Неумолимо процветаем. Рост экономики Узбекистана в этом году составит 5%

06:31 07.06.2018 Рост экономики Узбекистана в 2018 году составит 5%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

Ранее банк прогнозировал, что ВВП Узбекистана в этом году вырастет на 5,6%.



Всемирный банк также понизил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2019 с 6,3% до 5,1%.



В отчете банк отмечает, что Узбекистан ужесточил денежно-кредитную политику после девальвации национальной валюты в сентябре 2017 года.



Эксперты банка отмечают, что структурные реформы, проводимые в Узбекистане в разных секторах, улучшат перспективы долгосрочного роста. Источник - UzDaily.uz

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