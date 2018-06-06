|Скончался бывший секретарь ЦК компартии Таджикистана по сельскому хозяйству Вахоб Вахидов
22:45 07.06.2018
Сегодня после тяжелой продолжительной болезни на 78 году жизни скончался секретарь ЦК по сельскому хозяйству и член бюро ЦК компартии Таджикистана, Депутат Верховного Совета СССР, Депутат Верховного Совета Таджикской ССР. "Заслуженный работник сельского хозяйства Таджикистана".
Выражаем искреннее соболезнование близким и родственникам в связи с кончиной глубокоуважаемого Вахидова Вахоба Вахидовича.
Это огромная потеря для всех, кто хорошо знал его и в высшей степени ценил его, как замечательного государственного деятеля сделавшее многое для поднятия агропромышленного комплекса страны, как очень светлого и умного человека.
Друзья и близкие.