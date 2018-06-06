Афганистан решил открыть у себя еще воен-базы Катара и ОАЭ

00:48 08.06.2018 Совет национальной безопасности Афганистана одобрил предложение ОАЭ и Катара о развертывании военных сил в стране, сообщает местный телеканал Tolonews.



Эти страны собираются подключиться к миссии НАТО "Решительная поддержка". ОАЭ собирается направить в Афганистан служащих спецназа, однако в каждом из случаев дополнительные войска будут участвовать в деятельности по подготовке и консультированию афганских стражей порядка, не предполагающей непосредственного участия в боевых действиях.



В заявлении ничего не говорится о численности войск или о времени прибытии в Афганистан.



О намерении ОАЭ и Катара пополнить контингент международной миссии на прошлой неделе сообщил генерал Джон Николсон, командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане. "Я бы сказал, что это не просто американская миссия. Здесь (в Афганистане - ред.) присутствуют военнослужащие 39 стран. На самом деле у нас есть еще две страны, которые хотят присоединиться: ОАЭ и Катар", - отмечал Николсон.



Заседание Совета национальной безопасности проходило в Кабуле под председательством президента Ашрафа Гани. Он также одобрил инициативу ОАЭ и Катара, выразив надежду на то, что их участие в международной миссии поспособствует улучшению ситуации с безопасностью в стране.



Напомним, ранее контингент ОАЭ уже участвовал в миссии Международных сил содействия безопасности в Афганистане, сосредоточенной на боевых действиях, но впоследствии был полностью выведен из страны. Источник - CA-NEWS

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