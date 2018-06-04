Путин летит к Си Цзиньпину с мороженкой. Ириски забыл?..

08:09 06.06.2018 Путин приготовил сюрприз для Си Цзиньпина







Президент России Владимир Путин оставил в секрете, какой подарок он привезет своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в рамках предстоящей поездки в КНР.



В преддверие визита Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором, в том числе, рассказал о взаимоотношениях с Си Цзиньпином.



"Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок?", - удивился российский лидер, отвечая на вопрос о возможном подарке китайскому коллеге.



"Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами. Я потом Вам на ухо шепну", - шутливо обратился он к журналисту.



Глава российского государства также прокомментировал свой прошлый подарок китайскому коллеге: в 2016 году Путин привез в КНР ящик мороженного.



"Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок", - отметил президент, добавив, что он традиционно "обменивается некоторыми мелочами" с председателем КНР.



Российский лидер 8–10 июня посетит Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет переговоры с лидером КНР. Источник - iz.ru

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