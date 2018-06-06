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|Глава Баткенской области Киргизии Халмурзаев отморозился от пограничных конфликтов
19:11 07.06.2018
В парламенте прозвучала критика в адрес главы Баткенской области
Азаттык уналгысы
7 июня 2018Версия для печатиПолпред правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев не принимает каких-либо мер по устранению последствий пограничного конфликта в Баткене. Об этом в ходе сегодняшнего заседания парламента сообщил депутат из фракции "Республика – Ата Журт" Таабалды Тиллаев. По его словам, глава области до сих пор не побывал на границе Кыргызстана и Таджикистана, где возник конфликт.
"После конфликта полпред правительства там не побывал. Отправил своего представителя. Не был на месте событий, а провел заседание в районном центре", - сказал Тиллаев.
Депутат задавался вопросом: "Что для областного руководства может быть важней пограничного конфликта?" Он призвал руководство правительства принять меры в отношении Халмурзаева.
4 июня вечером на пограничной линии в селе Максат Лейлекского района Баткенской области возник конфликт между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Пограничные службы двух стран по-разному трактовали произошедшее.
Пограничная служба Кыргызстана считает, что конфликт был спровоцирован агрессивным поведением пограничников Таджикистана. Пограничная служба Таджикистана опровергает версии Кыргызстана и считает, что конфликт был заранее спланирован кыргызской стороной.
6 июня встретились руководители пограничных служб двух стран и подписали протокол о недопустимости стрельбы на границе.