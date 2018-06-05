Смысл последних VIP-арестов в Киргизии. Зачистка атамбаевских "хвостов"? - super.kg

00:01 07.06.2018 Вопрос дня: Арестованы Исаков, Кулматов, Артыкбаев... С кем борется власть: с коррупционерами или социал-демократами?



Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Осмонбек Артыкбаев обвинены в коррупции и арестованы Госкомитетом по нацбезопасности. Как известно, все задержанные являются членами партии СДПК. Портал SUPER.KG задал вопрос "Арестованы Исаков, Кулматов, Артыкбаев... С кем борется власть: с коррупционерами или социал-демократами?"



Сариев: "Вторая сторона борьбы с коррупцией – обессиливание Атамбаева"



По мнению политолога Марса Сариева, президент Сооронбай Жээнбеков через борьбу с коррупцией пытается обессилить экс-президента Алмазбека Атамбаева.



"Сооронбай Жээнбеков говорил, что будет бороться с коррупцией, факты доказываются. Но есть и политический аспект. Действующая картина – это не политическое преследование времен Курманбека Бакиева или Алмазбека Атамбаева. Аресты лиц из окружения Атамбаева проводятся для его обессиливания, чтобы он не смог взять реванш на следующих парламентских выборах. Команда сторонников Атамбаева, видя эти аресты, отступает назад. Как мы видим, большинство социал-демократов в Жогорку Кенеше перешли на сторону Жээнбекова.



Атамбаев не сможет найти поддержку ни у России, ни у Китая, наблюдающих за ситуацией. Идет борьба с коррупцией, Атамбаев теряет людей из своего окружения. Аскарбек Шадиев в бегах, Икрамжан Илмиянов, Райымбек Матраимов не попадают в силки, вследствие чего в обществе возникает вопрос "почему не сажают южан?" И это мнение может использовать атамбаевский лагерь.



После того, как вчера посадили троих, критика в адрес президента будет спадать, народ думает, что он "по-настоящему борется с коррупцией". Власть это чувствует и снова начинает бороться с коррупцией после сделанного перерыва. В народе до этого бытовало мнение, что "Атамбаев и Жээнбеков из одной упряжки, они сговорились, вину перевалят на лиц второго плана", теперь же эти слова прекратились", - говорит Сариев.



Осмоналиев: "СДПК прибрала к рукам все, начиная от кладбищ и заканчивая рудниками"



По мнению экс-депутата Каныбека Осмоналиева, СДПК прибрала к рукам все сферы, поэтому большинство замешанных в коррупции из этой партии.



"Во-первых, новый глава государства демонстрирует настоящее президентство, и мы должны благодарить за это. Во-вторых, коррупционные дела массово происходили в последние 5-6 лет, и то, что замешанных сажают, невзирая на статус, породило у народа большую надежду.



Лично я не разделяю мнения, что "начали возбуждать дела избирательно против СДПК". Необходимо время, все покажет время. Надеюсь, что сотрудники ГКНБ будут работать четко и оперативно и привлекут всех к ответственности. То, что все задержанные из СДПК, вполне закономерно, потому что она прибрала к рукам все, начиная с кладбищ и заканчивая месторождениями, поэтому везде торчат их уши", - сказал Осмоналиев.



Сооронкулова: "Атамбаев тоже устранял политических оппонентов путем борьбы с коррупцией"



Как сказала экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, после смены власти руководители начинают избавляться от своих противников, как в нынешней ситуации.



"Сейчас несколько трудно дать четкую юридическую оценку. Но если рассматривать в целом, то Алмазбек Атамбаев после прихода к власти тоже применил меры к неугодным оппозиционным политикам путем борьбы с коррупцией. До сих пор в обществе обсуждают, насколько законными и справедливыми были те дела.



Например, если взять дело Наримана Тюлеева, то в нем был допущен ряд нарушений закона. По этой причине напрашивается мысль, не проходит ли сейчас аналогичное. Как известно, Атамбаев очищал политическую арену от своих оппонентов путем борьбы с коррупцией, но снижения коррупции не произошло, никакого результата не было, если посмотреть исследования международных организаций, напротив, она усилилась.



В этом деле с каждым разом всплывают все новые фигуры, и это не борьба исключительно против членов СДПК. Как писали СМИ, выдача кредита – это целевая политика Китая в отношении немощных стран Центральной Азии. Указывали нашу страну и Таджикистан, который начал брать кредиты раньше нас, а сегодня не смог рассчитаться с долгами и отдает месторождения и земли. Нас ожидает то же самое. Они знают, что мы не сможем расплатиться по кредитам. Однако соглашение вступило в силу, узаконено, теперь мы должны этот закон исполнить и платить по счетам", - сказала Сооронкулова.



Иманалиев: "Речи не идет о борьбе с СДПК"



По мнению Иманалиев, в настоящее время идет борьба исключительно с коррупцией.



"Речи не идет о борьбе с СДПК. Идет борьба с коррупцией. Еще тогда, когда СДПК была во власти, мы поднимали в Жогорку Кенеше вопрос Сапара Исакова. Что касается Осмонбека Артыкбаева, не могу сказать, что он замешан в коррупции. По делу Кубанычбека Кулматова я не информирован. Повторю, что в настоящее время идет борьба исключительно с коррупцией. Мы, фракция "Ата Мекен", подробно рассказывали на сессии о коррупционных делах Сапара Исакова", - сказал Иманалиев.



Бекешев: "В настоящее время идет политическая борьба через коррупцию, не с СДПК"



Депутат фракции СДПК Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выразил мнение, что, во-первых, народ сам должен осознать борьбу с коррупцией, во-вторых, в настоящее время через коррупцию идет политическая борьба.



"В настоящее время идет борьба не с СДПК, а с коррупцией. Надо сказать открыто, что каждый гражданин должен осознать борьбу с коррупцией. Не стоит ограничиваться арестами политиков, необходимо устранять коррупцию в школах, детских садах, учебных заведениях, ремонте дорог. Пока простой народ не увидит собственными глазами такую борьбу, мы не можем сказать, что "борьба идет". Сейчас задерживают не только членов СДПК. Но, как мы видим, в настоящее время через коррупцию идет политическая борьба", - сказал Бекешев.



Источник: super.kg

Автор: Бекболсун Молдояр уулу Источник - gezitter.org

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