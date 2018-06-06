 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Можно ли редактировать Коран, - М.Дорфман
08:34 06.06.2018

О манифесте французских интеллектуалов и "религиозных властях, пораженных обветшанием"

Около 300 известных интеллектуалов и политиков Франции подписали манифест, призывающий мусульманских лидеров внести поправки в Коран из-за опасений, что текст священного писания способствует росту антисемитизма. Поводом послужило жестокое убийство 65-летней Сары Халими в конце прошлого года. Следствию понадобилось 10 месяцев, чтобы признать антисемитские мотивы отягощающим обстоятельством дела. Подозреваемый якобы кричал "Аллах акбар!", прежде чем ударить жертву и поджечь ее. Это пробудило воспоминание о жестоком убийстве пережившей Холокост 85-летней Мирей Кноль. В последние пять лет во Франции отмечены десятки преступлений и террористических атак, совершенных так называемыми джихадистами. Не все они носили антисемитский характер. Были нападения и на церкви, и на полицию, и на атеистический журнал Charlie Hebdo.

Тем не менее в написанном бывшим редактором Charlie Hebdo Филиппом Валем манифесте содержится требование внести изменения в Коран именно для того, чтобы защитить евреев Франции от антисемитизма. Документ подписали бывший президент Николя Саркози, актер Жерар Депардье, певец Шарль Азнавур, три бывших премьер-министра, бывший мэр Парижа, два бывших заложника "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка), политики правого и левого политического спектра, республиканцы и социалисты, общественные деятели, писатели, артисты и известные интеллектуалы. Манифест опубликован в Parisien в середине мая.

"Антисемитизм не является делом одних евреев, это дело каждого, – говорится в этом тексте. – Французы, чья демократическая зрелость измеряется после каждого исламистского нападения, живут в трагическом парадоксе. Их страна стала театром смертоносного антисемитизма. Этот террор распространяется, провоцируя как осуждение среди публики, так и молчание в СМИ". Подписанты выражают уверенность, что своим требованием изменить текст Корана они решат этот парадокс.

Из текста манифеста неясно, что именно хотят изъять из Корана. В Коране, безусловно, содержатся фрагменты, в которых упоминается насилие. Однако большинство религиозных текстов, включая Тору, христианскую Библию, священные писания сикхизма, индуизма и буддизма, допускают подобные призывы к насилию.

В Коране тоже есть высказывания и про "неверных", и про иудеев и христиан. Вырванные из исторического контекста, эти места действительно могут служить подстрекательству. Однако "неверным" может считаться и мусульманин, и действительно, среди жертв экстремистских группировок подавляющее большинство – сами мусульмане. Критики манифеста утверждают, что ислам дискриминируется как религия его авторами, а его требования манифеста не годятся для практического применения, и служат лишь для дальнейшей провокации ненависти. Оппоненты авторов обращения считают тональность этого текста "покровительственно-колониалистской".

Французские правительства – как социалистические, так и консервативные – криминализировали покрытие лица женщинами и запрещали в школах ношение хиджаба – головного платка мусульманок. Французские мэры нацеливались на права мусульманских женщин, закрывавших тело на пляжах, и мусульманских школьников, отказывавшихся от школьных обедов со свининой. Президент Эмманюэль Макрон, которого либеральные СМИ поспешили объявить новым лидером свободного мира, ранее призвал к реформе французского ислама. Макрон также ввел драконовское законодательство в отношении борьбы с терроризмом. Эксперты ООН по правам человека предупреждают, что оно может оказать дискриминационное воздействие на мусульман.

Многие мусульмане сочли манифест оскорбительным и богохульным призывом изменить древний религиозный текст. Мусульманские деятели и их защитники обвиняют социалистов, либералов и консерваторов в предательстве принципов светского государства и демонизации мусульман республики. Французские имамы, дружественные истеблишменту, такие как настоятель Великой мечети Парижа Далил Бубакер и имам Великой мечети Бордо Тарик Убру, осудили манифест как "невероятный и несправедливый" и "почти кощунственный". "Такая риторика является отражением галльского фанатизма и чистой глупости, явной комбинации невежества и привилегий", – написал обозреватель радикального международного издания Intercept Махди Хасан.

Критики манифеста выражают сомнение, что большинство антисемитских атак являются делом рук мусульман. Во Франции действует запрет на сбор данных о религиозной принадлежности, но в соседней Германии, где запрета нет, а мусульман не меньше, чем во Франции, большинство антисемитских атак совершается крайне правыми и неонацистами. Да и антисемитизм во Франции не замыкается в мусульманской среде. Согласно опросу 2016 года, 40% считают, что "для французских евреев Израиль значит больше, чем Франция", 35% французов полагают, что у евреев "особое стремление к деньгам", а 22% согласны с тем, что "у евреев слишком много власти".

Население Франции составляет 67 млн человек. Из них 425–500 тыс. евреев и около 5 млн мусульман, что неточно – опять же из-за запрета статистики религиозной принадлежности. Антисемитизм является серьезной проблемой в мусульманской общине Франции. Однако тяжелые социальные последствия интеграции иммигрантов и геттоизации французских мусульман тоже создают в стране серьезные проблемы. Лишь при Саркози, когда уже выросло второе и третье поколение французских мусульман, власти озаботились обучением их французскому языку.

Веками преследования евреев в христианском мире обосновывались теологией богоубийства. Будем ли мы требовать изменить Библию? Католицизм сам пришел к тому, что изменяет содержание своей проповеди и призывает к справедливости, миру и любви. В священных текстах иудаизма тоже много насилия. Кто-нибудь может использовать эти тексты, упростить их смысл ради проповеди насилия и убийства других людей. Вряд ли главный раввин Франции Хаим Корсиа отнесет к своей конгрегации фразу "религиозные власти, пораженные обветшанием" из манифеста, который он подписал.

"Коран для нас, мусульман, – это основополагающее чудо ислама, единственное и главное чудо. Мы верим в чудеса Моисея и Иисуса, но для нас Коран – это истинные слова Бога, чудесным образом переданные пророку ангелом Гавриилом, – сказала в радиоинтервью профессор Меназ Афризи, директор Центра Холокоста, геноцида и межрелигиозного образования при Манхеттенском колледже. – Сейчас праздник Рамадан, и обязанность мусульман – читать Коран. Некоторые даже запоминают его наизусть. Зачем? Чтобы каждый раз находить новые смыслы. Как и в иудаизме и исламе, слова Бога – это тайна, и смысл постижения текста в том, чтобы попытаться ее открыть".

Михаэль Дорфман
6.06.18

Источник - ng.ru
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