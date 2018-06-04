Бежавший из Казахстана блогер-обормот просит полит-убежища в Киргизии. Своих там мало?

08:37 06.06.2018 Бишкек рассматривает прошение казахстанского активиста о статусе беженца







Миграционная служба Кыргызстана сообщила, что рассматривает запрос оппозиционного активиста и блогера из Казахстана Муратбека Тунгишбаева о предоставлении ему статуса беженца.



По словам Жыпары Мамбетовой, заведующей отделом миграционной службы по работе с репатриантами и беженцами, процесс рассмотрения прошения, поданного находящимся под арестом активистом, может занять до одного года.



10 мая представители спецслужб Кыргызстана задержали Тунгишбаева по месту проживания в Бишкеке (по словам родственников, Тунгишбаев с 2014 года живет в Кыргызстане). В квартире, где он жил, провели обыск. Задержание, как позже выяснилось, проводилось по запросу казахстанской стороны. Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о заключении Муратбека Тунгишбаева под стражу сроком на два месяца, апелляционная инстанция оставила решение в силе.



21 мая генеральная прокуратура Кыргызстана одобрила выдачу Тунгишбаева Казахстану. На родине активисту инкриминируют "финансирование деятельности преступной группы" и "организацию и участие в деятельности объединения", признанного судом экстремистским. Речь идет о предполагаемой причастности Тунгишбаева к незарегистрированному движению "Демократический выбор Казахстана", которое было создано живущим за рубежом экс-банкиром и критиком Астаны Мухтаром Аблязовым и запрещено по решению казахстанского суда в марте 2018 года.



Адвокат Тунгишбаева в Бишкеке обжалует решение о выдаче своего подзащитного Казахстану, рассмотрение жалобы назначено на 8 июня.



Сам Муратбек Тунгишбаев говорит, что подвергся преследованию за свою гражданскую активность, называет уголовное дело в отношении него политически мотивированным и считает, что в Казахстане власти могут оказать на него давление. 29 мая Тунгишбаев призвал правозащитные организации и международную общественность не допустить его экстрадиции. Источник - centralasian.org

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