Астана. Елбасята завершают "перезагрузку" "Нур-Отана" в соответствии с 5 последними предначертаниями Вождя

07:03 07.06.2018 Собрание фракции партии "Нұр Отан"

Гульмира Исимбаева отметила, что Лидером партии Н.А.Назарбаевым была дана положительная оценка ходу исполнения Пяти социальных инициатив, а также отмечена плодотворная работа парламентской фракции партии по законодательному обеспечению инициатив Президента



Астана, 6 июня, Дом Мажилиса



Сегодня состоялось собрание фракции партии "Нұр Отан" в Мажилисе.

Тема: "О реализации поручений, данных Президентом Республики Казахстан, Председателем партии "Нұр Отан" Н.А. Назарбаевым на заседании Политического совета партии "Нұр Отан" 1 июня 2018 года".

Открывая собрание, Руководитель фракции Гульмира Исимбаева отметила, что Лидером партии Н.А.Назарбаевым была дана положительная оценка ходу исполнения Пяти социальных инициатив, а также отмечена плодотворная работа парламентской фракции партии по законодательному обеспечению инициатив Президента.



Вице-спикер Мажилиса Г.Исимбаева подчеркнула, что помимо законодательного обеспечения инициатив Президента, депутаты-члены Фракции выполняют поручение Лидера партии по осуществлению контроля за реализацией инициатив Президента.

Заместитель Председателя Мажилиса заявила, что фракция готова и должна активно включиться в выполнение поручений данных Председателем партии по реализации Пяти социальных инициатив.

В свою очередь, секретарь партии Тамара Дуйсенова выступила с докладом о предлагаемых мерах по системной модернизации партии. Т.Дуйсенова акцентировала внимание на 22 партийных проектах, разработанных партией и представленных Лидеру партии на прошедшем Политическом совете.



Руководитель фракции также отметила, что за прошедшее время проведена большая работа по "перезагрузке" партии, в которой принимают активное участие и депутаты. Кроме того, Г.Исимбаева обратила внимание депутатов на то, что модернизация партии касается не только Центрального аппарата партии, но имеет непосредственное отношением к членам фракции и к каждому члену партии.

В рамках собрания в открытой дискуссии депутаты-члены фракции Ирина Аронова, Бейбит Мамраев, Жанат Жарасов остановились на вопросах системной модернизации партии, мониторинга и реализации Пяти социальных инициатив, а также на вопросах консолидации общества против коррупционных проявлений.



По итогам собрания принято постановление фракции.

В работе собрания приняли также участие депутаты Мажилиса, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, руководители представительств Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра в Парламенте Республики Казахстан, представители средств массовой информации. Источник - nomad.su

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