Живем до осени! Китай выделит Кыргызстану еще 600 млн юаней грантов

08:08 08.06.2018 Китай выделит Кыргызстану на грантовой, безвозмездной основе 600 млн юаней. Такое соглашение было достигнуто в ходе государственного визита президента Сооронбая Жээнбекова в Китай. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил министр экономики Олег Панкратов.



По словам Панкратова, эти деньги будут использованы на третью фазу строительства дороги и на строительство фитосанитарных лабораторий. Деньги начнут выделяться с 2020 года.



Министр экономики сообщил, что товарооборот между Кыргызстаном и Китаем достиг в 2017 году 1 млрд 600 млн долларов, это на 10% меньше, чем в позапрошлом году. Министр связал это с сокращением крупных проектов. В ходе встречи шли переговоры о строительстве кыргызско-китайской железной дороги, в этом направлении ведут работу экспертные группы.



Вчера в ходе государственного визита были подписаны десять совместных документов, направленных на укрепление взаимоотношений между двумя странами.



Президент Сооронбай Жээнбеков будет в Китае с государственным визитом с 6 по 8 июня по приглашению председателя Китая Си Цзиньпиня. В эти дни он встретится с премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Затем примет участие в саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Источник - Азаттык уналгысы

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