. То есть, он хочет захватить чужое место и чужую партию.
Вопрос второй: сам ли действует этот Абдрахманов или же его кто-то надоумил пойти на открытый конфликт и обещал скрытую поддержку? Ясно, что не сам! Не зря же этот Абдрахманов постоянно повторяет: "мы возмущены, мы заявляем"... Кто МЫ? От чьего именно лица он МЫчит? Почти со стопроцентной долей вероятности можно предположить, что за ним стоит Асылбек Жээнбеков.

И тут ведь нет никакой тайны. Это давно отработанная тактика у Асылбека Жээнбекова. Он сам никогда не лезет на рожон, он посылает озвучивать свои идеи кого-то из тех, кому, как говорится, нечего терять - Бекешева (инициатива контроля над СМИ и соцсетями), Масалиева (инициатива лишения экс-президента неприкосновенности) ... кто там еще был? Кто предложил ввести уголовную ответственность за "разжигание трайбализма"? Попросту за упоминание факта о начавшемся неприкрытом засилии южан...

Противники Атамбаева понимают, что не сумеют и не успеют подготовить новую, полноценную партию, чтобы на ближайших выборах в парламент составить серьезную конкуренцию СДПК. Вот и возник план - раскачать саму СДПК изнутри - как можно сильнее, так, чтобы от нынешнего лидера отскочили его соратники. Массовые аресты приближенных Атамбаеву членов СДПК очень тому способствуют! Этот акция запугивания - и никак иначе!
Те, кто вчера еще считались личными друзьями Атамбаева, - так то: Чыныбай Турсунбеков, Иса Омуркулов, Асель Кодуранова и тд - нынче стоят перед непростым выбором: предать или остаться верными Атамбаеву? При втором варианте они запросто могут угодить за решетку тоже. Все занимаются бизнесом и найти предлог, чтобы их засадить, а заодно и отмести бизнес, - пара пустяков.

Остается только посочувствовать Атамбаеву, который полгода назад во время президентских выборов сделал фатальную ошибку, когда лег костьми, что называется, но протащил Жээнбековых во власть. Для меня до сих пор остается загадкой, зачем он это сделал! Почему не захотел договориться, допустим, с Темиром Сариевым? От последнего он точно бы не получил нож в спину - даже, если бы возникли разногласия!
Сегодня же даже у простых наблюдателей волосы дыбом встают: каждый, кто возмущен беспределом арестов, прикидывает, как далеко этот беспредел зайдет. Не коснется ни завтра его лично - буквально на ровном месте, под надуманным предлогом?
Страшно? Не то слово!

Но в этом и состоит ошибка уже Жээнбековых. Нельзя вот так нахраписто, цинично с ходу запугивать людей! Загнанный в угол человек перестает бояться и идет сражаться... Бакиевы об этом помнят. Почему же другие забывают? Зачем разложили перед собой бакиевские грабли? Не понимаю! Или считают себя умнее, хитрее, сильнее других?
Судя по выскочившему невесть откуда Абдрахманову с его заявкой, - именно так и считают. А как будет на самом деле? Боюсь, что... что-то будет!

Но ясно одно. Мерами репрессий Жээнбековы вряд ли добьются авторитета. Еще сейчас кто-тот верит, что идет такая вот борьба с коррупцией. Кто-то даже в неописуемом восторге. (Арестовали бы Албека Ибраимова - и я сама тоже была бы в восторге!) Но уже сейчас те, кто поумнее, открыто говорят, что борьба идет именно с политическими конкурентами. И борьба имеет ярко выраженный трайбалистический крен. СВОИХ-то коррупционеров, махровых, не трогают!
Таких голосов будет все больше, и звучать они будут все громче - невзирая на закон, их запрещающий! И это станет фатальной ошибкой Жээнбековых!

Елена Авдеева

7 июня 18

Источник - paruskg.info
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