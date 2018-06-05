 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзийский "Техас" круто размножился. В Шымкенте достали 1-миллионного жителя
06:58 07.06.2018

Пресс-служба акима ЮКО, 6 июня

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и аким города Нурлан Сауранбаев поздравили семью Еламановых, в которой родился миллионный житель города Шымкента, вручив молодой семье ключи от двухкомнатной квартиры.
Миллионным жителем стала Еламанова Айсулу - первый ребенок, родившийся в молодой семье. Родители новорожденной не скрывают своего восторга от того факта, что стали участниками исторического момента. Счастливые родители обещают приложить все усилия, чтобы воспитать достойного гражданина своей страны.
По словам акима области, несколько лет по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева начались первые шаги по превращению Шымкента в город-миллионник, и вот теперь он стал одним из трех городов с населением более один миллион человек.
"Раньше у нас был только один город с миллионным населением - Алматы, теперь Астана и Шымкент. Если Астана стала городом-миллионником в прошлом году, то Шымкент в этом году. Об этом Глава государства объявил на экономическом форуме. Шымкентцы активно поддержали инициативу по присвоению городу республиканского статуса. По итогам 2017 года население областного центра увеличилось на 39 тысяч человек. Среди них 18 тысяч за счет внутренней миграции. Миллионный житель города родился в мае. Им стала Еламанова Айсулу - первый ребенок, родившийся в молодой семье. От имени всех жителей города поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть ребенок растет здоровым и станет настоящим патриотом своей страны", - подчеркнул Ж.Туймебаев.
В свою очередь, родители Айсулу Еламанов Самат и Ахайбекова Айжан выразили признательность главе региона за оказанную честь и уважение.
Отметим, что мама новорожденной девочки Ахайбекова Айжан Хамиткызы родилась в Шымкенте в 1996 году, работает в шымкентском филиале Альфа банка. Отец девочки - Еламанов Самат Талгатулы родился в 1995 году в поселке Абай Сарыагашского района. В настоящее время он работает в областном психоневрологическом диспансере.
Стоит отметить, молодым данную квартиру подарил президент строительной компании "Отау-Строй" Кайрат Молдасеитов.

Источник - nomad.su
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