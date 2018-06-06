|Особая честь. КырПрезидента Жээнбекова в Пекине впервые встретил караул из 55 девушек-солдат
10:17 08.06.2018
Председатель КНР Си Цзиньпин накануне на площади перед Домом народных собраний в Пекине устроил приветственную церемонию в честь Сооронбая Жээнбекова, прибывшего в Китай с государственным визитом.
Как отмечают китайские СМИ, это первая приветственная церемония, прошедшая в обновленном и видоизмененном формате.
Так, почетный караул составлен из трех родов войск Народно-освободительной армии Китая. Общее количество солдат в карауле увеличилось с 151 до максимальных 224.
Одним из главных элементов обновления стало то, что впервые церемония встречи высокого гостя в Китае прошла участием караула из 55 девушек-солдат.
Гостей встречали 80 солдат почетного караула с флагами.
Новый формат, по замыслу инициаторов, отражает новый облик и новую роль китайской державы на внешнеполитической арене в новую эпоху.