В кыргызской Ала-Буке 200-300 гектаров земли отошли к Узбекистану? - Багыт.kg

22:58 06.06.2018 Такая информация была распространена в интернете. Джигиты-патриоты отправились на место, сняли на видео земли, которые якобы отошли к Узбекистану. Сообщается, что Узбекистан освоил гектары земли в селе Кок-Серек Ажек в Ала-Букинском районе. В 2000-х, когда согласовывалась граница, пограничная линия легла минимум в 5 километров дальше в сторону Узбекистана. Когда наши забыли об Ажеке, пришли они, начали строить дорогу вдоль горы, разделяющей два села. А куда теперь денется гора? Никуда. Делают вид, что строят дорогу. А ведь гора расположена между двумя кыргызскими селами. Эту гору забрали. А вдруг в недрах этой горы есть золото, серебро, нефть на миллиарды сомов? Они не стали бы прокладывать дорогу без причины. Возможно их интересуют богатства, сокрытые под горой.



В общем, они захватили нашу землю, оставшуюся без присмотра.



Выяснилось, что здесь к ним отошла и "Камчатка" (80-90 гектаров, а может и больше) – пахотная земля. Посередине пахотной земли проложили дорогу.



Здесь раньше был колхоз, выращивали пшеницу и ячмень. Собранный урожай возили на амбар колхоза. После распада союза землю арендовали крестьяне из Узбекистана.



Когда начали согласовывать границу, Узбекистан проложил колючую проволоку у подножия горы на "Камчатке". Поэтому удивительно, как они теперь оказались на нашей земле.



По словам жителей, в общей сложности отошли 200-300 гектаров земли Узбекистану.



Этот вопрос, конечно, нужно рассмотреть.



Площадь земли огромна, это недопустимо.



Источник: газета "Багыт.kg" №19 от 06.06.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528315080

Новости Казахстана

