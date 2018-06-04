 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ОПЕК+ обозначился минус. Нефть дешевеет, - В.Гайдаев
07:52 06.06.2018

Нефть дешевеет на перспективах увеличения добычи

Во вторник стоимость европейских сортов нефти на спот-рынке после полуторамесячного перерыва опустилась ниже уровня $72 за баррель. На сырьевой рынок негативно влияют сообщения о возможном сворачивании сделки ОПЕК+ по ограничению объемов добычи по просьбе Вашингтона. Если это произойдет, в условиях растущей добычи в США цены на нефть могут вернуться к уровню ниже $70 за баррель, прогнозируют эксперты.
По данным агентства Reuters, в ходе торгов во вторник стоимость европейской нефти Brent на спот-рынке опускалась на 2%, до $71,91 за баррель, минимального значения с 13 апреля. Стоимость российской нефти Urals снижалась до $71,56 за баррель. Четырехнедельный минимум обновила цена ближайшего контракта на поставку североморской нефти - $73,81 за баррель. По итогам дня цены на различные сорта европейской нефти закрепились возле значений $72,2–74,5 за баррель.

Снижение цены на нефть происходит в ожидании сворачивания сделки ОПЕК+. В мае министры энергетики России и Саудовской Аравии отмечали готовность увеличить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США неофициально обратились к Саудовской Аравии и еще нескольким странам ОПЕК с просьбой нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Это предложение поступило после того, как президент США Дональд Трамп публично пожаловался на политику ОПЕК и рост цен на нефть в Twitter, а также на фоне роста цены бензина на внутреннем рынке. По данным NYMEX, в конце мая стоимость бензина в США поднялась до четырехлетнего максимума - $2,29 за галлон ($0,5 за 1 л). По сведениям агентства, просьба Вашингтона обсуждалась министрами энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана в Эль-Кувейте в минувшую субботу. По ее итогам было выпущено заявление о готовности "обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых частях мира".
Подобные заявления указывают на то, что участники соглашения ОПЕК+ в целом понимают необходимость постепенно увеличивать добычу с учетом ожидаемого выпадения поставок нефти из Ирана и Венесуэлы во втором полугодии, отмечают аналитики. "Ранее некоторые представители стран-нефтепроизводителей скептически относились к перспективе досрочного сворачивания соглашения ОПЕК+,- отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.- Но после сообщений Bloomberg даже те, кто сомневался в предстоящем наращивании предложения нефти со стороны ОПЕК и ее партнеров, начали закрывать длинные позиции, что и привело к снижению цен на нефть".

Дальнейшее соблюдение сделки ОПЕК+ создает искусственный дефицит предложения, который становится все сложнее оправдать с точки зрения потребителей, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

"Некоторые крупные импортеры нефти, например Индия, столкнулись с ростом цен на топливо, а ослабление валют развивающихся стран усиливает негативный эффект от динамики нефтяных цен",- отмечает господин Рюкер. С ростом цен на нефтепродукты столкнулись и потребители в России. По данным Росстата, розничные цены на бензин в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем.

Давление на нефтяные котировки будет сохраняться до намеченного на 22 июня саммита картеля, на котором вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен официально. По словам Норберта Рюкера, соглашение не может работать в условиях сильного роста мирового ВВП и увеличивающегося спроса на топливо, не стоит забывать о растущей добыче в США. "Если инфляция издержек не станет серьезной проблемой, американский сланцевый бизнес будет достаточно прибыльным даже при более низких ценах на нефть, чем сегодня",- отмечает он. По словам аналитика департамента брокерского обслуживания ВТБ Олега Душина, в условиях растущей нефтедобычи в США снижение стоимости нефти ниже $70 неудивительно. "Тем не менее страны ОПЕК+ вряд ли захотят, чтобы цены опускались ниже $65–70 за баррель",- заключает эксперт.

Виталий Гайдаев, "Коммерсант", 5 июня 18

Источник - kommersant.ru
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