 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане за убийство бывшей супруги арестован сын генерала
07:30 08.06.2018

В городскую больницу Душанбе 6 июня в 22.40 с ножевыми ранами поступила 33-летняя Мохира Ятимова, которая позже скончалась от полученных ран.

Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило об аресте экс-секретаря высшего экономического суда Бободжона Ширинова по подозрению в убийстве бывшей супруги.

Источник в правоохранительных органах Таджикистана сообщил Радио Озоди, что Бободжон Ширинов по настоянию отца пришел в отделение милиции и дал явку с повинной о том, что в ходе ссоры нанес тяжелые раны своей бывшей супруге.

Бободжон Ширинов и Мохира Ятимова в 2007 году окончили юридический факультет Таджикского национального университета и поженились как только получили диплом.

Источник в МВД РТ сообщил, что Бободжон Ширинов и Мохира Ятимова развелись два года назад. По решению суда, воспитание детей было возложено на отца из-за чего у них были постоянные конфликты.

Бободжон Ширинов – сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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