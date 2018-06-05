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Катар от санкций крепчает. Годовщину блокады в стране встретили как праздник
07:55 06.06.2018

"Катар двигается вперед" и "Катар стал сильнее" - эти лозунги, превратившиеся в хештеги, заполнили катарские соцсети. Ровно год назад Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и слишком тесных связях с Ираном. Инициаторы блокады рассчитывали, что Вашингтон встанет на их сторону. Но спустя год Катар, где находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, остается для американцев не менее значимым партнером, чем Саудовская Аравия. Блокада не удалась, но отыграть назад оппоненты Дохи не могут.

"Дипломатическая и экономическая блокада Катара лишь укрепила страну" - с таким заявлением сегодня выступают абсолютно все катарские политики. И эти утверждения во многом обоснованы. Год назад, в день, когда четыре арабских страны объявили блокаду Катара, местные жители наводнили магазины, сметая все с полок. Страна, являющаяся одним из основных мировых экспортеров сжиженного природного газа, импортировала почти все, в первую очередь продовольствие. Блокада серьезно угрожала ее безопасности и стабильности.

За год властям Катара удалось наладить новые линии поставок продукции. Первыми на помощь пришли Иран и Турция. Открыли свои порты для катарцев Оман и Индия. Катар начал производство собственной молочной продукции, завезя в страну тысячи коров из Австралии и США. При этом рост ВВП Катара - самый высокий среди арабских стран Персидского залива - 2,6%.

На каких условиях Катар согласился заменить "Роснефти" Китай
На каких условиях Катар согласился заменить "Роснефти" Китай

"За год мы стали сильнее, мы стали опираться на собственные силы",- сказал "Ъ" председатель Консультативного совета (парламента) Катара Ахмед бен Абдалла бен Зейд Аль Махмуд. Он отметил, что Катару удалось диверсифицировать импорт товаров, укрепилось национальное единство. По его словам, кризис может разрешиться только в случае, если будет найдено справедливое решение. Но и через год после установления блокады участвующие в ней страны лишь повторили свой ультиматум. Они настаивают на выполнении Дохой всех 13 условий, среди которых не только прекращение финансирования террористических группировок, но и снижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией.

Накануне годовщины блокады ситуация еще больше обострилась. Как сообщила французская газета Le Monde, Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха купит у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. Катарские политики заявили, что принятие решений о закупках вооружения - суверенное право страны.

Посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммад аль-Аттыйя в беседе с "Ъ" подчеркнул, что блокада не помешает Дохе развивать сотрудничество со всеми странами мира. Он добавил, что Катар продолжает развивать свою экономику, открываться миру и устанавливать новые связи в условиях непрекращающейся блокады. В частности, посол отметил развитие двухсторонних отношений с Россией, в первую очередь в сфере инвестиций. "Наши отношения двигаются в правильном направлении, в этом году мы отмечаем перекрестный Год культуры России и Катара, пройдет 42 мероприятия, российские граждане могут посещать Катар без визы, и надеемся, что аналогичный шаг будет предпринят для граждан Катара",- сказал посол.

По мнению господина бен Мухаммада аль-Аттыйя, основные последствия блокады относятся к общественной сфере, в частности, граждане Катара сейчас лишены возможности посещать святые для всех мусульман места в Мекке и Медине.

Похожей позиции придерживается и генеральный директор арабского Центра политических исследований "Аль-Кудс" Урейб Рантауи. "К сожалению, кризис в Заливе отражается на жизни простых людей, это создает серьезные проблемы для бизнеса, для отношений между семьями, но никаких серьезных инициатив для решения кризиса, кроме Кувейта, никто не предпринимает",- сказал он, добавив, что не видит серьезных предпосылок для решения кризиса в Персидском заливе.

"Катар оказался слишком богатым, чтобы согласиться на требования ультиматума саудовской коалиции. Главной же жертвой блокады стал формат сотрудничества Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (САГПЗ) и теперь непонятно, как он будет функционировать в дальнейшем, потому что Доха не готова к прежнему уровню взаимодействия с Эр-Риядом, а в Саудовской Аравии не потерпят катарской самостоятельности",- сказал "Ъ" эксперт по Катару Дмитрий Фроловский. Впрочем, он считает, что нынешнее состояние и сохранение блокады невыгодно ни одной из сторон: ни Дохе, ни Эр-Рияду, ни Вашингтону.

В особо затруднительной ситуации оказались США. Саудовская Аравия - самый близкий союзник Вашингтона на Ближнем Востоке после Израиля, но в Катаре расположена основная американская военная база в регионе. Эр-Рияд был намерен сыграть на антииранских настроениях администрации Дональда Трампа и в этом контексте пролоббировать курс на изоляцию Катара, но ничего не вышло. Эксперты, опрошенные "Ъ", расходятся во мнении: заинтересованы ли США в решении кризиса в Персидском заливе ради выстраивания антииранского фронта или же им выгоднее играть на соперничестве региональных игроков, заключая и с теми и с другими оружейные сделки на миллиарды долларов. Пока Вашингтон демонстрирует одинаково близкие отношения как с Эр-Риядом, так и с Дохой. Аналогично, хотя и на неофициальном уровне, ведет себя Израиль.

"Несмотря на заявления некоторых аналитиков, блокада не сблизила Доху с Тегераном, у двух стран слишком большие противоречия, а Катар был и остается одним из главных союзников Вашингтона в регионе",- заключил Дмитрий Фроловский.

Марианна Беленькая

05.06.2018,

Источник - Коммерсант
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