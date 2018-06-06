Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 4, - Б.Мусаев

22:30 07.06.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. Бухара – как она есть в эпоху мангытов (1785-1920).

ИСЛАМ В БУХАРЕ ПОД ПАТРОНАЖЕМ КОНСЕРВАТИЗМА УЛЕМОВ (УЛЕМО) И

ДЕСПОТИЗМА ЭМИРОВ (2)

"Мужайся ж, презирай обман,

Стезею правды бодро следуй.

Люби сирот, и мой Коран

Дрожащей твари проповедуй".

(А.С. Пушкин. Подражания Корану)



Я предлагал, давайте, попытаемся заставить прошлое "проговориться", чтобы увидеть, например, тот мир Ислама в Бухаре, т.е. каким он позиционировался на деле (на практике) от лица духовенства и правителей эмиров.

Понятно, что заставить прошлое "проговориться", это дело специалистов. Им должно анализировать все источники, относящиеся к данному периоду истории, чтобы понять время, людей, явления, словом, воссоздать лик- социальный портрет, точнее, "нарисовать" картину, в которой найдет отражение прошлое в своем живом обличье.

Потому мое предложение не следует принимать (понимать) в буквальном смысле, когда и где названный мир откроется в своей подлинности (целостно и в деталях).

Чего же хочу?

Желаю лишь в порядке постановки проблемы, которая, кстати, тезисно изложена мной в заметке "Бои за Ислам и Вокруг Ислама . Из страниц Политической Истории Бухары Периода Правления Мангытов" (см www. centrasia. ru 18.05. 2018), развивать далее и сказать сегодня следующее.

Если исходить из того, что несет в мир Коран – Великая Книга исламского вероучения, и сопоставить его с миром Ислама в Бухаре под патронажем ..., то последний (их мир) , поражает, поражает крайне неприятно. Естественно размышляю, вспоминая великолепие мечетей, медресе, что здесь жили и творили свои бессмертные ...

Думаю и осадок горький на душе, тягостное впечатление от мыслей о великом консерватизме, безмерном деспотизме тех, кто являлись натуральными лицемерами, людьми без чести и совести, проявившими свою суть, как корыстолюбцы и честолюбцы, властолюбцы и сластолюбцы, палачи и стукачи, .. . Мысли мои о том, что они сделали со страной, обществом и людьми. Размышления мои о прошлом неизбежно возвращаются к настоящим дням, когда не перестают с новой силой разгораться бои за Ислам и вокруг Ислама, где всегда были и есть свои Герои и Антигерои, Пионеры и Эпигоны, читай, кто предал и отступил от духа Корана, а кто следует стезею правды и любви, сострадания и милосердия, добра и справедливости.

Полагаю, со мной согласятся, что ныне все пространство планеты Земля представляет Большой Атракцион, где все люди ( и белые, черные, желтые, черные, демократы, террористы, радикалы, либералы, коммунисты, социалисты, зеленые, сексуальные меньшинства, семиты, антисемиты, капиталисты, глобалисты, интеллектуалы, ...) играют в неразумные плохие игры. Разве не этим переполнены страницы интернет-сайтов. Откроем, например, centrasia.ru И на ее страницах от 06. 06. 2018 читаем новость "Можно ли редактировать Коран" . На первый взгляд названное предложения звучит на уровне Мирового проекта. Говорю без иронии, ибо здесь речь идет о манифесте, который подписали около 300 известных французских интеллектуалов и политиков. Они призывают мусульманских лидеров внести поправки в Коран из-за опасений, что якобы текст его способствует росту антисемитизма.



В тот же день на своей странице фейсбука известный писатель Тимур Пулатов пишет :



"Давно размышляю о том,в чем причина долготерпения мусульманских народов Ирака.Ливии,Афганистана и других в отношении тех стран под надуманными предлогами напавших на них.истребивщих десятки и сотни тысяч их жителей.уничтоживщих исламские святини.целые города и села.но продолжающих признавать власть и главенство агрессоров.Убежден-это не наставление святого Корана-" сабр"-приятие терпения во всем.что очищает душу.приятие сабра.как проверка истинности веры. как примирение к посланному судьбой свыше.что принимается.как должное.Отсюда - повеления " Аллахумма ала кулли халлин", " Инна -ли Ллахи ва Инна-Иляйхи раджиун Аллахумма журни фи мусибати ва ахлифли хайран мин-ху".Но это послание к личности, к каждой конкретной личности, .имеющей выбор между свободой воли и подчиненности, .но не к массам..

В этой связи.думаю об отношениях.вражде народов, .скажем.восточной Европы, .которые были порабощены после мировой войны диктатурой СССР.Вражда не только не ослабла, .но в наши дни перешла на правопреемницу СССР-Россию..Неужели причина в менталитете мусульманских правителей .все еще испытывающих мистический страх.замешанный почтением и низкопоклонством к своим недавним колонизаторам?"

(конец цитаты)

Ну, как пройти здесь мимо, не поразмыслить, не откликнуться про себя, хотя бы себе.

Не оспаривая правомерность призыва французских интеллектуалов и политиков, я бы лишь сделал две – три ремарки.



I.На сюжеты из Корана и равно из Библии, Талмуда можно написать сотни и сотни страниц о том, как под знаменем и ислама и христианства и иудейсской веры творились , творятся по сей день дела безбожные, античеловечные , которые отчасти , после проблем политического устройства и мирового порядка, объясняются наложением на менталитет людей, сохранившихся элементов репрессивного, тоталитарного сознания. Впрочем, известно, человек не ангел и не всегда он может в стремлении естественном удовлетворить свои ("тварные") потребности оставаться человеком, то.есть следовать законам разума и соответственно исключать из своих действий иррациональные моменты, подчиненные импульсам. К сожалению, тому подтверждением вся наша история и Запада и Востока, включая сегодняшний день, если задуматься: на чем держится зыбкий мир (разве не насилии и войнах, бесчисленных жертвах, детей, женщин)?

В то же время при желании можно умиляться, приходить в благостное состояние и даже плакать от проповедуемой Любви к Богу и Ближнему, особенно, читая Нагорную ... Между прочим, и в Коране есть строки

"Если Вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если зло, то для себя же".

(Коран, сура 17, 7 аят/ перевод И.А. Крачковского. М 1991, с 173)

Или вот этот 81 –й аят 2-й суры, свидетельствующий об истинном отношении Корана к другим исповеданиям.

"Мы дали Мусе писание и вслед за ним Мы отправили посланников: и Мы даровали Исе сыну Марйам, ясные знамения и подкрепили его духом святым. Неужели же каждый раз, как к вам приходит посланник с тем, чего ваши души не желают, вы превозноситесь? Одних вы объявили лжецами, других вы убиваете".

( Коран, см там же, с. 17)



II. О какой поправке Корана может идти речь и в каком смысле ? Разве что исходить из ложного посыла о фанатизме и нетерпимости Ислама к иным верам или допустимости мысли о том, будто редакция Корана даст возможность привести учение Мухаммада в соответствующий вид..... Но гвоздь вопроса в том, что сами многие мусульмане не знакомы с подлинным учением Пророка, не усвоили дух учения Корана - Великой и Священной Книги

Разумеется, в принципе редактируют всякие тексты, редактировали Л.Н. Толстого, Ф. Достоевского, и Виктора Гюго, несмотря на то, что он мнил себя Виктором Гюго, но мыслимо ли ...

Мыслимо ли так ставить вопрос в отношении Великой Книги, когда Ислам – как он есть, согласно утверждению Дж. Тойнби "пробил себе путь в мир как программа реформирования современной ему практики реформирования современной ему практики христианства с целью избавиться от злоупотреблений и нарушений" .

А т.н. интеллектуалам из Франции надо бы знать, помимо всего прочего, и другие и хрестоматийные истины, например, тот факт, что по словам того же самого А. Дж. Тойнби "ислам и христианство имеют общие корни, уходящие в эллино-иудейскую почву"

Уместно вспомнить также слова Джорджа Бернарда Шоу:

"Я всегда с большим уважением относился к религии Мухаммада из-за ее высокой жизненности. Это единственная религия, которая, на мой взгляд, обладает способностью адаптации к изменяющимся условиям жизни, что [без сомнения] может понравится людям любого возраста. Я изучил его жизнь - по-моему, он удивительный человек - уж никак не антихрист, напротив – его можно называть спасителем человечества. Думаю, что если бы человеку, подобному ему были даны права диктатора в современном мире, он смог бы решить его проблемы так, что эти решения принесли столь желаемый мир и счастье: я предсказывал о вере Мухаммада, что она будет принята завтрашней Европой, и она уже начинает приниматься Европой современной".

Тогда о чем должно говорить? К тому и подвожу, а именно, постепенно опустить читателя в самое "гнездо исламисткого фанатизма в Бухаре" (Г. Вамбери). Наверное, здесь и находится то место, где и когда говорят: зри в корень. Очевидно, что главным тормозом на пути развития и прогресса общества выступали: с одной стороны, консерватизм духовенства; с другой – деспотизм эмиров; в третьих, симбиоз первого и второго, позволяющий утверждаться мракобесию на всех фронтах общества, пресекая на корню всякие подвижки вперед, всякие попытки модернизации. Иными словами, мусульманское общество отошло от универсальных правил Ислама, читай, демократических принципов Корана.

Как понимать эти универсальные правила, что это значит, и каким образом функционировал вышеназванный преступный алъянс...



Бахадыр Ф. Мусаев 07.06. 2018 Ташкент Тузель-2



Продолжение следует. Источник - ЦентрАзия

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