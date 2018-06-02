Балканы и Россия за газовой шахматной доской, - П.Искендеров

07:50 06.06.2018 Рассматриваются два маршрута второй нитки "Турецкого потока" – из Турции через Грецию или через Болгарию



Подписанный 26 мая протокол между ПАО "Газпром" и правительством Турции о сооружении сухопутного участка второй (транзитной) нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям напрямую касается всех балканских стран. Основные параметры строительства данного участка трубопровода определены в соглашении, заключенном с турецкой компанией Botas.



Как подчеркивают в "Газпроме", подписанные документы позволяют "перейти к практическим шагам по реализации проекта". Строительством сухопутного участка протяженностью около 180 километров будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., создающаяся на паритетной основе с участием российской и турецкой сторон (по 50% акций у "Газпрома" и Botas). Проектная мощность транзитной нитки газопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год (аналогично первой нитке для нужд потребителей в самой Турции).



Никаких дополнительных разрешений от национальных регуляторов на строительство транзитной нитки "Турецкого потока" не требуется. Теперь все заинтересованные страны должны определить собственную роль в новой архитектуре газовых поставок. От этого зависят перспективы создания на Балканах региональных газовых хабов, ориентированных на рынки Центральной Европы и Средиземноморья.



В плане определения дальнейшего маршрута транзитной нитки "Турецкого потока" Москва и Анкара придерживаются максимально гибкого подхода, не предвосхищая конкретные решения. По свидетельству главы компании Botas Бурхана Озджана, газопровод на суше будет выводиться в европейской части Турции в районе населенного пункта Кыйыкей. Приемный терминал сможет обеспечить дальнейшую загрузку трубопровода как в северо-западном (болгарском), так и в западном (греческом) направлениях.



Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по-прежнему рассматриваются два маршрута второй нитки газопровода – из Турции через Грецию в Италию или через Болгарию и далее в Сербию, Венгрию и Австрию.



У обеих сторон, видимо, уже есть предварительное понимание, где завершится газопровод, – такое мнение высказал директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.



Болгария и Греция выступают сейчас главными игроками на балканском энергетическом поле, причем с точки зрения политической активности Болгария выделяется. Болгарский президент Румен Радев предлагает России при определенных условиях вообще отказаться от Турции как транзитера российского газа в страны Европейского союза посредством сооружения еще одного прямого газопровода по дну Черного моря в направлении его страны.



Памятуя о печальной судьбе проекта "Южный поток" и деструктивной роли в ней болгарского правительства (которое и тогда, и сейчас возглавляет один и тот же человек – Бойко Борисов), Россия заняла здесь предельно сдержанную позицию. Министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что Москва рассмотрит вопрос о сотрудничестве с Софией в плане инфраструктурных энергетических проектов только при полноценных гарантиях на их реализацию со стороны властей ЕС и Болгарии. "Россия сейчас реализует строительство газопровода "Турецкий поток", напомнил министр, отметив, что "в принципе, Россия не отказывается от сотрудничества, мы готовы рассматривать все эти варианты". Однако, сказал Новак, "для нас важным является, чтобы все крупные будущие инфраструктурные проекты, которые возможны, были гарантированы с точки зрения покупателей газа, были гарантированы с точки зрения соответствия требованиям европейского законодательства, гарантий правительства Болгарии, гарантий Еврокомиссии".



"По первому этапу "Турецкого потока", который отправляется в путь для передачи российского природного газа в обход Украины прежде всего напрямую в Турцию, а в качестве второй цели – в Европу… дела идут, как планировалось. Но по второй нитке, которая продолжит эту линию в Европу, пока нет ясности, – признает турецкое издание Habertürk. – Речь идет не только о таких проблемах, как распространение российско-американской напряженности или, иными словами, американского эмбарго на "Турецкий поток". По газопроводу, который будет проложен в Европу, есть множество вопросов, которые необходимо решить… При этом в "Турецком потоке" у двух стран есть возможности для разработки новых совместных проектов", – отмечает Habertürk, раздвигая рамки возможных дискуссий с участием других заинтересованных сторон.



Формирование на Балканах разветвленной инфраструктуры, ориентированной на прием и транзит российского газа, представляется тем более актуальным, что сейчас на газовом поле активизируются и другие игроки. Особое внимание должно быть уделено состоявшемуся на днях открытию в Азербайджане первого этапа проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК). В церемонии открытия этого проекта принял участие азербайджанский президент Ильхам Алиев. "Сегодня в проект ЮГК вовлечено семь стран – Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Но я уверен, что на следующем этапе к проекту присоединятся три балканские страны – Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория", – заявил Алиев.



В Баку рассчитывают и на подключение к проекту Туркменистана, что упрочит роль Азербайджана как транзитера газа в Европу. Однако это может произойти лишь после заключения всеобъемлющей конвенции о правовом статусе Каспийского моря, перспективы чего пока выглядят туманными.



Проект сооружения "Южного газового коридора" был изначально поддержан Евросоюзом, несмотря на присущие ему геополитические и экономические риски. Речь идет о попытке реанимировать проект Nabucco, в свое время рухнувший из-за отсутствия достаточной ресурсной базы, нехватки финансирования и противоречий между основными участниками. Новый проект призван объединить в единое целое цепочку газопроводов: Южно-Кавказский трубопровод (Азербайджан – Грузия), Трансанатолийский газопровод (TANAP, Грузия – Турция), Трансадриатический газопровод (TAP, Турция – Греция – Албания – Италия). Согласно заявлению министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, газопровод TANAP может быть запущен 12 июня 2018 года. Его первоначальная пропускная способность оценивается в 16 млрд кубометров газа в год, из них 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, а остальной объем предназначен для транспортировки далее в Европу. Что же касается трубопровода TAP, то поставки газа по нему в Италию через Адриатическое море могут начаться в 2020 году и составить около 10 млрд кубометров газа в год.



Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова уверена, что в ближайшей перспективе "Южный газовый коридор" и российские проекты не станут жестко конкурировать: "Европе в ближайшие десятилетия понадобится много природного газа, места на газовом рынке хватит всем. Вместо того чтобы по политическим мотивам превозносить инфраструктурные проекты одних поставщиков, а идеи других заносить в черный список, следовало бы обеспечить равные условия для всех, создать среду справедливой конкуренции, о которой так любят рассуждать в Брюсселе".



Расчеты ведущих международных аналитических центров действительно прогнозируют увеличение потребления газа в Европе. Так, компания Wood Mackenzie полагает, что потребление возрастет к 2035 году с нынешних 541 млрд до 546 млрд кубометров. Компания IHS Markit ожидает увеличение ежегодного спроса за аналогичный период до 572 млрд кубометров.



При этом ввод в действие "Южного газового коридора" способен серьезно изменить расстановку сил на европейской газовой шахматной доске, в том числе привести к интеграции его мощностей с российскими проектами. Здесь одним из ключевых факторов является цена на газ. Так, себестоимость добычи на азербайджанском месторождении Шах-Дениз составляет 35 долларов за тысячу кубометров против 15 долларов у российского газа. Теоретически возможно подключение к газопроводу "Южный газовый коридор" и трубопровода "Турецкий поток", что позволило бы эффективно решать ресурсные и ценовые проблемы как самим участникам обоих проектов, так и странам-потребителям.



Петр ИСКЕНДЕРОВ | 02.06.2018 Источник - fondsk.ru

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