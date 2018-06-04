Еще одного действующего КырДепутата Артыкбаева закрыли в СИЗО. Проще переделать Кенеш в острог

08:15 06.06.2018 Депутат ЖК КР Артыкбаев водворен в СИЗО ГКНБ



Официальная информация от ГКНБ: 5 июня 2018 года Генеральным прокурором Кыргызской Республики в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Осмонбека Артыкбаева возбуждено уголовное дело по ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек".



И в рамках расследуемого уголовного дела в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 303 ч.1 УК КР, депутат ЖК КР О.Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.



Задержание Артыкбаева - сигнал для всех парламентариев, которые прячутся за своим мандатом. Теперь Комитету нацбезопасности не требуется согласие Жогорку Кенеша, чтобы закрыть кого-то из народных избранников в СИЗО ГКНБ. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vb.kg

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