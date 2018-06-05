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В кыргызской Ала-Буке 200-300 гектаров земли отошли к Узбекистану? - Багыт.kg
22:58 06.06.2018

Такая информация была распространена в интернете. Джигиты-патриоты отправились на место, сняли на видео земли, которые якобы отошли к Узбекистану. Сообщается, что Узбекистан освоил гектары земли в селе Кок-Серек Ажек в Ала-Букинском районе. В 2000-х, когда согласовывалась граница, пограничная линия легла минимум в 5 километров дальше в сторону Узбекистана. Когда наши забыли об Ажеке, пришли они, начали строить дорогу вдоль горы, разделяющей два села. А куда теперь денется гора? Никуда. Делают вид, что строят дорогу. А ведь гора расположена между двумя кыргызскими селами. Эту гору забрали. А вдруг в недрах этой горы есть золото, серебро, нефть на миллиарды сомов? Они не стали бы прокладывать дорогу без причины. Возможно их интересуют богатства, сокрытые под горой.

В общем, они захватили нашу землю, оставшуюся без присмотра.

Выяснилось, что здесь к ним отошла и "Камчатка" (80-90 гектаров, а может и больше) – пахотная земля. Посередине пахотной земли проложили дорогу.

Здесь раньше был колхоз, выращивали пшеницу и ячмень. Собранный урожай возили на амбар колхоза. После распада союза землю арендовали крестьяне из Узбекистана.

Когда начали согласовывать границу, Узбекистан проложил колючую проволоку у подножия горы на "Камчатке". Поэтому удивительно, как они теперь оказались на нашей земле.

По словам жителей, в общей сложности отошли 200-300 гектаров земли Узбекистану.

Этот вопрос, конечно, нужно рассмотреть.

Площадь земли огромна, это недопустимо.

Источник: газета "Багыт.kg" №19 от 06.06.2018 / стр. 3

Источник - gezitter.org
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