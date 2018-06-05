|Узнацбанк и китайский Фонд Шелкового Пути затевают совместный проект Samarkand City
06:29 07.06.2018
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Фонд Шелкового Пути подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту строительства туристической зоны Samarkand City.
По данным пресс-службы банка, стороны подписали документ 6 июня 2018 года в Пекине, в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 9-10 июня в КНР,
Согласно подписанному Меморандуму предусматривается совместная реализация проекта Samarkand city, который предполагает улучшение туристического потенциала города Самарканда, как всемирно известного исторического и культурного центра, и создания "Жемчужины на Шелковом пути XXI века".
Создание туристической зоны Samarkand City осуществляется по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в соответствии с утвержденной "Программой мероприятий по ускоренному развитию туристического потенциала города Самарканда и самаркандской области на 2017 – 2019 годы".
Узнацбанк определен головной организацией, осуществляющей реализацию указанного проекта путем софинансирования совместно с иностранными инвесторами.
Во исполнение данного поручения Узнацбанком проведена активная работа по поиску и привлечению международных компаний и финансовых институтов, имеющих успешный опыт инвестирования и реализации подобных масштабных проектов, состоялись переговоры, в том числе с посещением города Сиань (КНР). В результате достигнуто взаимопонимание с китайскими партерами в лице инвестиционной компании – Фонд Шелкового Пути.