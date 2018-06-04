Порвали 33 баяна! Казахстано-узбекский миллиардер Патох Шодиев потратил миллионы долларов на свадьбу дочери в Москве

08:24 06.06.2018 Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.



Как сообщает портал БӘСЕ.kz, роскошное празднество со звездными ведущими и приглашенными западными певцами прошло в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Одни только услуги ведущего Максима Галкина стоили более $100 тыс. Кроме него на свадьбе блистали американские, российские и узбекские звезды.



Отмечается, что устроитель не жалел денег на торжество: гостям подавали деликатесы, самое дорогое французское шампанское и элитные напитки из Англии.



П.Шодиев - казахстанский миллиардер, родом из Узбекистана, является гражданином Бельгии. Деловой партнер Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года, совладелец компании Eurasian National Resources Corporation. Его состояние Forbes оценивает в $3,7 млрд.



Известно, что Шодиев работал корректором в газете "Сырдарьинская правда". В 1976 году с отличием окончил МГИМО по специальности "международное право" и устроился на должность советника торгового представителя СССР в Японии. После развала Советского Союза приехал в Казахстан и занялся бизнесом. Источник - ca-news.org

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