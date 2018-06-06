Знахари заходят с козырей. Когда мракобесие победит в Кыргызстане медицину

00:52 08.06.2018 По официальным данным, в Кыргызстане онкологический диагноз ставится ежегодно примерно пяти тысячам человек. Всего на учете состоят более 25 тысяч больных раком, из них каждый год умирают около 3 тысяч. Примерно 80% из них встречают смерть дома.



Для лечения онкобольных из бюджета выделяется чуть более 10% требуемой суммы. На новые технологии и оборудование у государства нет денег: тут вся надежда на спонсоров и благотворителей.



В феврале 2018 года в Национальном центре онкологии и гематологии заработал подаренный Индией аппарат лучевой терапии "Бабатрон-2". До этого в стране была только одна подобная установка, но она устарела. Еще один аппарат, предназначенный для лечения рака шейки матки, сломался, проработав всего полтора года.



Из-за дефицита бюджета страна до сих пор не может купить линейный ускоритель для уничтожения раковых клеток – оборудование, в котором остро нуждаются онкобольные. Единственный в стране подобный прибор имеет двадцатилетний стаж работы и чаще ломается, чем функционирует. А чтобы покрыть имеющиеся потребности в лечении онкобольных, необходимо купить как минимум 20 таких аппаратов.



Впрочем, даже если деньги вдруг появляются, это вовсе не значит, что проблема решена. Так, благодаря гражданским активистам нашелся спонсор, готовый выделить средства на покупку оборудования. Однако купить его не могут уже второй год – из-за бюрократических проволочек.



Два года назад руководитель общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева инициировала акцию "Один доллар за жизнь". Аппарат, который планировали купить, стоит примерно 3,5 миллиона долларов. Активисты посчитали, что купить его можно, если каждый житель страны пожертвует по одному доллару. Откликнулись многие, но собрать удалось лишь $70 тысяч. Этого, конечно, было ничтожно мало, всего два процента от нужной суммы, однако голос активистов был услышан.



Сначала прибор вызвалась купить фирма, занимающаяся микрокредитами, потом появился еще один спонсор: осенью 2017 года канадская золотодобывающая компания Centerra Golg Inc. решила выделить $10 млн. на покупку современного оборудования для Национального центра онкологии и гематологии – в том числе и линейный ускоритель.



По законодательству Канады ее предприятия и компании не имеют права напрямую финансировать бюджеты других стран, поэтому для покупки оборудования был создан Фонд онкологии. На счет фонда еще полгода назад перевели $7 млн. Объявили тендер на приобретение сразу двух линейных ускорителей, а также трех других аппаратов онкологического профиля. Однако члены наблюдательного совета фонда вдруг решили, что подаренные средства необходимо перевести в госбюджет. Мол, так будет надежней.



Понять этот неожиданный шаг, действительно, трудно. Динара Аляева сказала, что не может комментировать вопрос бюджетных процедур, однако считает, что работа по тендеру была проведена некомпетентно. И сколько еще придется ждать покупки жизненно важного оборудования, неизвестно до сих пор.



То ли милость Аллаха, то ли жульничество



О проблемах в лечении онкологии вновь заговорили осенью 2016 года, когда у народного целителя Хашима Зайналиева в возрасте скончалась 54-летняя пациентка. Она погибла от кровотечения после того, как знахарь пытался ампутировать ей пораженную раком грудь.



48-летний Зайналиев известен своими нетрадиционными методами лечения – в основном, рака и сердечных заболеваний. Известно, что в борьбе с женской онкологией он использует травы и... уколы во влагалище. Как говорят, диагнозы он ставит, используя пульсовую диагностику. По специальности химик-биолог, лицензии на право оказывать медицинские услуги не имеет.



История вызвала широкий общественный резонанс. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 122 "Незаконное врачевание". Однако дело не дошло до суда: обвинение не поддержали родные погибшей – именно они уговорили знахаря провести "операцию". Попытки Министерства здравоохранения и милиции закрыть "клинику" Зайналиева столкнулись с яростным сопротивлением пациентов, которые здесь лечились. Они наотрез отказались переезжать в Национальный центр онкологии.



В июне 2017 года после продолжительных скандалов арендодатель отказался продлевать договор аренды помещения, где располагалась клиника Зайналиева. Позже ГУВД Бишкека сообщило, что лекарь уехал работать за границу. Корреспонденту "Ферганы" не удалось до него дозвониться. Однако, судя по видеороликам и записям в соцсетях, где Зайналиев оставляет свои телефоны, он по-прежнему находится в Бишкеке и продолжает принимать людей.



На своем интернет-сайте знахарь утверждает, что изобрел свою собственную эффективную методику лечения рака на последних стадиях. При этом он не использует традиционных лучевой и химиотерапии. Кроме того, Зайналиев обещает излечивать людей после инфаркта и сетует, что не находит поддержки государства.



Вот какие заявления появляются на его странице ВКонтакте:



"На основе альтернативной медицины лечим онкологические болезни после 3-ой и 4-ой стадии. Мы добивались впечатляющего результата. Мы готовы разделить успеха заинтересованными лицами". (Здесь и далее сохранена орфография оригинала – прим. "Ферганы").



"В ходе работ и в результате 29 летных поисковых работ изучением рака от молекулярного уровня до терапевтических наблюдений нашел технологии и способы лечение злокачественного опухоли гортани, пищевода, желудка и 12-перстной кишки, поджелудочной железы, тонкой, толстой и прямой кишки, шейки матка женщин, геммороя и печени, лимфатических узлах и надпочечника от не зависимо осложнении болезни. Следует отметить, что найденный способ лечение рака, это милость и милосердия всевышнего Аллаха ко всему человеку, от не зависимо принадлежности человека той или иного государства..."



Да, журналисты и оппоненты Зайналиева смеются над его неграмотными во всех отношениях посланиями. Да, в тех же соцсетях многие негодуют и называют "доктора Хашима" убийцей. Однако десятки видеороликов с благодарностями его бывших пациентов делают свое дело. У лекаря по-прежнему нет отбоя от несчастных, цепляющихся за самую призрачную надежду. Рассказы людей, "вылечившихся" благодаря знахарю, во многом схожи: болезнь была выявлена на последних стадиях, в медучреждениях с ними обходились грубо и вымогали деньги, химиотерапия была длительной и дорогостоящей и принесла организму больше вреда, чем пользы.



Сам целитель уличает официальную медицину, говоря, что она бессильна перед раком, упрекает медиков в привычных стереотипах и зависти, а также в нежелании понять и признать его разработки как научное открытие.



В апреле 2018 года, выступая в телевизионном ток-шоу, Хашим Зайналиев заявил, что на протяжении пяти лет вынужден работать с ошибками врачей. "Я даже рад черному пиару вокруг себя, так как это поможет сократить количество моих пациентов. Когда их много, мне тяжело, потому что я не могу отказать им в помощи", – сказал он, выступая по телевидению.



Противостояние Минздрава и Зайналиева сопровождалось пресс-конференциями с обеих сторон. Журналистов собирали пациенты знахаря, которые стоят за него горой и требуют власти не мешать лекарю, а поддержать его.



Так, 67-летний педагог Айкумуш Исмаилова на пресс-конференции рассказала, что у нее "было 22 диагноза", и она ходила по врачам в течение 40 лет. Онкологию же у нее выявили десять лет назад.



"Меня вылечили, но потом много болезней меня начали мучить, – заявила Исмаилова журналистам. – Он (Зайналиев) определил мой диагноз через пульс. Он открыл мне широкую дорогу к хорошему, большому здоровью".



Среди его пациентов есть и иностранцы. В январе 2018 года на лечение к Зайналиеву приехала гражданка Великобритании Линда Хорн – это был уже второй ее визит к лекарю. В одном из видеороликов она утверждает, что после первого лечения у Хашима Зайналиева ей стало намного лучше, хотя у нее на родине врачи не давали ей надежды на выздоровление. После первого курса лечения в Киргизии Линда вернулась в Британию. Тамошние врачи отметили улучшение состояние женщины, однако отказались признавать методы киргизского лекаря.



Линда Хорн уверена, что после поднятого в прессе шума официальная медицина будет все-таки вынуждена отдать должное заслугам Зайналиева и легитимизировать его методы.



Другая пациентка лекаря, 45-летняя женщина, у которой был диагностирован рак шейки матки, приехала в Бишкек из Нарына в 2015 году. До того, как попасть к Зайналиеву, она лечилась в разных больницах целых два года. По ее словам, курс лучевой терапии, которой ее подвергли, состоял из 50 сеансов, однако лечение ей не помогло. У нее началось кровотечение, которое медики не могли остановить. В клинику Зайналиева ее привезли в тяжелом состоянии. Как утверждает женщина, уже через неделю кровотечение остановилось, и она стала передвигаться самостоятельно.



По словам самого Хашима Зайналиева, ему удалось вылечить более ста больных. Правда, он признается, что не знает количества умерших пациентов.



Известный журналист Бейшенбек Бекешов рассказал корреспонденту "Ферганы", что он встречался с Зайналиевым в разгар скандала 2016 года. Бекешов решил провести эксперимент и выяснить, насколько Зайналиев хороший диагност. Исследовав пульс журналиста, знахарь заявил, что у того ни много ни мало – предынфарктное состояние. Обследование в официальной клинике не выявило ни малейшего намека на болезнь сердца. Однако через пару недель Бекешов был доставлен в реанимацию после инфаркта.



Выйдя из реанимации, журналист отправился к Зайналиеву, у которого прошел курс лечения. Затем он подвергся обследованию, которое показало, что от инфаркта не осталось никаких следов. История звучит совершенно фантастически, однако журналист уверен, что все обстояло именно так, как он рассказывает. Кроме всего прочего, лекарь помог ему избавиться от одышки, которая его давно мучила. Теперь Бекешов оказывает Зайналиеву информационную поддержку и называет его "феноменом, который наши медики не хотят признавать".



Журналист Бейшенбек Бекешов, который поверил целителю Зайналиеву



Бекешов и сам Хашим Зайналиев называют отечественную онкологию не иначе как "мафией", которая крадет деньги у онкобольных.



"…Зная, что человек умрет, онкомафия просто обкрадывает людей. Одна химиотерапия стоит 50 тысяч сомов (более $700). Их бизнес падает, поэтому они все это устраивают", – сказал Бекешов "Фергане", имея в виду шум вокруг Зайналиева.



В поисках поддержки Хашим Зайналиев пытался попасть к президенту страны, но тот его не принял. В выдаче лицензии Министерство здравоохранения Зайналиеву отказывает, так как он не имеет медицинского образования.



Минздрав лукавый и прелюбодейный



Проверка по факту смерти женщины – в Минздраве ее называют служебным расследованием – показала, что только с июня по сентябрь 2016 года Зайналиев заработал около миллиона сомов (примерно $15.000). Выяснилось также, что лекарь не имеет разрешительных документов на свою клинику, которая работает с 2015 года.



На момент выезда комиссии в шести палатах "в тесных и антисанитарных условиях находились около 60 больных и 25 родственников, ухаживающих за ними". Все пациенты оказались приезжими из трех южных областей Кыргызстана с выписками из различных центров онкологии. У больных часто не было историй болезни, а те, что имелись, в Минздраве оценили, как "сущий бред".



Тут надо сказать, что народная медицина в Кыргызстане разрешена законодательно. Однако заниматься ей могут только специалисты, прошедшие специальную подготовку, получившие диплом целителя и лицензию. Минздрав имеет право выдавать лицензию, но права контроля за незаконной деятельностью знахарей у него нет.



Популярность знахарей объясняется не только "темнотой и мракобесием" населения. Люди идут к целителям после того, как сталкиваются с вымогательством и некомпетентностью врачей классической медицины. Часто лечение бывает очень дорогим, а потому не всегда доступно небогатым людям. Знахари же часто утверждают, что все болезни от Всевышнего, так что и лечения следует ожидать от него, а они – лишь средство, с помощью которых приходит исцеление. В обществе, религиозность которого растет год за годом, такая риторика звучит вполне убедительно.



Необходимо учитывать и тот факт, что в Кыргызстане очень плохо обстоят дела с паллиативной медициной. Закон, регулирующий правила оказания паллиативной помощи, был принят лишь два года назад после многолетнего лоббирования активистов. Однако в стране пока работают лишь пилотные учреждения такого типа – на большее нет денег.



В Минздраве признают факты вымогательства и некомпетентность отдельных медиков, однако объясняют, что основная проблема состоит в том, что граждане не обращаются к ним с заявлениями о злоупотреблениях. По этой же причине, дескать, не удается бороться и со знахарями.



Однако журналист Айжамал Истанбекова полагает, что в Минздраве попросту лукавят.



По объявлению в популярной газете "Супер-инфо" Айжамал пришла к целителю Илхаму Исмайылову Елбак-Оглы. Он – уроженец Турции, работал в Бишкеке. Истанбекова хотела показать целителю своего отца, страдающего серьезным психическим расстройством в результате давней травмы головы.



"У меня была надежда, что он может вылечить отца... Но в итоге получилось, что он не тот человек, который может помочь мне. Мне показалось, он мошенник, просто делает деньги", – говорит Истанбекова.



Прием у Исмайылова стоил 3500 сомов (более $50) – для граждан Кыргызстана это большая сумма. Несмотря на цену, к нему выстраивались очереди. Сходив на прием к лекарю и пообщавшись с его недовольными пациентами, Истанбекова прямым ходом направилась в Минздрав. В отделе лицензирования она попросила проверить лицензию Исмайылова, номер которой был указан в газете. Выяснилось, что в базе Минздрава такой целитель не значился вообще. В министерстве пообещали разобраться с этим вопросом в течение недели. Однако ответ Истанбековой не дали ни через неделю, ни через две. Тогда Айжамал написала в Минздрав письмо, потом стала постоянно названивать им, и, наконец, через сайт обратилась напрямую к министру.



После этого ответ все-таки пришел. В письме за подписью министра – теперь уже бывшего – Талантбека Батыралиева сообщалось, что заявление Истанбековой передали в финансовую полицию. Прошло несколько месяцев, финполиция молчала. За это время Исмайылов добрался уже до южной столицы – Оша. Айжамал попросила местную журналистку посетить целителя. Однако охрана не пустила ее к нему, а прием клиентов был тут же остановлен.



Позже из финансовой полиции к Айжамал все-таки приехал работник и задал ей некоторое количество вопросов. Однако дело до сих пор так и не сдвинулось с места.



"Минздрав ничего не предпринимал, кроме перенаправления моего заявления в финполицию, хотя я им доказала, что лицензия Исмайылова была фальшивая", – говорит Истанбекова. О деятельности врачевателя – сам он называет себя психологом и биоэнерготерапевтом – журналистка написала статью и разместила ее на правозащитном портале "Голос свободы". Однако реакции так и не последовало.



За последние три года у Айжамал была возможность оценить работу Минздрава по достоинству. Сначала возникли проблемы с получением психиатрической помощи для отца, потом после автоаварии впал в кому ее брат… Парень лежал в Национальном госпитале в тяжелом состоянии, когда его собрались выписать. Чтобы спасти брата, Истанбековой пришлось буквально взять Минздрав в осаду. Тем не менее, в конце концов ей все-таки пришлось обратиться за помощью к частным бишкекским клиникам. Работой частников она осталась довольна – в отличие от государственной медицины.



"В Бишкеке тяжело получить медицинскую помощь, если у тебя нет прописки, – сказала Истанбекова корреспонденту "Ферганы". – Не принимают ни городские поликлиники, ни даже республиканская. Когда отцу стало плохо, я несколько раз вызывала "Скорую помощь". Два-три раза она вообще не приехала. В поликлинике, едва поставив отца на учет, мы хотели оформить ему инвалидность, но нас везде просто отфутболивали..."



Журналистка полагает, что такое отношение, не говоря уже о вымогательствах, отталкивает людей от официальной медицины.



"Люди идут к лекарям, потому что те хорошо к ним относятся, хотя бы дают надежду", – подвела итог Истанбекова.



Не получив компетентной помощи от медиков, Айжамал по совету родных и друзей повезла отца к молдо, который лечит от различных расстройств чтением молитв и сур из Корана. Там она общалась с людьми, которым молдо помог. Люди платили ему по 200 сомов в день и просто сидели в большом зале, когда он читал молитвы и суры. Тех, у кого не было возможности платить, пускали в зал бесплатно.



Через несколько дней после похода к молдо отцу Айжамал стало лучше, появилась даже надежда на выздоровление. Однако спустя месяц он умер. Тем не менее, Истанбекова не жалеет, что прибегла к помощи молдо.



"Если сравнить результаты работы, то я довольна работой молдо больше, чем действиями официальной медицины. Да, результат был не таким, как мы хотели, но хотя бы на короткое время отцу стало лучше…" – говорит девушка.



Прибамбасы вместо лечения



Примечательно, что, отчаявшись справиться с болезнью академическими методами, к помощи целителей прибегают и знаменитости. Недавно в интервью известный российский актер Константин Хабенский признался, что 10 лет назад сам обращался к знахарю. Он тогда приехал в Бишкек, надеясь помочь больной жене. К несчастью, знахарь не помог: жена Хабенского умерла 1 декабря 2008 года.



"Сегодня я считаю, что это была ошибка, – говорит Хабенский. – Тогда я считал, что человек имеет право использовать все шансы для того, чтобы спасти. Ребята-знахари имеют колоссальный талант заговаривать и стригут такие деньжищи. В свое время через этого человека прошел Александр Абдулов. Я полетел в другую страну, чтобы с ним встретиться. Приехал в Бишкек, посидел там 20 минут и поехал обратно… Мы пользовались его прибамбасами и примочками... Это была большая ошибка, стоившая второй операции".



Надо сказать, что звезда российского кино и театра Александр Абдулов верил знахарю и надеялся на него. В сентябре 2007 года израильские врачи обнаружили у актера рак легких в четвертой стадии, то есть той, которая считается неизлечимой. В октябре 2007 года, как писали российские СМИ, Абдулов привез из Киргизии чудодейственное снадобье, приготовленное местными целителями. Страдающий от болезни артист был убежден, что это народное лекарство способно остановить рост опухоли.



Однако через два месяца любимца публики не стало.



По некоторым данным, активным компонентом снадобья был креолин – вещество, которое используется, в частности, в ветеринарии для борьбы с паразитами. Позже его стали применять в народной медицине, в том числе в борьбе против рака. Однако в академической медицине этот ядовитый препарат используется лишь для наружного применения, в борьбе с грибком и кожными патологиями – но никак не для приема внутрь.



После истории с Зайналиевым в октябре 2016 года и пресс-служба Министерства здравоохранения, и сам министр Талантбек Батыралиев сообщали, что Минздрав намерен бороться против целителей совместно с МВД, для чего будет разработан соответствующий план мероприятий. Но то ли министерство позабыло о своих обещаниях, то ли просто отложили дело в долгий ящик.



Правда, завотделом лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Бурул Арзыкулова считает, что борьба с лжецелителями – это компетенция МВД, а Минздрав ответственен лишь за выдачу лицензии. По ее словам, желающих получить лицензию лекарей было всего 2-3 человека, но и они ее не получили, так как их квалификация не соответствовала требованиям, установленным правительством республики.



"Эти требования висят на сайте министерства. Если заявители не соответствуют им, мы не даем лицензию: речь идет о жизни и здоровье людей", – говорит Арзыкулова.



В МВД, в свою очередь, удивлены, что стрелки переводят на них. Представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев отмечает, что бороться со знахарями, скорее, должна финполиция, поскольку их деятельность связана с получением денег от пациентов и неуплатой налогов. По крайней мере, ни в одном нормативном акте не указано, что борьба с незаконным целительством входит в компетенцию милиции.



"Однако, учитывая общественный резонанс вокруг деятельности Зайналиева, мы вмешались в ситуацию: выехали на место вместе с сотрудниками Минздрава и приняли меры, чтобы урегулировать вопрос, – сказал Осмонбаев корреспонденту "Ферганы". – Скорее всего, мы и дальше будем работать с Минздравом в этом направлении".



Руководитель общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева, в свою очередь, считает, что проблема лжецелителей не относится к ведению Минздрава. Она говорит, что, "если человек занимается врачебной деятельностью без лицензии, Минздраву просто нужно передать дело правоохранительным органам".



"То, что знахари все еще работают и бесчинствуют, говоря, что как лечили, так и будут лечить, что для этого им лицензии не надо – это просто-напросто бездействие правоохранительных органов", – говорит Аляева.



Однако в этом вопросе она не так категорична, как может показаться. Глава фонда полагает, что если у человека есть знания и способности, которые он может удостоверить согласно закону, – почему бы ему не заниматься врачеванием? Всем известны клиники, где лечат согласно китайской традиции, например, иглотерапией, которая не относится к академической европейской медицине.



В разгар скандала с Зайналиевым депутат парламента Ирина Карамушкина предлагала ввести уголовное наказание для магов и целителей. Правда, она считает, что инициатива законодательных изменений должна исходить от правительства, от Минздрава.



"Меня удивляет слабость уполномоченных органов перед одним человеком, отсутствие реакции со стороны Генпрокуратуры, МВД. Вопрос скандальный, я понимаю, но быть хорошеньким здесь у Минздрава все равно не получится", – заявила Карамушкина корреспонденту "Ферганы".



Так или иначе, проблема приобрела уже такой масштаб, что решать ее рано или поздно придется. И лучше бы сделать это раньше, потому что речь идет о жизни и здоровье многих тысяч людей.



Абдумомун Мамараимов Источник - Фергана

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