Умерла советский кинорежиссер Кира Муратова

12:13 07.06.2018 Сценарист и режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни в украинской Одессе в среду, 6 июня. О смерти Муратовой журналистам украинского информационного издания Buro 24/7 подтвердил ее супруг Евгений Голубенко. Также продюсер Юрий Минзянов в своем Facebook оставил грустный пост: ""Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах".



Кира Муратова известна публике своими талантливыми работами – фильмы "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Вечное возвращение", "Мелодия для шарманки", "Три истории" и другие. Кинокартина "Астенический синдром", вышедший в 1989 году, был удостоен "Серебряного медведя на 40-м Берлинском кинофестивале в 1990 году.



Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки (Бессарабия, Румыния) в семье секретаря подпольного комитета коммунистической партии Румынии и члена компартии Румынии. Отец, Юрий Александрович Коротков (рум. Георгий), был расстрелян в 1941 году на оккупированной территории недалеко от села Гора-Рошие. Мать, Наталья Исааковна Короткова-Скурту, в послевоенный период работала в министерстве культуры СРР, врачом родильного отделения и заместителем здравоохранения СРР.



В 1959 году Кира Георгиевна окончила ВГИК – режиссерский факультет. В 1961 году становится режиссером Одесской киностудии. Дебют в качестве сценариста и режиссера у Муратовой состоялся годом позже в 1962 году, поставив с будущим супругом Александром Муратовым короткометражный фильм "У крутого яра". Через два года они же снимают фильм "Наш честный хлеб". Ее первые самостоятельные фильмы – "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971).



После конфликтов с Одесской киностудией Муратова переезжает в Ленинград, где знакомится со вторым супругом – художником Евгением Голубенко. Здесь ей удается снять еще несколько известных фильмов – "Познавая белый свет" (1978), "Перемена участи" (1987), "Астенический синдром" (1989) и другие.



Кира Муратова была замужем два раза. От первого брака с Александром Муратовым родилась дочь Марианна, которая трагически погибла. Талантливого режиссера Киры Муратовой не стало вечером, 6 июня, в ее одесской квартире. Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Источник - sde.in.ua

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