Поздно пить "боржоми". Состоялась презентация "официальной воды" казахского курорта Бурабай

06:56 07.06.2018 Перспективы сотрудничества в сфере развития оздоровительного туризма обсудил сегодня в Бурабае аким Акмолинской области Малик Мурзалин вместе с отельерами.

"Отель - это одно из первых впечатлений туриста о нашей области. Нужно создать гостям максимально комфортные условия, чтобы каждый из них приезжал сюда снова и снова. Для этого у нас есть все условия: многочисленные санатории, хвойные леса, десятки озер и конечно же - знаменитые месторождения природных минеральных вод", - подчеркнул руководитель региона.



Председатель Совета директоров АО "Кокшетауские минеральные воды" Мурат Ахметов презентовал участникам встречи новый казахстанский бренд лечебно-столовой воды "Qulager-Burabai", которая станет официальной водой курортной зоны. Эта целебная вода добывается из подземного месторождения "Кулагер-Арасан" Кокшетауской возвышенности, скважина внесена в "Перечень водных объектов оздоровительного назначения республиканского значения".

"Использование данной лечебной воды в санаториях Бурабайского региона позволит шире раскрыть возможности для медицинского туризма в стране и в скором времени стать достойным аналогом мировых курортных городов "Ессентуки", "Боржоми", "Карловы Вары". Как показали исследования, эта лечебная вода с природным комплексом из 16 необходимых человеку минералов лечит 10 функциональных систем организма человека", - сказал Мурат Ахметов.

В свою очередь руководитель лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес" Станислав Пшеничный рассказал о целебных свойствах радоновой воды.



"В прошлом году мы прорубили скважину у источника с питьевой радоновой водой. Это единственный источник в регионе. По миру их всего 500. Например, есть на Алтае, в Крыму, Бад-Брамбахе (Германия), Цхал-тубо (Грузия). Радоновую воду используют для нормализации давления, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, устраняет последствия атеросклероза", - поделился директор ЛОК.

Кроме того, представители гостиничного бизнеса были ознакомлены с порядком получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в части оздоровительных и водолечебных услуг.

В этот же день аким области осмотрел ряд объектов поселка Бурабай. Так, началась реконструкция одного из старейших санаторно-курортных учреждений "Жеке - Батыр" стоимостью 1,5 млрд тенге. В будущем году два корпуса к назначенному сроку полностью реконструируют, а третий корпус санатория уже снесли и на его месте возводят новое пятиэтажное здание, которое будет соответствовать всем международным стандартам. "Тибетская медицина, грязелечебницы, 46 видов различных медицинских процедур, минеральная вода "Кулагер-Бурабай", цены от эконом до люкс класса - все это будет в нашем санатории "Жеке батыр", который несмотря на модернизацию, сохранит свою историю и колорит", - сказал директор санатория Ахан Жанпеисов. Источник - akmo.gov.kz

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