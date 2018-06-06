Особая честь. КырПрезидента Жээнбекова в Пекине впервые встретил караул из 55 девушек-солдат

10:17 08.06.2018 Председатель КНР Си Цзиньпин накануне на площади перед Домом народных собраний в Пекине устроил приветственную церемонию в честь Сооронбая Жээнбекова, прибывшего в Китай с государственным визитом.



Как отмечают китайские СМИ, это первая приветственная церемония, прошедшая в обновленном и видоизмененном формате.



Так, почетный караул составлен из трех родов войск Народно-освободительной армии Китая. Общее количество солдат в карауле увеличилось с 151 до максимальных 224.



Одним из главных элементов обновления стало то, что впервые церемония встречи высокого гостя в Китае прошла участием караула из 55 девушек-солдат.



Гостей встречали 80 солдат почетного караула с флагами.



Новый формат, по замыслу инициаторов, отражает новый облик и новую роль китайской державы на внешнеполитической арене в новую эпоху. Источник - АКИpress

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