Победа! Кыргызы обезоружили, связяли и уволокли на свою территорию 3-х таджикских пограничников с 4 автоматами...

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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08:20 06.06.2018

Погранслужба Таджикистана озвучила свою версию инцидента на границе с Кыргызстаном

Пограничники Кыргызстана связали военнослужащих Таджикистана после стрельбы

Заявления Госпогранслужбы Кыргызстана по инциденту на границе с Таджикистаном не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-центр Погранслужбы Таджикистана в своем заявлении, во вторник, 5 июня.

"Из распространенного самими же кыргызами видео, можно видеть, как местные жители или же те самые пограничники Кыргызской Республики неоднократно своими провокационными намерениями и действиями вынуждают таджикских пограничников к отчаянным действиям. Как можно заметить 4 июня 2018 года конфликт был заранее запланирован кыргызской стороной, и огонь воздух первыми открыли пограничники Кыргызстана".

Таджикские военные подчеркивают, что "никогда не создавали и не создают трудности" для местных жителей из Кыргызстана и обвиняют кыргызскую сторону, что "она продолжает в одностороннем порядке свои провокационные действие на неописанных участках границы".

В их заявлении говорится, что при задержании таджикские пограничники получили телесные повреждения и что кыргызская сторона отказалась провести совместное расследование по этому поводу.

Рустам Рахматзода, первый заместитель главы Согдийской области и член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы, сообщил таджикской службе радио "Озоди", что он накануне побывал на месте инцидента.

По его словам, инцидент произошел после того, как таджикские пограничники не разрешили въезд на территорию Таджикистана двум торговцам-гражданам Кыргызстана. Спустя некоторое время на линию госграницы прибыла машина с около 20 кыргызскими гражданами, которые спровоцировали драку с пограничниками. По словам Рустама Рахматзода, прибывшие увезли на кыргызскую территорию трех таджикских пограничников с 4 автоматами Калашникова.

"Пограничники были освобождены после переговоров с кыргызской стороной", сказал чиновник. В настоящее время инцидент расследуется представителями прокуратур соседних районов. Ситуация на таджикско-кыргызской границе спокойная, заявил Рустам Рахматзода.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км.

Источник - ca-news.org
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