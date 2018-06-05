Веселый перестук. Казахстанцам, сообщившим о фактах коррупции, пообещали призовые в $730

06:39 07.06.2018 Казахстанцам, сообщившим о фактах коррупции, пообещали вознаграждение.



Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев на своей странице в соцсети сделал обращение к гражданам республики.



"Гражданская сознательность – не пустые слова. Убежден, что победа над коррупцией в стране возможна, когда эта победа будет одержана в голове каждого казахстанца. Когда каждый из нас скажет, что в настоящем и будущем ей нет и не может быть места. Ну и самое главное, когда каждый начнет действовать здесь и сейчас", - отметил глава ведомства.



"Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, т.е. вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в агентство. Номер нашего call-центра 1424. Работает круглосуточно. Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com", - написал А.Шпекбаев.



По его словам, ни одно обращение не останется без рассмотрения. Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге ($730). Источник - ca-news.org

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