Маршал Хафтар постепенно зачищает Ливию от джихадистов, - Р.Мустафин

18:32 08.06.2018 Халифа Хафтар зачищает Дерну от исламистов



Маршалу оказывают содействие Египет, ОАЭ и Франция



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

8.06.18



Завершается операция Ливийской национальной армии (ЛНА) по освобождению города Дерны от исламистов, связанных главным образом с экстремистскими организациями "Братья-мусульмане" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ). По словам главкома ЛНА маршала Халифы Хафтара, его силы в ходе ожесточенных боев овладели более чем 75% территории города с населением 150 тыс. человек и близки к окончательной победе.



Взятие Дерны имеет для Хафтара и поддерживающего его восточного центра власти в составе Палаты представителей (парламента) в Тобруке и Временного правительства в Аль-Байде важнейшее значение. После освобождения Бенгази от исламистов Дерна оставалась единственным оплотом джихадистов на территории Киренаики, восточного региона Ливии, подконтрольного Хафтару.



Под власть джихадистов Дерна попала практически сразу после начала восстания против Муаммара Каддафи в 2011 году. Долгое время первую скрипку там играли "чужаки" из "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Однако два года назад их изгнали местные сторонники "Аль-Каиды" и "Братьев-мусульман". Хотя на частоту терактов это никак не повлияло. Здесь по-прежнему обитали террористы, которые совершали набеги, в том числе на территорию Египта. Не случайно авиация этой страны нередко наносила ракетно-бомбовые удары по Дерне. Хафтар не может оставить нетронутым это "осиное гнездо" у себя в тылу и планировать возможные боевые действия на западе страны, в Триполитании, где находятся его основные и самые сильные в военном отношении противники.



Штурм Дерны планировался на апрель, но из-за болезни маршала начало операции пришлось перенести на 7 мая. Воспользовавшись фактором внезапности, подразделения ЛНА при поддержке артиллерии и авиации (не исключено, что действовали в том числе египетские самолеты) ворвались в этот прибрежный город и с ходу захватили его восточные районы. Однако развить первоначальный успех им не удалось.



Обороняющиеся джихадисты сумели перегруппироваться и перейти к жесткой обороне. Город перевели на осадное положение. Такой орган управления, как Совет Шуры моджахедов Дерны, преобразовали в своего рода штаб обороны, получивший название Силы защиты Дерны. Его глава Мухаммед Донгу через свои связи в правительстве Фаиза Сараджа обратился к постпреду генсека ООН по Ливии Гасану Саламе с просьбой о личной встрече, надеясь уговорить того оказать давление на Хафтара.



Ооновский чиновник, сославшись на обстоятельства, от встречи уклонился, чем навлек на себя поток обвинений в "продажности и предательстве интересов ливийского народа". Более того, Донгу заявил, что на Саламе оказали давление давние союзники Хафтара – Египет и ОАЭ, а также Франция, все больше склоняющаяся в пользу главкома ЛНА.



Хафтар наступление не форсировал, берег солдат, понимая, что время работает на него, поскольку осажденный в Дерне противник не имеет возможности пополнять свои ряды живой силой и получать продовольствие и боеприпасы извне. Кольцо осады вокруг Дерны главком ЛНА постепенно сжимал в течение двух лет, лишая жителей города доступа к гуманитарной помощи. С другой стороны, он, похоже, переоценил наступательный потенциал созданной им для штурма города группировки или недооценил оборонительные возможности джихадистов.



Штурм города возобновился после того, как Хафтар подтянул резервы и нанес массированные авиаудары по складам с оружием боевиков. Только тогда наступающим удалось захватить восточные и западные районы, заперев экстремистов в центре города. Успеху операции, по мнению наблюдателей, способствовали действия авиации, предположительно и египетской, финансовая помощь ОАЭ, а также получение разведывательной информации от Франции.



Особенностью нынешней операции является повышенное внимание командования ЛНА к обеспечению безопасности мирного населения и соблюдению правил ведения войны и прав пленных. В специальном приказе Хафтар потребовал ни в коем случае не заниматься местью, не издеваться или подвергать пыткам, не чинить самосуд над пленными, тем более добровольно сложившими оружие боевиками, а сразу же передавать их в руки компетентных органов для проведения следствия.



Очевидно, Хафтар сумел извлечь уроки, не без помощи своих европейских, главным образом французских союзников, из тех случаев, когда его подчиненных обвиняли в излишней жестокости и даже военных преступлениях. Кроме того, он не мог не понимать, что такие обвинения часто использовались его противниками по отработанному в Сирии сценарию. Каждый раз, когда у Башара Асада намечался успех, сразу же в ход пускались всевозможные страшилки, демонизирующие сирийского президента. Примерно то же самое использовали и против маршала Хафтара.



Как бы то ни было, инициированный ООН мирный процесс и реальная борьба за власть и контроль над территориями в Ливии по-прежнему проистекают в практически непересекающихся плоскостях. Пока Саламе докладывает о выполнении очередных пунктов поэтапного плана урегулирования кризиса, а в Париже умиляются тем, что услышали от ливийских политиков слова, которые от них и ожидали услышать, в стране продолжается война. Источник - Независимая газета

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