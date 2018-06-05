|Неумолимо процветаем. Рост экономики Узбекистана в этом году составит 5%
06:31 07.06.2018
Рост экономики Узбекистана в 2018 году составит 5%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".
Ранее банк прогнозировал, что ВВП Узбекистана в этом году вырастет на 5,6%.
Всемирный банк также понизил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2019 с 6,3% до 5,1%.
В отчете банк отмечает, что Узбекистан ужесточил денежно-кредитную политику после девальвации национальной валюты в сентябре 2017 года.
Эксперты банка отмечают, что структурные реформы, проводимые в Узбекистане в разных секторах, улучшат перспективы долгосрочного роста.