Угэдэю больше не наливать! Как и почему спивались ханы Золотой Орды

07:12 07.06.2018 asiarussia.ru, 6 июня



Сам основатель Монгольского государства Чингисхан себе в радостях жизни не отказывал, но и к излишествам не был склонен.

А вот потомки Великого Хана этим похвастаться не могли. Особенно они были подвержены такой, казалось бы чисто русской забаве, как пьянство. Но Русь-то в то время не пила хмельного. Особенно крепкого, особенно часто. А вот ханы Монголии, а впоследствии и Золотой Орды, злоупотребляли, да еще как!



Кто спаивал Угэдэя

Третий сын Чингисхана был особенно известен своим пагубным пристрастием к спиртному. При этом он пил не перебродившее кобылье молоко, как все монголы, а предпочитал вино, которое ему и доставлялось в немыслимых количествах.

Самые важные решения хан принимал под влиянием винных паров. Временами он становился просто невменяем. Его свита и врачи вынесли решение, что пить ему вредно для здоровья, был даже назначен специальный чиновник, который не давал Угэдэю выпить.

Но... жена Дорегене, хитрая и властолюбивая сама наливала муженьку: его пьянство позволяло править именно ей.

В конце концов, на одной развеселой пирушке Угэдэй допился до смерти. Ему было 40 лет.



Указ о количестве кубков в день

Но еще при жизни Угэдэя умер самый младший из сыновей Чингисхана и Бортэ - Толуй. Он тоже пил, и пил, не зная меры.

Второй сын Темуджина Чагатай, замечая за собой склонность к пьянству и видя, как стремительно и фатально вино губит его братьев, издал специальный указ.

Его придворным предписывалось под страхом сметной казни не давать ему, Чагатаю, больше определенного количества кубков вина в день.

А что, и не давали! Хан протрезвеет и прикажет казнить...



Вечно пьяные внуки

Внуки основателя империи монголов продолжили пьяную традицию отцов. При хане Мункэ во дворце было устроено специальное приспособление в виде серебряного дерева, из ветвей этого чудо-растения текли в неограниченных количествах напитки на выбор: хмельной кумыс, вино, рисовая водка и медовуха.

В 42 года алкоголизм унес и Гуюка, сына Угэдэя. Дети старшего сына Чингисхана Джучи, тоже были весьма не равнодушны к хмельному питию.

При дворе хана Бату постоянно устраивались многодневные пиры, где вино лилось рекой. А его брат Берке даже принял ислам, который запрещает употребление спиртных напитков, зная свою к ним склонность.



Религия как спасение?

После мусульманина Берке к власти в Золотой Орде вновь пришел тенгианин - Менгу-Тимур. При нем улучшились отношения с Русью, а еще Менгу-Тимур предпочитал не заморские вина, а русскую медовуху.

После периода, когда ханы часто менялись на троне, власть в Орде в 1313 году перешла к хану Узбеку. Он был прямым потомком Чингисхана и он же окончательно повернул Золотую Орду в сторону принятия ислама. За тем, как жили и молились новообращенные жители Орды, строго следили.

В правление хана Узбека пьянство в Орде преследовалось как нарушение религиозных норм, за это полагалось суровое наказание. Однако сам хан Узбек не смог воспитать своих собственных сыновей в духе воздержания от пьянства.



Веселые пиры Джанибека

Сын Узбека Джанибек прославился не только тем, что погубил старшего брата. Это он проделал вместе со своей матерью, всесильной Тайдулой. Джанибек был алкоголиком. И даже ислам, который он исповедовал, не мог остановить его безудержного пьянства.

Джанибек считал, что алкогольные возлияния снимают его усталость, волнения, помогают принимать решения. А еще Джанибек любил пышные празднества, которые не обходились без обильных возлияний, часто многодневных.

Джанибек не был старым, когда окончил свою земную жизнь, его мать Тайдула была еще вполне энергичной женщиной, скорее всего его организм был ослаблен военными походами и алкоголем.



Почему же так легко спивались монголо-татарские ханы?

Ученые дают такое объяснение: в крови потомков Чингисхана отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь. Если к традиционному кумысу в ходе эволюции монголы вполне приспособились, то иные напитки были им чужды. В степях не растет виноград, да и поколения монголов не выращивали растений, из которых можно было бы сделать хмельной напиток. Поэтому они получали пристрастие к спиртному буквально с первого кубка и очень быстро пьянели.

Точно такие же генетические причины алкоголизма есть у индейцев Северной Америки и у некоторых коренных северных народов.

Проще говоря, ханам, чтобы уберечься от пьянства, следовало никогда не пробовать спиртного. Источник - asiarussia.ru

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