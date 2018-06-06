 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский язык: как он появился на самом деле
06:46 08.06.2018

Русский язык – это один из группы восточнославянских языков, наряду с украинским и белорусским. Он является самым распространенным славянским языком и одним из самых распространенных в мире языков по числу людей, которые говорят на нем и считают его своим родным

Русский язык – это один из группы восточнославянских языков, наряду с украинским и белорусским. Он является самым распространенным славянским языком и одним из самых распространенных в мире языков по числу людей, которые говорят на нем и считают его своим родным.
В свою очередь, славянские языки относятся к балто-славянской ветви семьи индоевропейских языков. Таким образом, чтобы ответить на вопрос: откуда произошел русский язык, нужно совершить экскурс в глубокую древность.

Происхождение индоевропейских языков
Около 6 тысяч лет назад жил народ, который считается носителем праиндоевропейского языка. Где он жил в точности – это на сегодня предмет ожесточенных споров историков и лингвистов. В качестве прародины индоевропейцев называют степи Восточной Европы и Переднюю Азию, и территорию на границе между Европой и Азией, и Армянское нагорье. В начале 80-х годов прошлого века лингвисты Гамкрелидзе и Иванов сформулировали мысль о двух прародинах: вначале было Армянское нагорье, а затем индоевропейцы перебрались в причерноморские степи. Археологически носителей праиндоевропейского языка соотносят с представителями "ямной культуры", которые в 3 тысячелетии до нашей эры обитали на востоке Украины и на территории современной России.

Выделение балто-славянской ветви
Впоследствии праиндоевропейцы расселились по территории Азии и Европы, смешались с местными народами и дали им свой язык. В Европе на языках индоевропейской семьи говорят практически все народы, кроме басков, в Азии на различных языках этой семьи говорят в Индии, Иране. Таджикистане, на Памире и т.д. Около 2 тысяч лет назад из общего праиндоевропейского языка выделился прабалтославянский язык. Прабалтославяне существовали как единый народ, говорящий на одном языке, по мнению ряда лингвистов (в том числе Лер-Сплавинского) примерно 500-600 лет, и этому периоду истории наших народов соответствует археологическая культура шнуровой керамики. Затем языковая ветвь разделилась вновь: на балтийскую группу, которая впредь зажила самостоятельной жизнью, и праславянскую, которая и стала общим корнем, из которого произошли все современные славянские языки.

Древнерусский язык
Общеславянское единство сохранялось до VI-VII века нашей эры. Когда из общего славянского массива выделились носители восточнославянских диалектов, начал формироваться древнерусский язык, ставший предком современного русского, белорусского и украинского языков. Древнерусский язык известен нам благодаря многочисленным памятникам, написанным на церковнославянском языке, который можно рассматривать, как письменную, литературную форму древнерусского языка. Кроме того, сохранились и письменные памятники – берестяные грамоты, граффити на стенах храмов – написанные на повседневном, разговорном древнерусском языке.

Старорусский период
Старорусский (или великорусский) период охватывает время с XIV по XVII века. В это время русский язык окончательно выделяется из группы восточнославянских языков, в нем формируются фонетические и грамматические системы, близкие к современным, происходят другие изменения, в том числе – складываются диалекты. Ведущим среди них становится "акающий" диалект верхней и средней Оки, и, в первую очередь – московский говор.

Современный русский язык
Русский язык, на котором мы сегодня разговариваем, начал складываться с XVII столетия. В его основе – московский говор. Решающую роль для формирования современного русского языка сыграли литературные произведения Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова. Ломоносовым же была написана первая грамматика, закрепляющая нормы литературногорусского языка. Все богатство русского языка, сложившееся из синтеза русских разговорных, церковнославянских элементов, заимствований из других языков нашло отражение в произведениях Пушкина, которого и считают создателем современного русского литературного языка.

Заимствования из других языков
На протяжении столетий своего существования русский язык, как и любая другая живая и развивающаяся система, неоднократно обогащался заимствованиями из других языков. К наиболее ранним заимствованиям относят "балтизмы" -- заимствования из балтских языков. Впрочем, в этом случае, речь, возможно, идет и не о заимствованиях, а о лексике, сохранившейся с того времени, когда существовала славяно-балтская общность. К "балтизмам" относятся такие слова, как "ковш", "пакля", "скирда", "янтарь", "деревня" и т.д. В период христианизации в наш язык вошли "грецизмы" -- "сахар", "скамья". "фонарь", "тетрадь" и т.д. Через контакты с европейскими народами в русский язык вошли "латинизмы" -- "доктор", "медицина", "роза" и "арабизмы" -- "адмирал", "кофе", "лак", "матрац" и т.д. Большая группа слов вошла в наш язык из тюркских языков. Это такие слова, как "очаг", "шатер", "богатырь", "телега" и т.п. И, наконец, со времен Петра I русский язык вбирал в себя слова из европейских языков.
Вначале это большой пласт слов из немецкого, английского и голландского языков, относящихся к науке, технике, морскому и военному делу: "амуниция", "глобус", "ассамблея", "оптика", "лоцман", "матрос", "дезертир". Позднее в русском языке обосновались французские, итальянские и испанские слова, относящиеся к предметам быта, области искусства – "витраж", "вуаль", "кушетка", "будуар", "балет", "актер", "афиша", "макароны", "серенада" и т.п. И, наконец, в наши дни мы переживаем новый наплыв заимствований, на сей раз из английского, в основном, языка.

, 6 июня 18

Источник - russian7.ru
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