|Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле
07:58 06.06.2018
Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле
Легендарный спортсмен, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Костя Цзю отдыхает на Иссык-Куле. Он поделился со своими подписчиками в соцсетях видео с берега Иссык-Куля.
"Не удержался, чтобы не прийти, не замочить хотя бы ножки в этом озере. Ощущения - вода холодная, конечно, но это неважно. Природа всегда заряжает позитивом и хорошим настроением, чего и вам желаю", - говорит Цзю, стоя в идеально прозрачной воде Иссык-Куля.
И мы желаем дорогому гостю хорошего настроения, и конечно же, пусть Иссык-Куль поможет Косте Цзю в восстановлении после инфаркта, который боксер перенес буквально два месяца назад. Как рассказал сам он журналистам, "утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина".
У спортсмена оторвался тромб, и Цзю был экстренно госпитализирован. Операцию провели уже на следующий день.
06 июня 2018