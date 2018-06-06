Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле

07:58 06.06.2018 Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле



Легендарный спортсмен, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Костя Цзю отдыхает на Иссык-Куле. Он поделился со своими подписчиками в соцсетях видео с берега Иссык-Куля.



"Не удержался, чтобы не прийти, не замочить хотя бы ножки в этом озере. Ощущения - вода холодная, конечно, но это неважно. Природа всегда заряжает позитивом и хорошим настроением, чего и вам желаю", - говорит Цзю, стоя в идеально прозрачной воде Иссык-Куля.



И мы желаем дорогому гостю хорошего настроения, и конечно же, пусть Иссык-Куль поможет Косте Цзю в восстановлении после инфаркта, который боксер перенес буквально два месяца назад. Как рассказал сам он журналистам, "утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина".



У спортсмена оторвался тромб, и Цзю был экстренно госпитализирован. Операцию провели уже на следующий день.



06 июня 2018 Источник - vb.kg

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