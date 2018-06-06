 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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UzCard и UnionPay будут выпускать кобейджинговые карты. Кому оно надо...
08:00 08.06.2018

Единый Общереспубликанский процессинговый центр (UzCard) и UnionPay International (Китай) подписали договор по выпуску кобейджинговых карт.
Документ был подписан в рамках визита делегации UzCard в Китай. В рамках встречи представителей двух организаций стороны обсудили вопросы по выпуску кобейджинговых карт, которые будут принимать платежи двух платежных систем. Одним из важнейших пунктов соглашения стало определение первого банка-члена по выпуску дуальных карт.

Было принято решение, в котором в роли расчетного банка выступает Aloqabank и первые кобейджинговые карты UnionPay International будут выпускаться именно в этом банке, сообщает пресс-служба UzCard.

Ранее нами было объявлено, что с 1 июля на территории Узбекистана будут выпускаться кобейджинговые карты. По этой причине, подписанное соглашение между двумя компаниями позволит использовать дуальные карты как на территории Узбекистана, под единой платежной системой UzCard, так и за пределами, под платежной системой UnionPay International.

На данный момент приобретено оборудование для эмбоссировки карт. На сегодняшний день уже выпускаются первые кобейджинговые карты в тестовом режиме в сотрудничестве с вышеуказанными участниками соглашения.

Стоит добавить, что Ипак Йули, Qishloq Qurirish Banki, Агробанк, ОФБ, Инфинбанк, Хамкорбанк, НБУ находятся на стадии интеграции.

Так же, ведутся активные работы по переустановке программных обеспечений всех POS-терминалов. Это значит, что совсем скоро все POS-терминалы будут принимать международные карты UnionPay International.

Также все банкоматы, принимающие карты UzCard прошли международную сертификацию и готовятся к обслуживанию карт UnionPay. Стоит уточнить, что банкоматы работают в режиме 24/7, а узнать какой из них принимает карты UnionPay можно с помощью наклеенного на аппарат логотипа.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528434000
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