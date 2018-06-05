Саудовский след дипломатических скандалов, - С.Кожемякин

21:32 06.06.2018 Таджикско-иранские отношения переживают очередной период охлаждения. В Душанбе снова обвинили Тегеран во вмешательстве во внутренние дела республики. Этому предшествовали активные действия со стороны Саудовской Аравии, пытающейся втянуть Таджикистан в антииранский альянс.



ВТОРАЯ ПОЛОВИНА мая была отмечена в Таджикистане несколькими акциями, согласованность и санкционированность которых высшими эшелонами власти не вызывает сомнений. Сначала, 21 мая, у иранского посольства в Душанбе прошел митинг протеста. Около полусотни молодых людей выкрикивали

антииранские лозунги и держали транспаранты с обвинениями исламской республики в поддержке запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Организованно появившись, участники митинга так же организованно покинули улицу менее часа спустя. Несмотря на несанкционированный характер манифестации, милиция не приняла никаких мер по ее пресечению. Хотя в других аналогичных случаях правоохранительные органы действуют быстро и жестко.



Спустя два дня, 23 мая, последовало заявление Совета улемов - собрания богословов при Исламском центре Таджикистана. В нем Иран назван главной дестабилизирующей силой, ответственной за



развязывание всех значимых конфликтов последних лет. "Для достижения своих целей Иран участвовал в дестабилизации обстановки и разжигании войны в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и теперь желает при содействии провокаторов разрушить мир и спокойствие в Таджикистане, - утверждается в документе. - Как только Иран видит для себя выгоду, он тут же старается дестабилизировать обстановку в регионе и, едва достигает своих целей, передает дело в руки врагов ислама и мусульман".



Как и следовало ожидать, ни одного аргумента, подтверждающего эти скандальные нападки, представлено не было. Единственным содержащимся в заявлении доводом стали все те же упреки в поддержке ПИВТ и ее лидера Мухиддина Кабири. Эта уже порядком заезженная пластинка запускается всякий раз, когда таджикские власти хотят побольнее ужалить Тегеран. Напомним, что в конце 2015 года Иран пригласил Кабири для участия в одной из конференций. А поскольку незадолго до этого ПИВТ была под надуманными предлогами запрещена и объявлена экстремистской организацией, в Душанбе назвали действия Ирана "поддержкой терроризма".



С тех пор в Таджикистане произошло несколько антииранских "вспышек". Например, в августе прошлого года

ведущие телеканалы республики транслировали документальный фильм, подготовленный министерством внутренних дел. В нем - опять-таки без мало-мальски серьезной доказательной базы - ПИВТ и Иран были обвинены во всех громких покушениях времен гражданской войны 1990-х годов. После этого наступило

затишье, и вот пластинка извлечена снова.



Внимательный взгляд позволяет установить четкую закономерность этих вспышек. Они совпадают с периодами сближения таджикских властей с Саудовской Аравией. Так, во время первого кризиса (конец 2015 - начало 2016 года) Эмомали Рахмон совершил визит в королевство, а в Душанбе объявили о намерении вступить в возглавляемую Эр-Риядом "антитеррористическую коалицию". Второй размолвке с Ираном (лето прошлого года) предшествовали обещания саудовских властей оказать республике крупную финансовую помощь. В частности, сообщалось о готовности монархии выделить 200 миллионов долларов на возведение

правительственного комплекса в столице.



Нынешний разлад не стал исключением. 9 мая в Худжанде (бывш. Ленинабад), а 10 мая в Душанбе прошли таджикско-саудовские инвестиционные форумы. Как сообщили по их итогам официальные структуры республики, стороны обсудили возможности партнерства в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, переработки сельскохозяйственной продукции, развития туристической и транспортной инфраструктуры.



"Укрепление взаимовыгодного сотрудничества по этим важным направлениям было признано целесообразным", - подчеркнули в Душанбе. В частности, уже достигнута предварительная договоренность о приобретении саудовской инвестиционной компанией 51 процента акций "Таджиксодиротбанка" -

крупнейшего в республике банка.



Обратить внимание следует на еще одно любопытное событие. В начале мая, перед самым визитом в страну саудовской делегации, ведущее таджикское информагентство "Авеста" опубликовало интервью с послом Саудовской Аравии Абдулазизом ибн Мухаммадом аль-Бади. Главной его темой стала "деструктивная роль

Ирана", причем высказывания дипломата почти дословно совпадали с теми словесными оборотами, которые впоследствии использовал Совет улемов. "Иран является источником терроризма в мире и финансирует терроризм не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру", - заявил посол.



Таким образом, отпадают последние сомнения в тесном взаимовлиянии таджикско-саудовских и таджикско-иранских отношений. Объявив Тегеран своим врагом номер один, Эр-Рияд хочет перетянуть на свою сторону Душанбе. А таджикские власти пытаются на этом заработать, увязывая антииранские выпады с финансовой помощью со стороны монархии. Не задумываясь при этом, что подобные интриги могут обойтись стране очень дорого.



Сергей Кожемякин



Источник: "Правда", №57 (30700), 5-6 июня 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

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