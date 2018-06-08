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Киргизия и Таджикистан вступили в бой на футбольном поле, - В.Панфилова
06:25 08.06.2018

После нового конфликта на границе стороны договорились оружие не применять

Столкновения киргизских и таджикских пограничников происходят с удивительной периодичностью.
Таджикистан и Киргизия расследуют новый конфликт со стрельбой на границе. Состоявшиеся в приграничном городе Бустоне Согдийской области переговоры представителей погранведомств двух стран завершились подписанием очередного соглашения, по которому стороны обязуются не применять оружие.

На спорном участке границы Бободжонгафуровского района Согдийской области и Лейлекского района Баткенкской области произошла стычка между пограничниками двух стран. Киргизские пограничники задержали трех таджикских военнослужащих, которые, по сообщению погранслужбы Киргизии, "вели себя агрессивно". По версии киргизской стороны, "таджикские военнослужащие нарушили Линию поведения пограничников". В пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии заявили, что военнослужащие Таджикистана отказались выполнять требования, вели себя агрессивно, провоцируя драку, после чего были задержаны пограничным нарядом. "Состоялась встреча с таджикской стороной. Был составлен протокол, и мы заявили о недопущении нарушения Линии поведения пограничников на киргизско-таджикской государственной границе. После этого задержанные были переданы Таджикистану", – сообщили журналистам в пресс-службе.

По версии таджикской стороны, причиной конфликта стала стихийная торговля на участке "футбольное поле" (спортивная площадка принадлежит школе Бободжонгафуровского района), организованная гражданами Киргизии. Таджикские пограничники не разрешили въезд на поле двум киргизским торговцам. Спустя некоторое время к месту происшествия прибыло подкрепление – около 20 граждан Киргизии, которые спровоцировали драку с пограничниками. "Нарушителем спокойствия на границе является киргизская сторона, причем как местные жители, так и пограничники", – утверждается в заявлении Погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. В документе отмечается, что при задержании таджикские пограничники получили телесные повреждения. На это указывает и то обстоятельство, что киргизская сторона отказалась провести совместное расследование инцидента.

Впрочем, на вопрос, кто виноват в очередном инциденте, ответа нет, поскольку в ходе переговоров, которые состоялись в Бустоне (на таджикской территории), ни одна из сторон своей вины не признала.

В сообщении для прессы отмечается, что в четверг главы делегаций погранвойск двух стран обсудили совместные меры по профилактике, предотвращению и разрешению пограничных инцидентов на киргизско-таджикской государственной границе и выразили стремление к неукоснительному соблюдению норм международного права, двусторонних соглашений, а также требований межправительственных и межведомственных протоколов. Так, в ходе пограничных инцидентов категорически запрещено применение оружия, за исключением случаев возникновения явной угрозы жизни и здоровью пограничников. При этом военнослужащие должны действовать в строгом соответствии с национальными законодательствами своих государств. Начальники пограничных подразделений при возникновении конфликтов на государственной границе не должны предпринимать активных действий до прибытия пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. Кроме этого, пограничники двух стран должны усилить разъяснительно-профилактическую работу среди населения приграничных территорий.

В последнее время конфликты на киргизско-таджикской границе участились. Так, 31 мая произошло столкновение местных жителей, когда десятки людей с обеих сторон забросали друг друга камнями. Молодежь утихомирилась лишь после вмешательства представителей исполнительной власти Исфары и Баткена. Основной причиной всех споров остается неопределенность линии госграницы. Вопрос ее делимитации был одним из основных на переговорах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Сооронбая Жээнбеоква в Душанбе.

По официальным данным, протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 504 км. Остальные участки считаются спорными.

"Главная причина – в отсутствии политической воли к решению социально-экономических задач, задач развития пограничных регионов как в Бишкеке, так и в Душанбе", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его мнению, лежащая на поверхности причина конфликтов – дефицит обрабатываемой земли и поливной воды – имеет почти исторический характер, но за постсоветское время она обросла массовой межэтнической неприязнью, дополнилась проблемами, связанными с уже ставшей тотальной криминализацией этого региона. "Не стоит забывать, что именно в этих местах проходит один из важных маршрутов наркотрафика из Афганистана. Здесь же проходят пути разнообразнейшей контрабанды, в частности – российских и казахстанских ГСМ в афганском и собственно таджикистанском направлениях. Согдийская область Таджикистана и Баткенская область Киргизии – это и зоны все более растущего влияния сращенных с криминалом и с местными правоохранительными структурами радикальных религиозных и террористических группировок. Последние пока мало проявляют себя, но их – пока непрямое – участие в приграничных конфликтах прослеживается постоянно. Надо полагать, и в Бишкеке, и в Душанбе получают свою долю прибыли от всевозможных трафиков этого региона, а происходящие конфликты каждый раз урегулируются точечно, не затрагивая главных причин. Это выгодно как политическим кругам в Бишкеке, так и политическим кругам в Душанбе, играющим на национал-популизме и не заинтересованным в фундаментальном решении проблем. С обеих сторон не обнаруживается склонности к поиску компромиссов и к взаимным уступкам, хотя это – единственный путь решения вопросов по спорным пограничным участкам", – считает эксперт. "Когда-то по итогам подобного же конфликта в 1989 году, приведшего к человеческим жертвам, я писал статью под названием "Заложники захолустья". Судя по всему, живущие в Баткенской области киргизы и живущие в сопредельной Согдийской области таджики так и остаются заложниками корыстных интересов в своих столицах", – сказал Князев.

По мнению научного сотрудника Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Шарбатулло Содикова, Киргизия на протяжении многих лет ведет переговоры с соседними государствами по урегулированию приграничных споров. Однако подобного рода переговоры не приводят к долгосрочным положительным результатам. Причина кроется отнюдь не в межгосударственном конфликте, а в бытовых распрях, начавшихся еще с момента распада Советского Союза.

"Во времена СССР, когда граница не разделяла Киргизию и Таджикистан и можно было беспрепятственно всем гражданам "великого союза" выбирать наиболее благоприятное место для проживания, таджики заселили территорию нынешнего Лейлекского района Баткенской области Киргизии. Затем распался Союз, и таджики оказались на территории чужого государства. Де-юре Лейлекский район – это Киргизия, де-факто – Таджикистан, потому-то большую часть населения составляет не одно поколение таджиков", – сказал "НГ" Шарбатулло Содиков.

По мнению эксперта, острая политическая нестабильность в Киргизии не позволяет добиться урегулирования имеющегося приграничного конфликта. "Пока в Киргизии не будет стабильной политической власти, говорить об урегулировании имеющихся приграничных споров не приходится", – подчеркнул эксперт.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

8.06.18

Источник - независимая газета
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