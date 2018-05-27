 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.06.2018
06:46  Русский язык: как он появился на самом деле
06:41  "Слово о полку Игореве": главные секреты
06:34  Мухаммедкалый Купидонович. Премьер-министр Киргизии призвал граждан жениться по любви
06:29  НАТО в тисках глобального хаоса - Александр Бартош
06:25  Киргизия и Таджикистан вступили в бой на футбольном поле, - В.Панфилова
04:51  Как Бориска худородный на царство попал. Уроки престолонаследия, - А.Петросова
02:58  Про тех, кто разрушал СССР. Диссиденты: от всеобщего народного восхищения до полного забвения
00:53  В Таджикистане родители требуют от чиновников вернуть школьный отдых
00:52  Знахари заходят с козырей. Когда мракобесие победит в Кыргызстане медицину
00:48  Афганистан решил открыть у себя еще воен-базы Катара и ОАЭ
00:38  Конец "однополярного мира". На пути к диалогу цивилизаций, - Н.Коньков, А.Нагорный
00:03  В Таджикистане при въезде в страну предлагают проводить обследование мигрантов на ВИЧ и туберкулез
Четверг, 07.06.2018
22:45  Скончался бывший секретарь ЦК компартии Таджикистана по сельскому хозяйству Вахоб Вахидов
22:30  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 4, - Б.Мусаев
22:08  Тайвань готовится к войне с КНР, - В.Скосырев
19:11  Глава Баткенской области Киргизии Халмурзаев отморозился от пограничных конфликтов
18:29  Передавивший людей в Стокгольме террорист-узбек получил приговор
12:13  Умерла советский кинорежиссер Кира Муратова
07:43  Сахар в Туркменистане продается под расписку. Уже по 10 манатов за кг!
07:31  Веяния Поднебесной. О новой эпохе, культуре и достопримечательностях Китая, - Сергей Мстиславский
07:28  Москва и Пекин еще покажут Западу, кто в мире хозяин, - "СП"
07:16  Суши сухари, Алеша... Экс-президент Киргизии обвинил власть в "охоте на ведьм", - "НГ"
07:12  Угэдэю больше не наливать! Как и почему спивались ханы Золотой Орды
07:09  В тени ветвистого советского пантеона... Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
07:07  Как оно было. Татаро-монгольское иго: самые шокирующие факты
07:03  Астана. Елбасята завершают "перезагрузку" "Нур-Отана" в соответствии с 5 последними предначертаниями Вождя
06:58  ЦентрАзийский "Техас" круто размножился. В Шымкенте достали 1-миллионного жителя
06:56  Поздно пить "боржоми". Состоялась презентация "официальной воды" казахского курорта Бурабай
06:45  Да хоть пектроглифами... МИД России признал право стран бывшего СССР на выбор алфавита
06:42  Бить или не бить. Об агрессии в жизни узбекского футбола, - А.Троицкий
06:39  Веселый перестук. Казахстанцам, сообщившим о фактах коррупции, пообещали призовые в $730
06:35  Суд скоро. УзбГенпрокуратура ведет дела 24 "иноято-кадыровцев"
06:31  Неумолимо процветаем. Рост экономики Узбекистана в этом году составит 5%
06:29  Узнацбанк и китайский Фонд Шелкового Пути затевают совместный проект Samarkand City
05:52  В Казахстане чиновник подозревается в получении взяток в размере $1,2 млн на таможенных постах на границе с Кыргызстаном
00:01  Смысл последних VIP-арестов в Киргизии. Зачистка атамбаевских "хвостов"? - super.kg
Среда, 06.06.2018
22:58  В кыргызской Ала-Буке 200-300 гектаров земли отошли к Узбекистану? - Багыт.kg
21:32  Саудовский след дипломатических скандалов, - С.Кожемякин
21:25  Время собирать. Зачем Узбекистан разыскивает свое культурное наследие по музеям всего мира
10:24  Собирая большую Евразию. Удастся ли превратить материк в зону общего развития, - А.Люсин
08:37  Бежавший из Казахстана блогер-обормот просит полит-убежища в Киргизии. Своих там мало?
08:34  Можно ли редактировать Коран, - М.Дорфман
08:24  Порвали 33 баяна! Казахстано-узбекский миллиардер Патох Шодиев потратил миллионы долларов на свадьбу дочери в Москве
08:20  Победа! Кыргызы обезоружили, связяли и уволокли на свою территорию 3-х таджикских пограничников с 4 автоматами...
08:15  Еще одного действующего КырДепутата Артыкбаева закрыли в СИЗО. Проще переделать Кенеш в острог
08:09  Путин летит к Си Цзиньпину с мороженкой. Ириски забыл?..
08:04  Ставший иудеем Абрамович обиделся и заморозил строительство нового стадиона "Челси"
08:02  Буддизм на грани исчезновения в монастырях Монголии, - Reuters
08:00  Новый премьер Испании Санчес стал первым, отказавшимся присягать на Библии и кресте
07:58  Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле
07:55  Катар от санкций крепчает. Годовщину блокады в стране встретили как праздник
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Про тех, кто разрушал СССР. Диссиденты: от всеобщего народного восхищения до полного забвения
02:58 08.06.2018

Притча: свезенных на объект массового забоя баранов волнует незнакомая обстановка, витающий запах крови. Угрозы общественному порядку нет, но будут трудности у забойщиков. Тогда выпускают его - козла согласия, авторитетного, красноречивого. "Успокойтесь, братья, - заявляет, - вы избранные, следуйте за мной, я поселю вас на библейских пажитях". Баранье общество в восторге, толкаясь и теснясь устремляется за мессией… Через какое-то время их подвешенные туши направляются на разделку, а он с чувством исполненного долга гуляет земными пажитями, наслаждается жизнью.

… В 1991 году грянул гром, наш общий дом покосился, а скоро и вовсе рухнул, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Борис Борисенко. Но мы не сожалели, большинство граждан уже были подготовлены к выгодам независимости: избавимся от необходимости кормить голодную Россию, а возвращенного из Англии золота Полуботка хватит, чтобы жировать нам и внукам. На львовщине, кроме всего прочего, витала эйфория от заявленных планов В. Черновола - с весны 1990 г. председателя облсовета и полноправного хозяина области - создать образцовый регион на зависть остальной Украине. Мы верили обещаниям - как можно не верить многолетним узникам совести, легендарным диссидентам, украинским Гарибальди и Боливарам, заслушивались их речами, вместе с ними скандировали "Ганьба!" и "Геть!" прогнившему режиму.

Эйфория просуществовала недолго: заводы останавливались, зарплата не выплачивалась, митингов и демонстраций против виновников власть не устраивала, на протесты граждан кумиры не реагировали. Вместо процветания, область стала одним из лидеров уничтожения промышленного потенциала. В 1992 году, сдав дела побратиму Горыню, Черновол отбыл в Киев, где полностью окунулся в политику. Шапка реформатора оказалась не по Сеньке.

В лихие 90-е, с их нуждой, отчаянием, беззаконием, мы, наивные, простодушные все еще верили, что вот сейчас правозащитники встрепенутся, вспомнят свое предназначение, встанут грудью за наши права и все вместе мы выправим положение. Увы, к удивлению, обнаружилось, что судьба обездоленных никого не взволновала и не опечалила, ни грудью и никакой другой частью тела никто не встал, не подал даже робкого голоса в знак протеста. На обращения, призывы отвечали маловразумительными оправданиями. Все встало на свои места, когда Л. Лукьяненко заявил: "Я не правозащитник, я - националист!". В смысле, права подождут. Остальные согласно поддакнули. Многолетние сидельцы советских лагерей оказались полузащитниками, бегунами одностороннего движения, и были такими изначально.

Позолота начала тускнеть, осыпаться, избиратели отворачиваться, кумиры погрязли во внутрипартийных распрях, расколах, межпартийных склоках. Чтобы удержаться на плаву, стали делить нас на своих и чужих, сортируя как мусор на перерабатывающих заводах. И мы повелись на это, горделиво похвалялись своими достоинствами и клеймили чужих за вредительство.

Параллельно набирали ход настырные, без комплексов комсомольские вожаки, ринувшиеся к ним карьеристы, плутоватая интеллигенция, стукачи, орденоносцы, лауреаты, отсидевшиеся какое-то время в тени. Под флагом демократов, подминая или обласкивая диссидентов, они тоже зажигали речами, витийствовали, обещали, попутно непомерно обогащались, чего не делали их предшественники, не утратившие еще совковой начинки и опять шли по кругу, прибирая к рукам государственную власть.

Мы какое-то время недоумевали, разинув рты, но продолжали верить в посулы, проигнорировав предупреждения Гоголя: "Что ни скажут, все соврут, сучьи дети. У них правды и на копейку нет", забыв народную мудрость: "Речист - да душою нечист". С этими мы стали революционерами, падкими на халявщину, а за приличную плату готовыми к вандализму.

Напоследок, пусть не покажется крамольным вопрос, который много лет на языке: стоило ли диссидентам страдать в лагерях, чтобы сравнительно быстро опуститься с первых ролей политической жизни в обоз компартийных и комсомольских карьеристов, клеймивших их в свое время как врагов - антисоветчиков и в конечном итоге исчезнуть, не оставив практического следа в памяти народной?

Тем не менее, миссию свою они исполнили, получили долю правительственных наград. Нам же, после всего, что позволили сделать с собой, осталось лишь безучастно наблюдать чужие праздники и недоумевать, почему после блистательных революций устроенных нами, мы стали катастрофически нищать, а во власти обнаружилась масса проходимцев.

--------------------------------------------------------------------------------

От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ.
27 мая 18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528415880
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  