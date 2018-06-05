 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.06.2018
22:58  В кыргызской Ала-Буке 200-300 гектаров земли отошли к Узбекистану? - Багыт.kg
21:32  Саудовский след дипломатических скандалов, - С.Кожемякин
21:25  Время собирать. Зачем Узбекистан разыскивает свое культурное наследие по музеям всего мира
10:24  Собирая большую Евразию. Удастся ли превратить материк в зону общего развития, - А.Люсин
08:37  Бежавший из Казахстана блогер-обормот просит полит-убежища в Киргизии. Своих там мало?
08:34  Можно ли редактировать Коран, - М.Дорфман
08:24  Порвали 33 баяна! Казахстано-узбекский миллиардер Патох Шодиев потратил миллионы долларов на свадьбу дочери в Москве
08:20  Победа! Кыргызы обезоружили, связяли и уволокли на свою территорию 3-х таджикских пограничников с 4 автоматами...
08:15  Еще одного действующего КырДепутата Артыкбаева закрыли в СИЗО. Проще переделать Кенеш в острог
08:09  Путин летит к Си Цзиньпину с мороженкой. Ириски забыл?..
08:04  Ставший иудеем Абрамович обиделся и заморозил строительство нового стадиона "Челси"
08:02  Буддизм на грани исчезновения в монастырях Монголии, - Reuters
08:00  Новый премьер Испании Санчес стал первым, отказавшимся присягать на Библии и кресте
07:58  Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле
07:55  Катар от санкций крепчает. Годовщину блокады в стране встретили как праздник
07:52  В ОПЕК+ обозначился минус. Нефть дешевеет, - В.Гайдаев
07:50  Балканы и Россия за газовой шахматной доской, - П.Искендеров
07:48  Российский экспериментальный арсенал в сирийском небе, - Daily Beast
07:37  Россия развязала конфликт нового типа, - Times
06:57  Иран отправляет Европе урановый сигнал, - И.Субботин
00:44  Россия сдает Иран союзу Америки и Израиля? - "СП"
00:43  Минц херц. Путинская "элита" все равно линяет в Лондон, - М.Алексинская
00:10  Лидерство в Средней Азии: о развитии экономик Казахстана и Узбекистана, - М.Шибутов
00:08  Китай расширяет экспансию, потому что иначе уже не может, - А.Запольскис
00:03  Президент Киргизии опять собрался с попрошай-визитом в Китай. Деньги совсем жок, однако...
00:02  Бизнес по-кыргызски. Скандал на 21 млн сом при ремонте Токтогульской ГЭС…, - "Фабула"
00:01  Ислам в Бухаре под патронажем консерватизма улемов и деспотизма эмиров. Ч. 1, - Б.Мусаев
Вторник, 05.06.2018
22:48  Бывший мэр Бишкека Кулматов посажен в СИЗО
21:18  Ереван по киевским лекалам. Вираж в неизвестном направлении, - А.Балиев
20:31  Торговая война: США в изоляции на встрече министров стран G7, - Le Figaro
18:33  30 американских и французских вояк взорвано фугасом на базе Айн Исса в Сирии
16:24  Скуляж мирового сороса. Вассалы возмущены диктатом США, - А.Вассерман
16:23  О том, как география бьет по американской экономике
16:21  Как США поставляют оружие своим "союзникам" в Сирии и Ираке, - Л.Нерсисян
16:19  Теперь мы знаем, почему русский АК-47 настолько смертоносен, - Чарли Гао
16:17  Италия как детонатор распада еврозоны и уничтожения евро, - В.Катасонов
10:30  Грозит ли Узбекистану "Халифат" в Афганистане? Контуры "второй Сирии" в ЦА, - А.Пахолин
10:00  Таджикистан: останутся ли на чужбине осиротевшие дети игиловцев? - М.Бобохонова
09:57  Почему с Америкой каши не сваришь, - Мухаммад-Казэм Анбарлои
09:54  Эр-Рияд угрожает, Москва отвечает: почему саудиты беспокоятся о катарском вооружении? - NoonPost
09:39  Почему введенные Трампом пошлины могут подтолкнуть Европу к Китаю и России, - Эрик Брэттберг
09:24  Что замышляет Россия в лицемерных объятиях Турции, - Бурак Бекдил
09:13  Бахромжон Аълоев стал Послом Узбекистана в Катаре
08:38  Убийство украденной невесты Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане, - "ВечБишкек"
08:34  Таджикский поэт Ато Мирходжа в новой поэме "История Нуристана" провозгласил Эмомали Рахмона... Иисусом Христом
08:29  США нарываются, дразня китайского дракона, - С.Гомзикова
08:20  В Казахстне начали открывать патриотические парки "Рухани жангыру"
08:17  США и КНДР попытаются немного договориться. Прорыва от саммита в Сингапуре никто не ждет, - "Къ"
08:13  Задержан по уголовному делу замглавы Таможни Киргизии Замирбек Ниязалиев
08:10  Китай и США в одном шаге от торговой войны, - В.Скосырев
06:04  КазПремьер требует от минздрава остановить эпидемию менингита
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовский след дипломатических скандалов, - С.Кожемякин
21:32 06.06.2018

Таджикско-иранские отношения переживают очередной период охлаждения. В Душанбе снова обвинили Тегеран во вмешательстве во внутренние дела республики. Этому предшествовали активные действия со стороны Саудовской Аравии, пытающейся втянуть Таджикистан в антииранский альянс.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА мая была отмечена в Таджикистане несколькими акциями, согласованность и санкционированность которых высшими эшелонами власти не вызывает сомнений. Сначала, 21 мая, у иранского посольства в Душанбе прошел митинг протеста. Около полусотни молодых людей выкрикивали
антииранские лозунги и держали транспаранты с обвинениями исламской республики в поддержке запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Организованно появившись, участники митинга так же организованно покинули улицу менее часа спустя. Несмотря на несанкционированный характер манифестации, милиция не приняла никаких мер по ее пресечению. Хотя в других аналогичных случаях правоохранительные органы действуют быстро и жестко.

Спустя два дня, 23 мая, последовало заявление Совета улемов - собрания богословов при Исламском центре Таджикистана. В нем Иран назван главной дестабилизирующей силой, ответственной за

развязывание всех значимых конфликтов последних лет. "Для достижения своих целей Иран участвовал в дестабилизации обстановки и разжигании войны в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и теперь желает при содействии провокаторов разрушить мир и спокойствие в Таджикистане, - утверждается в документе. - Как только Иран видит для себя выгоду, он тут же старается дестабилизировать обстановку в регионе и, едва достигает своих целей, передает дело в руки врагов ислама и мусульман".

Как и следовало ожидать, ни одного аргумента, подтверждающего эти скандальные нападки, представлено не было. Единственным содержащимся в заявлении доводом стали все те же упреки в поддержке ПИВТ и ее лидера Мухиддина Кабири. Эта уже порядком заезженная пластинка запускается всякий раз, когда таджикские власти хотят побольнее ужалить Тегеран. Напомним, что в конце 2015 года Иран пригласил Кабири для участия в одной из конференций. А поскольку незадолго до этого ПИВТ была под надуманными предлогами запрещена и объявлена экстремистской организацией, в Душанбе назвали действия Ирана "поддержкой терроризма".

С тех пор в Таджикистане произошло несколько антииранских "вспышек". Например, в августе прошлого года
ведущие телеканалы республики транслировали документальный фильм, подготовленный министерством внутренних дел. В нем - опять-таки без мало-мальски серьезной доказательной базы - ПИВТ и Иран были обвинены во всех громких покушениях времен гражданской войны 1990-х годов. После этого наступило
затишье, и вот пластинка извлечена снова.

Внимательный взгляд позволяет установить четкую закономерность этих вспышек. Они совпадают с периодами сближения таджикских властей с Саудовской Аравией. Так, во время первого кризиса (конец 2015 - начало 2016 года) Эмомали Рахмон совершил визит в королевство, а в Душанбе объявили о намерении вступить в возглавляемую Эр-Риядом "антитеррористическую коалицию". Второй размолвке с Ираном (лето прошлого года) предшествовали обещания саудовских властей оказать республике крупную финансовую помощь. В частности, сообщалось о готовности монархии выделить 200 миллионов долларов на возведение
правительственного комплекса в столице.

Нынешний разлад не стал исключением. 9 мая в Худжанде (бывш. Ленинабад), а 10 мая в Душанбе прошли таджикско-саудовские инвестиционные форумы. Как сообщили по их итогам официальные структуры республики, стороны обсудили возможности партнерства в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, переработки сельскохозяйственной продукции, развития туристической и транспортной инфраструктуры.

"Укрепление взаимовыгодного сотрудничества по этим важным направлениям было признано целесообразным", - подчеркнули в Душанбе. В частности, уже достигнута предварительная договоренность о приобретении саудовской инвестиционной компанией 51 процента акций "Таджиксодиротбанка" -
крупнейшего в республике банка.

Обратить внимание следует на еще одно любопытное событие. В начале мая, перед самым визитом в страну саудовской делегации, ведущее таджикское информагентство "Авеста" опубликовало интервью с послом Саудовской Аравии Абдулазизом ибн Мухаммадом аль-Бади. Главной его темой стала "деструктивная роль
Ирана", причем высказывания дипломата почти дословно совпадали с теми словесными оборотами, которые впоследствии использовал Совет улемов. "Иран является источником терроризма в мире и финансирует терроризм не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру", - заявил посол.

Таким образом, отпадают последние сомнения в тесном взаимовлиянии таджикско-саудовских и таджикско-иранских отношений. Объявив Тегеран своим врагом номер один, Эр-Рияд хочет перетянуть на свою сторону Душанбе. А таджикские власти пытаются на этом заработать, увязывая антииранские выпады с финансовой помощью со стороны монархии. Не задумываясь при этом, что подобные интриги могут обойтись стране очень дорого.

Сергей Кожемякин

Источник: "Правда", №57 (30700), 5-6 июня 2018 г.

Источник - gazeta-pravda.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528309920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  