 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Две главные заботы Трампа. Тотальная неадекватность американской элиты, - К.Душенов
10:21 08.06.2018

Две главные заботы Трампа
тотальная неадекватность американской элиты докатилась уже и до области военно-стратегического планирования

Константин Душенов

Война и бизнес – две главные заботы президента Трампа. Причем бизнес – даже с ближайшими своими партнерами – он ведет почти как военные действия, а войну, наоборот, хочет поставить на коммерческие рельсы, требуя от американских союзников щедро оплачивать те услуги по безопасности, которые, как он считает, Вашингтон зря оказывает им бесплатно…

Партнерам и союзникам это, конечно, не нравится. Так, например, президент США рискует оказаться в изоляции уже на ближайшем саммите G7. И причиной тому будет торговая политика, которую проводит нынешняя администрация США. Столь острую реакцию традиционных американских друзей вызвали односторонние заградительные пошлины, введенные Вашингтоном против целого ряда государств Европы, Азии и Латинской Америки. Касаются они в первую очередь стали и алюминия, и затрагивают, в числе прочих, таких ближайших партнеров США, как страны Евросоюза и Канаду.

На грубые протекционистские американские меры по защите своего рынка болезненно отреагировали все страны, которые так или иначе пострадают от новых пошлин. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что односторонние меры одного государства недопустимы, когда речь идет об устоявшейся системе мировой торговли. А глава МИД Германии Хайко Маас настаивает на принятии ответных шагов, которые нанесут Вашингтону адекватный ущерб. Проявил себя и президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал введенные администрацией Трампа пошлины карательными, а взгляды самого Трампа – экономическим национализмом. Это само по себе почти пощечина, учитывая то, как в современной Европе боятся национализма. Но жестче всех ответили канадцы. Они подготовили сразу два списка, в который вошли более ста американских товаров, на которые могут быть наложены ответные канадские санкции.

В общем, страсти разгораются нешуточные. Невольно вспоминается бессмертная фраза из фильма "Брат-2": "Здесь все понарошку. Кроме денег". А денег Трампу нужно много. В первую очередь для того, чтобы накачать ими ненасытный военно-промышленный комплекс США, который последние годы очевидно сдал свои позиции под напором растущего могущества России и Китая. Потому-то Трамп и решил хорошенько пошарить в карманах своих партнеров, но похоже, что на этот раз они постараются этого ему не простить.

Однако в военной области они, действительно, намертво привязаны к боевой колеснице Пентагона. И Пентагон это знает. И будет этим пользоваться. Так, например, на днях "высокопоставленный американский источник" сообщил агентству "Рейтерс", что США "провели предварительные переговоры с немецкими военными о размещении на авиабазе Рамштайн в Германии, где базируется объединенное командование ВВС НАТО, противоракетного комплекса ТХААД."

А что? Один такой комплекс стоит около 3 млрд. долларов. Согласитесь – неплохое подспорье для хворающего американского ВПК!

Кроме того, подобный шаг можно выгодно продать в пропагандистском плане. Тот же американский источник высокопарно добавил: "Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников. Более того, на территории Европы необходимо установить дополнительные радары, чтобы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также использовать наши ракеты-перехватчики. Европейское командование вооруженных сил США на протяжении многих лет настаивало на размещении систем противоракетной обороны в Европе, и этот вопрос приобрел особую актуальность после выхода США из ядерной сделки с Ираном…"

Впрочем, традиционные американские заклинания про Иран уже дано никого не обманывают. Конечная цель наращивания американских сил в Европе – Россия, это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Хотя, как именно этот американский комплекс, рассчитанный на противодействие классическим баллистическим ракетам средней дальности, сможет обезопасить Европу от маневрирующих русских "Искандеров" и "Калибров", ни один американский эксперт внятно объяснить не может…

Похоже, тотальная неадекватность американской элиты, которая столь явно проявляется в последнее время, докатилась уже и до области военно-стратегического планирования. А может, это просто жест отчаяния? Может, в Соединенных Штатах зреет понимание, что американской сказке приходит конец, экспортировать нули на банковских счетах больше не получится, а рычагов военного давления на Москву остается все меньше? Хорошо бы, да уж больно сомнительно, что такое внезапное прозрение Дяди Сэма вообще возможно...

Так что надеяться надо на лучшее, но готовиться, несомненно, к худшему. И не унывать. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - Завтра
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