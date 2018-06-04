Ставший иудеем Абрамович обиделся и заморозил строительство нового стадиона "Челси"

08:04 06.06.2018 "Челси" заморозил строительство нового стадиона из-за плохого инвестклимата



"Челси" сообщил в четверг о заморозке на неопределенный срок проекта строительства нового стадиона в Лондоне из-за неблагоприятного инвестиционного климата.



Клуб не сообщил, связано ли это решение с проблемами его владельца, российского миллиардера Романа Абрамовича, с продлением британской визы. В понедельник израильские СМИ сообщили, что Абрамович принял гражданство Израиля и переедет в Тель-Авив, где купил недвижимость.



"Футбольный клуб "Челси" сегодня объявляет, что приостановил свой проект (строительства) нового стадиона, - говорится в заявлении клуба. - Никакого дальнейшего предварительного проектирования и планирования проводиться не будет".



"Временных рамок пересмотра этого решения у клуба нет. Решение было принято из-за текущего неблагоприятного инвестиционного климата".



Алистер Смаут. Перевела Марина Боброва. Редактор Антон Колодяжный Источник - ru.reuters.com

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