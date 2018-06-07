Тайвань готовится к войне с КНР, - В.Скосырев

22:08 07.06.2018 США пригрозили Пекину ядерными бомбардировщиками



Тайвань провел учения по отражению атаки войск Китая. На них присутствовала президент Тайваня Цай Инвэнь. По ее словам, вооруженные силы гарантируют безопасность, демократию и свободу страны. Пекин подозревает лидера Тайваня в намерении провозгласить независимость и заявляет, что в этом случае применит силу против сепаратистов. Поскольку армия КНР обладает превосходством, судьба острова зависит от США. Они, по мнению эксперта, не оставят Тайбэй без поддержки.



В учениях участвовало более 4 тыс. военнослужащих. С воздуха за "боем" следили дроны. Солдаты саперных подразделений восстанавливали аэродром, поврежденный бомбами "противника".



Китай называет остров, который проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, своей священной землей.



И он никогда не отказывался от возможности с помощью силы привести "отколовшуюся провинцию" к повиновению. В последние месяцы КНР провела серию военных учений около острова. Тайбэй, как передал Reuters, заявил, что их целью было запугивание островитян.



Армия Тайваня оснащена в основном американским вооружением. Тайбэй призывает США продать ему больше современной военной техники, включая истребители. Военные наблюдатели говорят, что баланс сил между Тайванем и КНР сместился в пользу континентального Китая. Народно-освободительная армия может скорее всего одолеть сопротивление Тайваня, если на помощь ему быстро не придут США. Но придут ли?



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "Закон 1979 года об отношениях США с Тайванем дает США право применить силу в случае, если Китайская Народная Республика попытается силой присоединить Тайвань. При этом США долгое время поддерживали стратегическую неопределенность относительно этого вопроса. Тем не менее американцы в прошлом делали заявления, говорившие о том, что они будут готовы прийти на помощь. И тайваньское военное планирование построено на том, что остров должен продержаться определенный ограниченный отрезок времени против китайской атаки до тех пор, пока американцы не придут к нему на выручку".



При нынешней администрации особых сомнений в том, что американцы попытаются оказать Тайваню военную помощь, нет. И президент США Дональд Трамп, и его помощник по национальной безопасности Джон Болтон известны своим вниманием к тайваньской проблеме. Болтон говорил, что Тайвань надо использовать для ослабления КНР. Кроме того, установление китайского контроля над Тайванем приведет к глубокому изменению расстановки сил в Восточной Азии, резкому укреплению Китая и ослаблению всех его оппонентов. Поэтому, наиболее вероятно, американцы вмешаются, полагает эксперт.



Тем более что тайваньская тема постоянно рассматривается в ежегодных докладах Пентагона Конгрессу США. В них говорится о китайской военной мощи и о том, насколько серьезна военная угроза Тайваню. "Я думаю, что США к этому готовятся серьезнейшим образом", – заключил эксперт.



Не исключено, что частью этой подготовки был и пролет американских бомбардировщиков В-52 вблизи отмели Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ), которую Китай отобрал у Филиппин в 2012 году. Вашингтон регулярно посылает корабли и военные самолеты к спорным островам, чтобы показать, что не признает китайскую экспансию.



Как выясняется, тайваньская проблема и проблема ЮКМ тесно между собой связаны. Это подтверждает, к примеру, призыв мозгового центра на Тайване к тому, чтобы США разместили военную базу на острове Тайпин, входящем в архипелаг Спратли. Это вулканическое образование находится под контролем Тайваня. И вот тайваньские исследователи, как пишет журнал Next Magazine, предлагают, чтобы США взяли остров в аренду и дислоцировали там войска. Это усилит американские позиции в регионе и поможет Тайваню отстаивать свой суверенитет.



Пекин пока никак не реагировал на эту идею. Но полет В-52, которые могут нести ядерное оружие, резко осудил. По словам тайваньского военного эксперта Лу Лиши, на нажим со стороны США Китай может ответить установлением экономической блокады острова.



Владимир Скосырев

7.06.18 Источник - Независимая газета

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