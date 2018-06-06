Путин стал первым кавалером нового Китайского ордена "Дружбы"

21:00 08.06.2018 Владимир Путин награжден орденом Дружбы КНР



Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил главе Российского государства орден Дружбы КНР. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.



8 июня 2018 года 13:45Пекин Владимир Путин награжден орденом Дружбы КНРОрденом Дружбы КНР награждаются иностранные граждане, внесшие особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества Китайской Народной Республики с зарубежными странами, а также поддержание мира во всем мире.



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Выступления на церемонии вручения Президенту России ордена Дружбы КНР

Си Цзиньпин (как переведено): Президент Путин, дорогие друзья!

Сегодня мы проводим здесь торжественную церемонию, чтобы вручить давнему и большому другу китайского народа – Президенту Российской Федерации Владимиру Путину – орден Дружбы Китайской Народной Республики.

Орден Дружбы – это высшая внешняя государственная награда Китая. Этим орденом награждаются иностранные друзья за поддержку строительства и модернизацию Китая, за их выдающийся вклад в продвижение обменов и сотрудничества Китая с зарубежными странами, в защиту мира во всем мире.

Вручение Президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги.

Президент Путин, как лидер большой державы с мировым влиянием, является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне. Начиная с 2000 года, Президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае. Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг.

В 2001 году Президент Путин подписал от российской стороны Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, что заложило прочную правовую основу для многовековой дружбы наших стран. Благодаря его постоянному вниманию и личному содействию китайско-российские отношения выдержали испытания изменчивой международной обстановкой, укрепляется политическое и стратегическое взаимное доверие, достигаются существенные сдвиги в многоплановом сотрудничестве, углубляется дружба между нашими народами.

Развивающиеся на высоком уровне китайско-российские отношения приносят благо народам двух стран, стали достойным примером гармоничного сосуществования мировых держав и государств-соседей, послужили значимым вкладом в формирование нового типа международных отношений и создание сообщества единой судьбы человечества.



Находясь на новом старте, мы готовы с Президентом Путиным и дальше в духе добрососедства и дружбы, стратегического взаимодействия и взаимной выгоды продвигать китайско-российские отношения и открывать еще более блестящие перспективы.

Этот весомый орден Дружбы не только свидетельствует о высоком уважении китайского народа к Президенту Путину, но и демонстрирует глубокую дружбу между великими народами Китая и России.

Пользуясь случаем, искренне желаем Президенту Путину новых успехов на высоком ответственном посту, желаем великому Китаю и великой России процветания и могущества, а народам наших стран – счастья и вечной дружбы.



Благодарю за внимание.

В.Путин: Уважаемый товарищ Си Цзиньпин! Дорогой друг! Уважаемые коллеги, дамы и господа! Друзья!

Для меня большая честь быть удостоенным почетной государственной награды Китая – ордена Дружбы.



Знаю, что орден учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания. Рассматриваю это как признание и оценку российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем.

Я и мои коллеги признательны Вам, уважаемый товарищ Председатель, за сегодняшнюю церемонию. Мы видим не только что делается, но и как это происходит.

Это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с Вами дружеские личные отношения.



Подчеркну, наша страна искренне дорожит добрососедством и дружбой с Китайской Народной Республикой. Мы гордимся общими достижениями в политике, экономике, науке, культуре. Ценим достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене. И конечно, твердо уверены в успехе всех наших начинаний.

Хотел бы еще раз поблагодарить за столь почетную награду. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу по углублению российско-китайского стратегического взаимодействия во имя процветания и благополучия народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Благодарю вас. Источник - kremlin.ru

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