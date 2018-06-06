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"Слово о полку Игореве": главные секреты
06:41 08.06.2018

Какое самое спорное произведение Древней Руси? Без сомнения – "Слово о полку Игореве". Тут спорят обо всем. В чем его смысл? Писал ли его язычник или христианин? Что значат некоторые слова? Да и вообще – не искусная ли это подделка под старину?

15000 исследователей
"Слово о полку Игореве" самое исследуемое и вместе с тем самое загадочное произведение древней Руси. На каждое слово текста (а их там не многим больше семи тысяч) приходится по две научные работы только отечественных искателей, тем не менее, даже сейчас нельзя с точностью ответить даже на самые простые вопросы: когда оно было написано, кем, где, а главное, с какой целью.

Чем оборачивается поход за славой?
Эта, в общем-то, настоящая древнерусская песнь сказывает о неудачном походе князя Игоря Святославича на половцев. О мотивах Игоря говорится весьма красноречиво: князь идет в поход за славой, в том числе и за славой предков: "Прошлую славу себе похитим, а будущую сами поделим".
В надежде разбить врага, русские сначала побеждают небольшой отряд половцев, захватают половецких девушек, а с ними золото и драгоценности.
Однако вскоре удача уходит от русских, половцы наголову разбивают пятитысячный отряд Игоря, а его самого захватывают в плен.

Бесконечное затмение
Солнечное затмение, происходящее в день похода 1 мая 1185 года, совпадает с моментом, когда Игорь только-только ступает на языческую землю половцев. Читая песнь, создается впечатление, будто затмение продолжается до самого момента, пока Игорь снова не оказывается на Русской земле.

Князь Игорь и князь Владимир
В песне есть скрытое противопоставление князя Игоря князю Владимиру. Предположительно, речь идет о Владимире Мономахе, во времена правления которого начинается вражда его рода с родом Святославичей. Мономах тоже предпринимает поход на половцев (1111 г.), и его тоже сопровождает небесное знамение – огненный столб. Однако Мономах выступает в поход ради защиты своей земли, а не ради похищения славы, князь не заходит на языческую территорию "поганых" и получает благословление на поход, поэтому и одерживает победу. Игорь же выступает в поход исключительно по своей воле, к тому же в священный праздник – на Светлую седмицу.

Великое бесчестие
Пребывая в плену, Игорь жил в хороших условиях. У него был свой шатер, несколько слуг из числа половцев, он мог охотиться в степи. Игорь надеялся на "честь", то есть богатый выкуп. Однако выкуп никак не приходил, и тогда князь решает вернуться с великим бесчестием, то есть бежать. Перед этим он кается выписанному до этого священнику и берет в руки икону Богородицы Пирогощей. Именно тогда впервые автор упоминает имя Бога, который "кажет" князю путь домой.

Трудности перевода
Язык, которым написано "Слово", невероятно поэтичен, текуч и звучен. Правда, многие слова остаются непонятными до сих пор. Даже простое выражение "растекаться мыслию по древу", взятое из "Слова" и ставшее сейчас крылатым, находится под вопросом.
Некоторые полагают, что в строчке "Боянъ бо вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы", слово "мысль" выбивается из ряда животных – волка и орла. Есть версия, что вместо слова "мысль" в тексте стояло слово "мысь" – в переводе с древнерусского "белка".
В таком случае Боян пел обо всем мире в целом: бегал белкой по дереву, серым волком по земле, летал орлом под облаками.
Кроме того, ситуацию с текстом порядком запутал и князь Мусин-Пушкин, владевший единственным списком этого памятника и решивший его опубликовать. Из-за дороговизны пергамена между словами не делались пробелы, что создало множество трудностей, особенно с предлогами. Например, строчку "А мои ти куряни свѣдоми къмети" можно было читать двояко, в зависимости от того, написано ли "къмети" или "къ мети". В первом случае правильным переводом будет "а мои куряне бывалые воины", а во втором "а мои куряне метко бьют в цель".

Кукушка ли?
Знаменитое сравнение жены Игоря Ярославны с кукушкой на деле неудачный перевод. По сюжету, Ярославна, причитая, омывает шелковый рукав в реке Каяле, чтобы утереть Игорю кровавые раны. В песне Ярославна названа "зегзицею". Зегзица – вовсе не кукушка, а пигалица, или чибис, или речная чайка. Даже сейчас в новгородских землях ее называют "гигичкой" или "зигичкой". Эта птица летает зигзагами, но самое главное, на кончиках крыльев имеет черные ободки, слово она окунула их в чернила или отерла ими чью-то кровь.

Язычество и христианство
Одним из самых животрепещущих вопросов остается вопрос, является ли "Слово" произведением языческим или христианским. Помимо многочисленных языческих идолов и божеств, упоминаемых автором, в песне возвышается фигура Бояна – песнотворца, сказывавшего про языческие предания княжеского рода и имевшего прозвище "Вещий", т.е. внук Велеса.
Кроме того, Ярославна, льющая слезы по Игорю в "Путивле на забрале", обращается сначала к ветру, потом к воде (Днепру), потом к Солнцу – трем языческим символам.
Противники языческой версии упрекают ее сторонников в невнимательном чтении. Во-первых, автор начинает словами "пусть начнется же песнь эта по былям нашего времени, а не по замышлению Бояна". Новые были – это уже христианская история. Во-вторых, автор говорит о языческих богах только когда Игорь находится на языческих землях половцев. А в отношении плача Ярославны принято вспоминать так называемую "беседу трех святителей", весьма популярную в XII веке. В ней на вопрос, что есть высота небесная, широта земная, глубина морская, Иоанн отвечает: "Отец, сын и святой дух". Таким образом, Ярославна обращается к Троице. Кроме того, как полагают, Ярославна следует библейской истине: "Не плачьте об умершем и не жалейте о нем; но горько плачьте об отходящем в плен...". Эти строчки взяты из книги пророка Иеремии.

Библейский князь Игорь
В "Слове" можно найти другие скрытые намеки на Библию. Игорь идет в поход 1 мая, в день памяти пророка Иеремии. Иеремия описывает военный поход царя Седекии против Навуходоносора. Седекия, также идя за славой, терпит поражение и попадает в плен в Вавилонское царство. Пророк обращается к Седекии: "Для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила?.. Накажет тебя нечестие твое…" Практически в тех же выражениях говорит об Игоре и автор "Слова": "Хочу, сказал, либо голову сложить, либо шлемом испить из Дона".

Происхождение: неизвестно
До нас не дошла первоначальная рукопись "Слова" – оригинал сгорел в пожаре 1812 года. Это породило множество домыслов, что на самом деле "Слово" искусная подделка. Сейчас эта версия практически отвергнута, поскольку в другом древнерусском памятнике, "Задонщине", можно обнаружить много завуалированных ссылок на "Слово".

7 июня 18

Источник - russian7.ru
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