Глава Баткенской области Киргизии Халмурзаев отморозился от пограничных конфликтов

19:11 07.06.2018 В парламенте прозвучала критика в адрес главы Баткенской области

Азаттык уналгысы



7 июня 2018Версия для печатиПолпред правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев не принимает каких-либо мер по устранению последствий пограничного конфликта в Баткене. Об этом в ходе сегодняшнего заседания парламента сообщил депутат из фракции "Республика – Ата Журт" Таабалды Тиллаев. По его словам, глава области до сих пор не побывал на границе Кыргызстана и Таджикистана, где возник конфликт.



"После конфликта полпред правительства там не побывал. Отправил своего представителя. Не был на месте событий, а провел заседание в районном центре", - сказал Тиллаев.



Депутат задавался вопросом: "Что для областного руководства может быть важней пограничного конфликта?" Он призвал руководство правительства принять меры в отношении Халмурзаева.



4 июня вечером на пограничной линии в селе Максат Лейлекского района Баткенской области возник конфликт между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Пограничные службы двух стран по-разному трактовали произошедшее.



Пограничная служба Кыргызстана считает, что конфликт был спровоцирован агрессивным поведением пограничников Таджикистана. Пограничная служба Таджикистана опровергает версии Кыргызстана и считает, что конфликт был заранее спланирован кыргызской стороной.



6 июня встретились руководители пограничных служб двух стран и подписали протокол о недопустимости стрельбы на границе. Источник - Азаттык уналгысы

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