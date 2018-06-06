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Бить или не бить. Об агрессии в жизни узбекского футбола, - А.Троицкий
06:42 07.06.2018

Вечером 26 мая по распоряжению руководства клуба "Ифтихор" футболисты команды Турсунбай Хусанов и Хасанбой Эргашев прибыли в лагерь Готтачай, что в Алтыарыкском районе Ферганской области, где их ожидали директор команды Ахрор Эргашев, тренер Нодир Кузибаев и еще несколько незнакомых мужчин. Разговор состоялся нелицеприятный: игроков обвинили в том, что они сдавали матчи соперникам, не предъявив, со слов футболистов, никаких доказательств. Более того, разговор перешел в драку. Били сильно, черенком от кетменя (мотыги), не постеснялись бить по ногам. Особенно усердствовал директор. Вечернее "совещание" продолжалось около часа. Для футболистов все закончилось больницей, загипсованными конечностями и сильнейшим стрессом.

В комментариях к этой новости появились фотографии персонажа Михаила Галустяна из программы "Наша Раша", где актер изображал тренера команды "ГазМяс", постоянно избивающего своих футболистов. Некоторые читатели писали, мол, тренеры частенько наказывают спортсменов, чтобы играли лучше, и добавляли "а вот раньше били, а медали брали, и никто не жаловался". Иные комментаторы высказывали пожелание, чтобы директор и тренер "Ифтихора" возглавили сборную России на Чемпионате мира-2018. Весело, прикольно?.. Почти как "летающая бутса" Алекса Фергюссона в раздевалке "Манчестер Юнайтед" и бровь Дэвида Бекхэма.

Капитан и орденоносец

Да, существуют разные тренерские подходы. Давайте поближе познакомимся со специалистами, использующими агрессивные методы в воспитании спортсменов.

Например, Нодир Кузибаев – некогда хороший футболист, участник молодежного Чемпионата мира и двух молодежных Чемпионатов Азии в составе национальной команды Узбекистана, капитан команды, пятикратный серебряный призер чемпионата страны в составе "Нефтчи" и "Пахтакора". Хочется надеяться, что сам Кузибаев не подвергался таким агрессивным мерам воздействия со стороны Юрия Саркисяна в "Нефтчи", Виктора Джалилова в "Пахтакоре" или покойного Виктора Борисова в молодежной сборной страны. А, может быть, играл он неплохо, потому что били? Вот он и решил применить проверенный на себе метод. Однако пострадавшие футболисты заявляли, что тренер лишь присутствовал при экзекуции и устно обвинял игроков, но принимал ли он прямое участие в избиении, ребята в интервью Kun.uz не уточнили. В любом случае, с молчаливого согласия Кузибаева произошло то, что произошло. Вину каждого из участников определят компетентные органы.

Директор клуба Ахрор Эргашев отношение к спорту имеет сомнительное: до того, как возглавить "Ифтихор", он активно играл в онлайн-покер в соцсетях. Перешло ли это азартное увлечение на профессиональный уровень, неизвестно. Зато известно, что Ахрор – сын Акрама Эргашева, экс-главы Алтыарыкского района. Эргашев-младший гордится отцом и выложил в интернете фотографию, где Эргашев-старший запечатлен рядом с Исламом Каримовым.

Отец Ахрора Ергашева Акром с Исламом Каримовым. Фото из Facebook Ахрора Ергашева

Также на Facebook можно увидеть снимок памятного знака "25 лет Конституции Узбекистана", которым был награжден Ахрор. Следует отметить, почетного знака удостаивались "соотечественники, внесшие вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального, научного потенциала и обороноспособности, углубление демократических реформ, обеспечение неприкосновенности рубежей государства, оберегание царящих в обществе мира и спокойствия, межнациональной дружбы и толерантности, широкую пропаганду места и значения Основного Закона, воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, любви и преданности Родине". По всей видимости, примерно так должна звучать официальная характеристика Ахрора Эргашева. Человека, который под защитой охранников нанес увечья двум молодым спортсменам.

Гордость за молодежь

Команда из Алтыарыка "Ифтихор" (гордость) была основана в 2017 году при тесном сотрудничестве с Союзом молодежи Узбекистана. Несмотря на столь короткий срок своего существования, коллектив из Ферганской области оказался очень амбициозным. В команду пришли работать замечательные в прошлом футболисты Нодирбек Кузибаев, Абдусамат Дурманов (чемпион Азиатских игр в составе сборной Узбекистана в 1994 году) и Камол Джунашев (бывший игрок "Коканда" и некогда тренер ташкентского "Истиклола"). Руководство клубом доверили Эргашеву, начавшему свою деятельность с громких заявлений о том, что он собирается открыть футбольную академию и хочет внести свой вклад в развитие футбола в республике и поддержать президента страны Шавката Мирзиеева в реформах по улучшению страны под лозунгом "Будущее начинается сегодня".

В первом же сезоне слова не разошлись с делом - коллектив выиграл чемпионат Ферганской области, дошел до финала "Кубка хокима". Несколько воспитанников "Ифтихора" были приглашены в юношескую сборную Узбекистана. В 2018 году клуб из Алтыарыка попал в третий по силе дивизион обновленного чемпионата Узбекистана - Pro-лигу B. Сезон начался успешно, Эргашев не забывал постить на своей страничке хвалебные статьи местной прессы об успехах команды и сканы турнирной таблицы, где "Ифтихор" был в числе лидеров после серии из трех побед подряд.

Игроки "Ифтихора" на тренировке. Фото из Facebook Ахрора Ергашева

Однако в футболе случаются и поражения. Как рассказал один из пострадавших футболистов Турсунбай Хусанов, разногласия игроков с руководством начались после проигрыша в Бухаре такому же новичку - местной "Лабсе" (1:2). Тогда-то впервые и прозвучали обвинения в адрес игроков "в продажности". Затем состоялись два матча с самаркандской командой "Шердор-Престиж": встреча в Алтыарыке завершилась вничью, а выезд в Самарканд оказался неудачным - "Ифтихор" уступил со счетом 2:3. Видимо, это поражение окончательно вывело из себя руководство клуба. Добавим, что команда "Шердор-Престиж" - коллектив опытный, считается одним из лидеров дивизиона и способен победить дерзкого новичка, не нарушая "правил честной игры".

Тем не менее, версию со сдачей матчей полностью игнорировать не стоит, особенно учитывая скромные размеры зарплат футболистов. По словам Хусанова, его оклад по контракту составляет миллион сумов ($125), а доходит до получателя лишь 800 тысяч ($100), скорее всего, аналогичная ситуация и у других игроков. Однако, даже если что-то противоправное за игроками водилось, любителей помахать кулаками или мотыгами это никак не оправдывает. В пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана заявили, что Эргашева и Кузибаева вроде бы дисквалифицировали пожизненно. Говорят о возбуждении уголовного дела. В любом случае, случай имел большой резонанс, и его вряд ли удастся спустить на тормозах.

Анализируя произошедшее, невозможно не вспомнить о недавней публикации "Озодлика" про "сына свата Мирзиеева". В тексте говорится о давлении на арбитров и угрозах со стороны кокандского предпринимателя Ойбека Умарова. Материал оставил больше вопросов, чем ответов: факты нарушений официально не были зафиксированы судьями и комиссарами матчей, а "Озодлик" не указал ни фамилии, ни должности своих осведомителей. Предлагалось поверить на слово нескольким анонимным источникам, что многих смутило, в том числе, похоже, и советника Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Узбекистана Диера Имамходжаева. Хотя на фоне истории с избиением в "Ифтихоре" ситуация с Умаровым, как кажется, выглядит вполне правдоподобной. В итоге АФУ и ПФЛ начали расследование. В первую очередь занялись поиском лиц, сообщивших "Озодлику" подробности якобы имевших место событий.

Александр Троицкий
6.06.18

Источник - fergananews.com
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