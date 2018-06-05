Как оно было. Татаро-монгольское иго: самые шокирующие факты

07:07 07.06.2018 В большинстве учебников истории написано, что в XIII-XV веках Русь страдала от монголо-татарского ига. Однако в последнее время все чаще раздаются голоса тех, кто сомневается, что нашествие вообще имело место? Действительно ли огромные полчища кочевников нахлынули на мирные княжества, порабощая их жителей? Давайте проанализируем исторические факты, многие из которых могут шокировать.



Иго придумали поляки

Сам по себе термин "монголо-татарское иго" придумали польские авторы. Хронист и дипломат Ян Длугош в 1479 году назвал так время существования Золотой Орды. За ним в 1517 году повторил историк Матвей Меховский, работавший в Краковском университете. Данную трактовку взаимоотношений Руси с монгольскими завоевателями быстро подхватили в Западной Европе, а уже оттуда она была заимствована отечественными историками.

Причем в ордынских войсках самих по себе татар практически не было. Просто в Европе хорошо знали название этого азиатского народа, и поэтому оно распространилось и на монголов. Между тем Чингисхан попытался истребить все татарское племя, разгромив их армию в 1202 году.



Первая перепись населения Руси

Первую в истории Руси перепись населения провели представители Орды. Они должны были собрать точную информацию о жителях каждого княжества, об их сословной принадлежности. Главной причиной такого интереса к статистике со стороны монголов была необходимость рассчитать размер налогов, которыми облагались подданные.

В 1246 году перепись прошла в Киеве и Чернигове, Рязанское княжество подверглось статистическому анализу в 1257 году, новгородцев пересчитали еще через два года, а население Смоленщины – в 1275 году.

Причем жители Руси подняли народные восстания и прогнали со своей земли так называемых "бесерменов", собиравших дань для ханов Монголии. А вот наместники правителей Золотой Орды, именуемые баскаками, долгое время жили и работали в русских княжествах, отправляя взысканные налоги в Сарай-Бату, а позднее в Сарай-Берке.



Совместные походы

Княжеские дружины и ордынские воины часто совершали совместные военные походы, как против других русичей, так и против жителей Восточной Европы. Так, в период 1258-1287 годов войска монголов и галицких князей регулярно нападали на Польшу, Венгрию и Литву. А в 1277 году русские участвовали в военной кампании монголов на Северном Кавказе, помогая своим союзникам завоевать Аланию.

В 1333 году москвичи штурмовали Новгород, а в следующем году брянская дружина ходила на Смоленск. Каждый раз в этих междоусобных бранях участвовали и ордынские войска. Кроме того, они регулярно помогали великим тверским князьям, считавшимся в те времена главными правителями Руси, усмирять непокорные соседние земли.



Основу орды составляли русские

Арабский путешественник Ибн Баттута, посетивший город Сарай-Берке в 1334 году, в своем сочинении "Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий" написал, что в столице Золотой Орды много русских. Причем они составляют основную массу жителей: как работающих, так и вооруженных.

Этот факт упомянул и белоэмигрантский автор Андрей Гордеев в книге "История казаков", которая была издана во Франции в конце 20-х годов ХХ века. По мнению исследователя, большую часть ордынских войск составляли так называемые бродники – этнические славяне, населявшие Приазовье и донские степи. Эти предшественники казаков не желали подчиняться князьям, поэтому перебирались на юг ради вольной жизни. Название данной этносоциальной группы, вероятно, произошло от русского слова "бродить" (скитаться).

Как известно из летописных источников, в битве на Калке 1223 года на стороне монгольских войск сражались бродники, которыми руководил воевода Плоскыня. Возможно, его знание тактики и стратегии княжеских дружин имело большое значение для победы над объединенными русско-половецкими силами.

Кроме того, именно Плоскыня хитростью выманил правителя Киева Мстислава Романовича вместе с двумя турово-пинскими князьями и передал их монголам для казни.

Однако большинство историков полагают, что монголы заставляли русских служить в их армии, т.е. захватчики насильно вооружали представителей порабощенного народа. Хотя это кажется неправдоподобным.

А старший научный сотрудник Института археологии РАН Марина Полубояринова в книге "Русские люди в Золотой Орде" (Москва, 1978 г.) предположила: "Вероятно, позднее прекратилось принудительное участие в татарской армии русских воинов. Остались наемники, уже добровольно вступавшие в татарские войска".



Захватчики-европеоиды

Есугэй-багатур, отец Чингисхана, был представителем рода Борджигин монгольского племени кият. По описаниям многих очевидцев, и он сам, и его легендарный сын, были высокими светлокожими людьми с рыжеватыми волосами.

Само слово "борджигин", по мнению одних авторов, переводится как "зеленоглазый". Другие специалисты утверждают, что название рода означает "синеокий". В монгольских источниках сохранилось сравнение цвета глаз Чингисхана с морем или океаном.

Персидский ученый Рашид-ад-Дин в своем труде "Сборник летописей" (начало XIV в.) написал, что все потомки великого завоевателя были в основном белокурыми и сероглазыми.

Это значит, что элита Золотой Орды принадлежала к европеоидам. Вероятно, и среди других захватчиков преобладали представители данной расы.



Их было немного

Мы привыкли считать, что в XIII веке Русь заполонили несметные полчища монголо-татар. Некоторые историки говорят о 500-тысячном войске. Однако это не так. Ведь даже население современной Монголии едва превышает 3 миллиона человек, а если учесть жесточайший геноцид соплеменников, устроенный Чингисханом на пути к власти, численность его армии не могла быть такой внушительной.

Сложно представить, как прокормить полумиллионное войско, к тому же передвигавшееся на лошадях. Животным просто не хватило бы подножного корма. А ведь каждый монгольский всадник вел с собой как минимум трех скакунов. Теперь представьте себе 1,5-миллионный табун. Кони воинов, едущих в авангарде армии, съели бы и вытоптали все, что только могли. Остальные лошади пали бы от голода.

По самым смелым подсчетам, армия Чингисхана и Батыя никак не могла превышать 30 тысяч всадников. Тогда как численность населения Древней Руси, по оценке историка Георгия Вернадского (1887-1973 гг.), перед началом нашествия составляла около 7,5 миллиона человек.



Бескровные казни

Людей незнатных или неуважаемых монголы, как и большинство народов того времени, казнили, отрубая им головы. Однако если приговоренный пользовался авторитетом, то ему переламывали позвоночник и оставляли медленно умирать.

Монголы были уверены, что кровь – это вместилище души. Пролить ее – значит усложнить загробный путь покойного в иные миры. Бескровную казнь применяли к правителям, политическим и военным деятелям, шаманам.

Поводом для смертного приговора в Золотой Орде могло послужить любое преступление: от дезертирства с поля боя до мелкого воровства.



Тела покойников бросали в степи

Способ захоронения монгола тоже напрямую зависел от его социального статуса. Богатые и влиятельные люди находили покой в специальных погребениях, в которые вместе с телами умерших зарывали ценности, золотые и серебряные украшения, предметы быта. А бедняков и погибших в бою рядовых воинов часто просто оставляли в степи, там где заканчивался их жизненный путь.

В тревожных условиях кочевой жизни, состоящей из регулярных стычек с врагами, сложно было устраивать похоронные обряды. Монголам нередко приходилось быстро двигаться дальше, без промедления.

Считалось, что труп достойного человека быстро съедят животные-падальщики и стервятники. А вот если птицы и звери не притрагивались к телу долгое время, по народным поверьям это означало, что за душой покойного числился тяжкий грех.



5.06.18 Источник - russian7.ru

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