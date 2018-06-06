 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мухаммедкалый Купидонович. Премьер-министр Киргизии призвал граждан жениться по любви
06:34 08.06.2018

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Национального совета по гендерной политике поручил провести среди молодежи разъяснительную работу о недопустимости похищения невест и о необходимости заключения браков по любви. Об этом 7 июня сообщило издание "24.Kg".

Абылгазиев выступил с критикой обряда похищения невесты (ала-качуу). "Ала-качуу – это преступление. Это должны понимать и молодежь, и родители", – заявил премьер-министр. Он отметил, что традиция становится все более популярной: в 2013 году было зарегистрировано 13 таких случаев, а в 2017 году стало известно о похищении 31 девушки. Впрочем, официальная статистика в этой области ненадежна – в большинстве случаев потерпевшая и ее родственники не обращаются в милицию. По оценкам правозащитников, около половины браков в Киргизии заключаются после похищения.

Тема похищения невест в последние дни активно обсуждается в Киргизии в связи с гибелью 19-летней студентки медицинского колледжа Бурулай Турдалиевой. Девушка была помолвлена с молодым человеком, на август была запланирована свадьба. Однако ее преследовал 30-летний Марс Бодошев, с которым она не была знакома. Первая попытка похищения была пресечена отцом девушки. Во второй раз Бодошев похитил ее 27 мая. Девушку освободили сотрудники милиции, остановившие автомобиль на трассе. Похитителя и потерпевшую доставили в отделение милиции. Там Бодошев нанес Турдалиевой несколько ножевых ранений, а затем ударил ножом себя. Девушка скончалась, а похититель выжил.

После инцидента в отношении милиционеров возбудили дело по статье "Халатность". На фоне широкого общественного резонанса были уволены 13 сотрудников милиции, в том числе начальник ГУВД Чуйской области. Расследование дела об убийстве взял под контроль лично министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Тем временем 6 июня жители Бишкека предотвратили новое похищение. По словам очевидцев, двое молодых людей затолкали девушку в машину около Академии туризма. Увидев это, водители нескольких проезжающих автомобилей остановились и освободили девушку. Похитители заперлись в машине, но не могли уехать, так как водители заблокировали дорогу. Прибывшие милиционеры задержали молодых людей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Попытка к принуждению женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак". Потерпевшая сообщила, что не знакома ни с одним из похитителей.

Ала-качуу переводится с киргизского как "хватай и беги". Историки утверждают, что в прошлом этот обряд практиковался лишь в случае, если бедный молодой человек не мог выплатить калым за богатую невесту. Часто девушка была согласна на похищение. В советское время похищение невест практиковалось редко, однако в годы независимости этот обычай начал входить в моду. Обычно преступник довозит девушку до своего дома с помощью друзей, а затем его родственницы начинают уговаривать потерпевшую согласиться на брак. Иногда похищение сопровождается сексуальным насилием, но даже если этого не происходит, девушка, побывав в доме мужчины, считается опозоренной. Поэтому родители нередко сами склоняют похищенную дочь к свадьбе.

Источник - 24.Kg
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