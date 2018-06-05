Веяния Поднебесной. О новой эпохе, культуре и достопримечательностях Китая, - Сергей Мстиславский

07:31 07.06.2018 Веяния Поднебесной

Сергей Мстиславский о новой эпохе, культуре и достопримечательностях Китая



Мария Климанова



"СП": - Китай - страна традиций или уже современных западных веяний?



- В городах-миллионниках, а таких сотни по всему Китаю, выработался современный урбанистический стиль. И он, конечно, повторяет какой-нибудь Нью-Йорк с Чикаго, чем что-либо юго-восточное.



Все стремятся строить небоскребы и надо сказать, что китайцы сейчас являются в мире монополистами в строительстве высотных зданий, по той простой причине, что на внутреннем рынке на это большой спрос. Также Китай является первым в мире производителем по количеству бетона, т. е в стране есть все чтобы строить высотки по современным технологиям.



Если говорить о внешнем облике, то китайские города не выбиваются из мировых урбанистических центров. Есть и национальные особенности, но на первый взгляд они не так сильно заметны. В сельской же местности, все по-другому, традиции там еще сильны, но уже интересно переплетаются с современным ритмом.



Китай стал одной из немногих стран, где идет очень активное вытеснение наличных расчетов, там практикуется безналичная оплата, вплоть до того, что в самых мелких провинциальных заведениях или местных рынках торговцы принимают оплату через QR коду. В этом плане Китай уже очень далеко ушел от той же Европы.



Как правительство собирается обеспечить рост национальной экономики?

"СП": - Когда вы впервые побывали в Китае? Что изменилось за эти годы?



- Это был 1992 год. Можно сказать, что с тех пор, это уже две разные страны. Изменения колоссальные. Сменился и уровень жизни, и ритм, и облик городов, которые просто не узнать. Первый раз я ездил в городок Дэхуа провинции Фуцзянь где делают фарфоровую посуду. Путешествие туда из города Сямэнь заняло около шести часов, а сейчас такое расстояние можно проехать за полтора часа по скоростной трассе. В то время это было далекое селение в горах, теперь там появился свой индустриальный парк, небоскребы, а это даже не третья, а четвертая - пятая категория городов с населением меньше миллиона.



На фото: набережная Вайтань в Шанхае (Фото: Zuma/ ТАСС)"СП": - Если говорить о политических взглядах китайцев…



- Китайцы - патриоты, они очень любят свою страну. Диссиденты, конечно же, есть, но когда китайцы ругают КПК Китая, то они ругаются не потому что им не нравится Китай, а потому что считают, что партийные функционеры ведут себя недостаточно патриотично. Многих беспокоят вопросы коррупции, да и любое неравенство вызывает у людей недовольство. Но, тем не менее, у китайцев любовь к родине велика.



"СП": - Для многих россиян, Китай - страна загадочная и малоизведанная. Проявляют ли интерес к Поднебесной наши туристы? Едут ли туда?



- По статистике заездов в Китай, россиян заезжает больше, чем тех же китайцев в Россию: примерно один к двум, или один к полутора. Стоит отметить, что россияне ездят либо на закупки в приграничной китайской зоне, а кто приезжает с деловой целью, часто оформляют туристические визы. Соответственно, статистика по туристическому потоку получается очень неточная.



Что касается туристических целей, то россияне предпочитают пляжный отдых. Пока лидирует остров Хайнань, поскольку хайнаньское правительство дает приличные субсидии для российских туристов. Хайнань - достаточно дорогой курорт даже для самих китайцев, но для русских делают скидку за государственный счет.



Любые же познавательные туры пока для россиян не являются мейнстримом, в принципе. Экскурсионный туризм в Китай, который даже когда-то пользовался популярностью, умер, так и не родившись. Люди проявляют любопытство к Китаю, но реально интересных экскурсионных туров на нашем рынке не так и много, спрос на них, на мой взгляд, небольшой.



"СП": - Как на сегодняшний день развивается прямое авиасообщение с Китаем?



- В Китай сейчас достаточно много прямых рейсов из крупных российских городов, но существует такая проблема, что билетов по некоторым направлениям нет на рынке, ибо примерно три четверти из этих рейсов - чартеры, которые в основном перевозят китайских туристов. Тем не менее, можно свободно купить билеты из Москвы до Пекина, Чэнду, Гуанчжоу, Шанхая. Кроме того, есть и региональные маршруты: из Новосибирска, Красноярска, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока. Конечно, регулярные сообщения с Китаем развиваются и по новым направлениям. Например, на Гонконг или столицу провинции Гуйчжоу - Гуйян.



"СП": - Поездка в Китай может быть бюджетной?



- Можно заранее выбрать даты, полететь, когда не очень высокий туристический сезон за 15−20 тысяч. Но опять же, смотря куда. Центральные города - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг очень дорогие, но и там можно найти доступные хостелы. Если говорить о городах второй, третьей категории, там цены достаточно демократичные, можно найти размещение долларов за 20−50 в сутки.



"СП": - Куда в Китае стоит отправиться за впечатлениями?



- На мой взгляд, в большие города ехать не столь интересно - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, там все, в принципе, одинаково и достаточно одного такого города, чтобы оценить и культуру, и урбанистический образ современного Китая. К тому же наши путешественники любят отправляться в поездки летом, а в городах в этот период достаточно некомфортно, температура воздуха может подниматься до 40 градусов. Лучше выбрать природные места, найти там для себя какие-то артефакты.



Мы живем на равнинной местности, нам интересно все, что на нее не похоже. Китай - это горная страна, две трети составляют горы. Например, предгорье Тибета: Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси. Ближе к восточному побережью это провинция Фуцзянь. Там и можно найти традиционные китайские и экзотические российскому взгляду виды: горы, воды, чайные плантации.



Еще одно место уже не материкового Китая - Гонконг. Это пример того, как китайская и западная культура варились друг в друге, получился интересный симбиоз. Что интересно, сами материковые китайцы гонконцев за китайцев не очень считают, потому что те много чего набрали у англичан. А сами гонконцы с предубеждением относятся к своей старой-новой родине. Боятся туда ездить в одиночку, считая, что там небезопасно. Когда Гонконг передавали КНР, многие жители Гонконга бросились получать всевозможные заграничные паспорта, и живут теперь с канадскими, британскими паспортами. Они плохо знают историю самого Китая, на их образовании сразу видно недостатки колониальной системы, которая воспитывает в основном обслуживающий персонал для колонистов-хозяев.



Путешественнику, конечно, интересно посмотреть на всю эту атмосферу и колорит Гонконга с его смешением стилей, роскошью, урбанистикой и природой. Скопление небоскребов рядом с пиком Виктории, с которого открывается вид на Южно-китайского море и весь Гонконг. А на самом пике парковая зона, в которой рассажены экзотические деревья из азиатский колоний Британии. Очень тесная городская зона Гонконга соседствует с малозаселенными островами, которые тоже являются Гонконгом. Например, самый большой в составе Гонконга остров Лантау с его пляжами, рыбацкими деревнями, самой большой в мире статуей Будды, имеет население в 20 раз меньше острова Гонконг. Местные жители сами ездят туда поесть свежих морепродуктов и насладиться сельской идиллией.



"СП": - А если говорить о традиционной китайской культуре, какова она сейчас, глубоки ли ее корни?



- Экзотика в Китае связана непосредственно с самими людьми, их взглядами на мир, которые очень сильно отличаются от наших. Это особенно заметно, когда начинаешь знакомиться с китайскими повседневными привычками, традициями. Китайцы - носители древнейшей в мире культуры с непрерывной историей. Если история России много раз прерывалась, мы ведь практически ничего не знаем, что происходило до принятия христианства, а это всего-навсего X век нашей эры.



В Китае к этому времени уже была великая династия Сун, а до нее династия Тан, а до этого династия Хань и про все эти династии очень много чего известно, сохранились письменные источники, исторические герои и личности, которые живут в современном языке, китайских фразеологизмах. Мы же из той древности знаем только трех богатырей, да и даже про более поздний период сохранилось максимум 2−3 летописи и отдельные литературные произведения. А в Китае в X веке уже была развитая литература и поэзия с вековыми корнями. И вот эта историческая глубина сохранена по сей день и передается при помощи языка и культуры.



Для рядового простого китайца вся эта глубина существует в реальности, люди соотносят свои поступки с тем, что делали их великие соотечественники в те далекие времена. Вся эта китайская повседневность, наблюдение за ней, для европейца и россиянина может быть очень интересна.



"СП": - А тема малых народностей в Китае, она как-то существует?



- В Китае проживает много малых народностей, которые так или иначе с китайцами находятся в культурном контакте много столетий. Некоторые народности соблюдают обычаи, которые были в Китае еще тысячу лет назад. Например, в провинции Юньнань существует очень маленькая народность Наси, в которой сохранился матриархат. Женщина там является основным работником и добытчиком, а мужчина сидит дома с детьми. Но при этом у них еще мужчины по традиции могут быть поэтами или воинами.



Правда, после присоединения к Китаю этот народ уже больше 1000 лет ни с кем не воевал. Кроме того, мужчины, чей возраст свыше 70 лет, могут принять участие в местном ансамбле, исполняющем произведения периода династии Хань, это то, что относиться к периоду до нашего христианства. Эта музыка носит название "Музыка пещерных канонов", и исполняется исключительно на каменных колоколах. Таково было представление о музыке две тысячи лет назад, и благодаря наси мы знаем, как она звучала.



Есть в Юньнань еще одна малая народность "дайцы", это титульная народность Таиланда. Они говорят на том же тайском языке, что и их предки, но живут в Китае. В Провинции Синьцзян живут уйгуры, их можно причислить к родственникам наших среднеазиатских соседей, большинство из которых - мусульмане.



"СП": - К каким неожиданностям нужно быть готовым путешественнику в Китае?



- Сейчас во многих ресторанах Китая чтобы заказать еду, нужно скачать на мобильный телефон специальное приложение. В других ресторанах официанты принимают заказы с планшетами. Для нас это необычно. Кроме того, во многих ресторанах, меню подают без картинок. Если учесть что большинство туристов не владеют азами китайского языка, выбор будет сделать крайне трудно.



Китайская кухня очень разнообразна. Для китайцев еда это культ, этому уделяется очень много внимания. Они выделяю пять вкусов: кислое, острое, соленое, вязкое и сладкое. Сочетая все это между собой, получается огромный выбор кулинарных изысков. Китайцы едят многое из того, что в других странах есть не принято. Поэтому в Китай очень стоит ездить для расширения своих гастрономических горизонтов. Но вот самих китайцев, что приезжают в Россию, наша русская кухня удручает однообразием, они ее считают несколько пресной.



Некоторых могут смутить привычки китайских граждан. Громко разговаривать, чихать или кашлять, оголять в жару ноги или живот.



Правительство Китая над этим работает. Выпускаются всевозможные агитационные плакаты и инструкции. Такое поведение китайцев, конечно же, не связано, с традиционной китайской культурой. Скорее это связано с периодом правления Мао Цзэдуна, когда состоялась Великая пролетарская культурная революция. Много людей переезжало из деревни в город, считалось, что некультурное поведение это хорошо, это говорит о пролетарском происхождении, а если вы начинаете говорить тихо, красиво, то могут принять за неблагонадежный элемент.



Эти вещи очень легко вводятся, но очень тяжело устраняются. Сейчас это скорее свойственно людям старше 40 лет, молодежь постепенно возвращается к более высоким стандартам поведения.



"СП": - Как сами китайцы относятся к иностранцам? Как себя вести в Китае?



- Китайцы открытые, общительные, все это еще идет с момента торговых взаимоотношений, которые они выстраивали с иностранцами столетиями. Но, безусловно, открытость имеет свои рамки. Некоторые темы лучше не поднимать. Например, можно спросить о семье, но не стоит интересоваться здоровьем ее членов и их занятиями. Стоит также проявлять пунктуальность, не опаздывать на встречи, а приходить за пять - десять минут до назначенного срока: у китайцев ценится точность. В качестве подарка лучше преподносить парные вещи, но избегать "четверки" и все что с ней связано. Для китайцев это крайне плохое число.



"СП": - Ну и подарки, конечно… Что привозить из Китая?



- Фарфор, красивые свитки, чай, шелк - традиционные китайские товары, которыми торгует с миром Срединное государство не одну тысячу лет… Источник - svpressa.ru

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