Мигрант из Узбекистана не пожалел $1 тыс. на взятку, чтобы попасть в Россию

07:37 08.06.2018 Астраханский пограничник отказался от тысячи долларов, не пожалев мигранта, сообщили астраханские СМИ.



В поезде, следовавшем из Ташкента в Волгоград, на пограничном пропускном пункте "Аксарайский" в Астраханской области местными пограничниками задержан гражданин Узбекистана, которому еще целых два года запрещено въезжать в Россию.



Прекрасно зная о таком запрете, он предложил тысячу долларов одному из погранцов, чтобы тот его отпустил ехать дальше.



В этот раз откупиться у мигранта не получилось. Он был задержан. Его ждет наказание за дачу взятки должностному лицу. Источник - ca-news.org

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