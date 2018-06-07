Суши сухари, Алеша... Экс-президент Киргизии обвинил власть в "охоте на ведьм", - "НГ"

07:16 07.06.2018 В Бишкеке продолжаются аресты сторонников Алмазбека Атамбаева



После серии громких арестов в Киргизии экс-президент Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением. Он назвал задержания своих сторонников – бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова и депутата парламента Осмонбека Артыкбаева – политически мотивированными и необоснованными. Эксперты считают, что стоит ожидать новых уголовных дел в окружении Атамбаева.



Алмазбек Атамбаев, воспользовавшись отсутствием в Киргизии президента Сооронбая Жээнбекова (глава государства находится с государственным визитом в Китае), обвинил власть в преследовании своих сторонников. Коррупционный скандал в Киргизии вышел за пределы республики.



"Решение о взятии под стражу бывшего премьер-министра КР (Кыргызская Республика. – "НГ"), заместителя председателя СДПК Сапара Исакова и бывшего председателя Государственной таможенной службы, члена политсовета нашей партии Кубанычбека Кулматова – это не борьба с коррупцией. Вопреки здравому смыслу аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз отличились в борьбе с коррупцией. Правительство Сапара Исакова за четыре месяца этого года обеспечило профицит бюджета в 5 млрд сомов. Такой показатель достигнут впервые за историю независимого Кыргызстана. И ключевую роль здесь сыграли поступления от таможенных органов, которые Исаков и Кулматов начали расчищать от коррупционеров", – говорится в заявлении Атамбаева.



Напомним, Сапару Исакову было предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации Бишкекской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Ему вменяется то, что, "будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, он лоббировал интересы иностранной компании". Тогда в отношении Исакова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде (см. "НГ" от 05.06.18).



В своем заявлении Алмазбек Атамбаев отметил, что "решение об аресте государственных деятелей, наглядно показавших масштабы воровства на таможне, – фактически это месть друзей и покровителей небезызвестного Раима-миллиона (Раимбек Матраимов – экс-замглавы Таможенной службы. – "НГ"), после увольнения которого стали возможными позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей". По его словам, ни Исаков, ни Кулматов, которого обвиняют в незаконном использовании грантовых средств на 2 млн долл., предоставленных на модернизацию Бишкекской ТЭЦ, строительство двух новых школ в регионах, "не правомочны были принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений". Атамбаев считает, что "под крики о борьбе с коррупцией фактически открыта "охота на ведьм" на тех, кто имеет свое мнение, свою позицию".



"Стратегические решения о реконструкции ТЭЦ за счет кредита КНР, в том числе согласие на выбор подрядчика китайской стороной, решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы принимались исключительно Атамбаевым как главой государства и правительством после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих государственных органов", – утверждает эксперт Кубат Рахимов.



Сам Атамбаев в заявлении пояснил, что "ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике, а также требованиями о реализации Национальной стратегии устойчивого развития". То же самое относится и к реализации других национальных проектов, целью которых также было укрепление государственной независимости Кыргызской Республики и ее суверенитета. В том числе строительство ЛЭП Датка–Кемин, подстанций Датка и Кемин, альтернативной дороги север–юг, передача инфраструктуры "Кыргызгаза" компании "Газпром", возведение Верхненарынского каскада ГЭС, реконструкция Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, строительство объектов ко Всемирным играм кочевников, проведение масштабных мероприятий к 100-летию событий 1916 года, реконструкция Исторического музея и многие другие стратегически необходимые объекты и мероприятия", – считает экс-президент.



Киргизский политик Равшан Джеенбеков сказал "НГ", что конфликт между новым президентом Жээнбековым и экс-президентом Атамбаевым, который намеревался держать под контролем страну, задумав стать "отцом нации", будет нарастать. "Не исключено, что после сделанного заявления будут возбуждены новые уголовные дела в окружении Атамбаева. Конфликт идет пока на уровне команд президента и экс-президента. Открытого противостояния между ними самими вроде и нет. Но уже осенью ситуация может измениться".



Экс-министр иностранных дел Киргизии, президент международного Агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулов считает, что президент Сооронбай Жээнбеков последовательно реализует заявление о борьбе с коррупцией, с которым выступил на февральском заседании Совета безопасности Киргизии. "Аресты бывших высокопоставленных чиновников, руководителей правительства, депутатов – это логичное завершение первого этапа борьбы с коррупцией. Демонстрация обществу, что он не на словах, а на деле намерен бороться с коррупцией. У населения достаточно устойчивое представление о бывших коррупционных элементах, где задержанные лица имели причастность к принятию решений", – сказал "НГ" Аликбек Джекшенкулов. Эксперт полагает, что на этом этапе борьба с коррупцией не закончится. Коррупция охватила все слои общества. "Политику, которую выстроил Атамбаев, можно охарактеризовать как криминально-клановую, где были использованы и региональные подходы, криминальные и трайболистские элементы. Поэтому отвечать за все стратегические решения должен тот, кто подписывал эти соглашения. Без личного участия Атамбаева, без его влияния не обходились ни один крупный экономический проект, ни одно кадровое назначения, он контролировал даже выборы в местные кенеши (советы). Парламентская система, которая была заявлена в Киргизии, – это только "вывеска". На самом деле была выстроена авторитарная система, укрепленная криминально-клановым подходом", – сказал Джекшенкулов.



По его мнению, Атамбаев, если его вина будет доказана, должен быть привлечен к ответственности. "Он создал такую систему круговой поруки, что сам в нее попал", – сказал киргизский политолог. Что же касается иммунитета, то, по мнению Аликбека Джекшенкулова, закон можно изменить. Главное, что в Конституции нет статьи о неприкосновенности. У Атамбаева сейчас безвыходная ситуация, все, о чем он будет сейчас говорить, пойдет ему во вред, и поэтому у него только два пути: идти под суд или бежать из страны, считает экс-министр.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

7.06.18 Источник - ng.ru

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