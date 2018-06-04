Новый премьер Испании Санчес стал первым, отказавшимся присягать на Библии и кресте

08:00 06.06.2018 Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест

В Испании появился новый премьер-министр. Им стал социалист и убежденный атеист Педро Санчес, принявший присягу 1 июня.



Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра. Принимая присягу, он попросил, чтобы на этой церемонии не было традиционных в таких случаях креста и Библии, передает Би-би-си.



В ходе короткой церемонии присяги в королевской резиденции в Мадриде Педро Санчес пообещал исполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основополагающий закон.



Санчес намерен руководить правительством по меньшей мере два года, оставшиеся до следующих парламентских выборов.



46-летний лидер социалистов получил поддержку шести других испанских партий и занял место Мариано Рахоя, ушедшего с премьерского поста после коррупционного скандала.



Партия Санчеса имеет лишь четверть мест в парламенте, и ее лидеру предстоит непростая задача формирования нового кабинета министров, который, как ожидают, будет объявлен на следующей неделе.



Санчес стал инициатором смещения со своего поста предыдущего премьера Рахоя. Именно он добился в парламенте страны голосования, вынесшего вотум недоверия Мариано Рахою.



Причиной стал громкий скандал вокруг секретного избирательного фонда Народной партии, которым она пользовалась с 1999 по 2005 год.



Рахой стал первым с современной истории Испании премьером, которому парламент вынес вотум недоверия. Источник - ca-news.org

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