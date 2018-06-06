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Иран отправляет Европе урановый сигнал, - И.Субботин
06:57 06.06.2018

Тегеран готов нарастить свою ядерную программу в ответ на санкции США

Власти Ирана в письме Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредили о намерении увеличить мощности, необходимые для обогащения урана. Выполнять условия "ядерной сделки" и в то же время нести бремя санкций США невозможно, отметили в Тегеране. В экспертной среде полагают: решение иранского руководства не нарушает соглашения по атому, однако отправляет сигнал европейским государствам о необходимости противостоять односторонним действиям США.

"В письме к МАГАТЭ мы проинформировали, что намерены увеличить требуемые мощности для производства UF4 и UF6 (тетрафторида урана и гексафторида урана соответственно. – "НГ") и принять предварительные меры по созданию предприятия для производства центрифужных роторов", – заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

В тот же день последовало заявление от главы организации. "Мы не можем соблюдать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном и шестеркой международных посредников в 2015 году. – "НГ") и в то же время нести бремя американских санкций", – заявил глава ОАЭИ Али Акбар Салехи, отметив, что другие страны искажают реальное положение дел в области иранской ядерной программы. "Ядерная деятельность Ирана носит мирный характер, как того требует фетва (религиозное предписание. – "НГ") нашего лидера, – подчеркнул Салехи. – Согласно этой фетве, создание и развитие программы по ядерному оружию – это харам, и мы всегда считали себя обязанными исполнять этот принцип. Мы никогда не будем его нарушать".

Али Акбар Салехи считает, что другие страны искажают реальное положение дел в области иранской ядерной программы. Фото с сайта www.irna.ir
Али Акбар Салехи считает, что другие страны искажают реальное положение дел в области иранской ядерной программы. Фото с сайта www.irna.ir

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже дал указание ОАЭИ начать подготовку к увеличению масштабов обогащения урана. Об этом он заявил в начале этой недели на церемонии, посвященной годовщине смерти основателя Исламской Республики Иран. "Я дал указание ОАЭИ быть готовой к повышению наших возможностей в том, что касается обогащения урана", – сообщил аятолла Хаменеи. При этом он уточнил, что эти планы будут осуществлены только в том случае, если оставшиеся подписанты ядерного соглашения (Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) не смогут обеспечить Исламской Республике экономические выгоды, которые гарантирует сделка. "Наши враги не смогут остановить наш прогресс в ядерной сфере", – в то же время пообещал духовный лидер Ирана. Напомним, что СВПД гарантировал отмену международных ограничений на бизнес в Иране.

Впрочем, односторонних санкций США против Ирана хватило для того, чтобы европейские компании решили уйти с иранского рынка. Так, французский автоконцерн PSA Group начал подготовку к уходу из Исламской Республики. "Начат процесс по приостановке деятельности совместных предприятий с тем, чтобы адаптировать ситуацию к американскому закону до 6 августа 2018 года", – говорится в заявлении промышленной группы, которое цитирует AFP. По собственным данным PSA Group, она продала в прошлом году в Иране 444 тыс. автомобилей, производимых на ее заводах. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предсказывал, что односторонние американские ограничения окажут прямое воздействие на ряд французских и европейских предприятий. По его мнению, это превращает Америку в "экономического жандарма планеты". Министр экономики назвал такую ситуацию абсолютно неприемлемой.

Убедить Европу в выгоде от разрыва иранской ядерной сделки намерен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в начале этой недели отправился в европейское турне, посвященное этой проблеме. Выступая в столице Германии по итогам состоявшихся переговоров с канцлером Ангелой Меркель, он заявил, что в случае реализации СВПД Тегеран будет обладать достаточным количеством урана для создания оружия массового уничтожения. "Проблема СВПД заключается в том, что, отказавшись сейчас от урана для производства одной ядерной бомбы, Иран в течение 7–10 лет может получить достаточное количество урана для производства 100, 200 бомб", – пояснил израильский премьер, изначально выступавший против каких-либо договоренностей с Исламской Республикой. В графике Нетаньяху также значатся переговоры с лидерами Франции и Великобритании.

"То, что собирается сделать ОАЭИ – увеличить обогащение урана, – находится в рамках требований СВПД, поэтому никаких нарушений здесь нет, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. – Почему они (иранцы. – "НГ") это делают? Думаю, это знак европейцам. Судьба СВПД висит сейчас на тонком волоске. Американцы 6 августа собираются запустить процесс реализации санкций, а до этого могут быть какие-то варианты. Европа – прежде всего Великобритания, Франция и Германия – заинтересована в бизнесе с Ираном и в нормальных отношениях с ним, но смогут ли они устоять под давлением США, не ясно. Думаю, иранцы пошли на такой шаг, чтобы напомнить европейцам: если они не устоят, то СВПД развалится, и тогда уже Иран будет восстанавливать свою ядерную программу".

Игорь Субботин

6.06.18

Источник - ng.ru
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